Formalidade para o embarque

Para chegar ao seu destino, o passageiro tem que passar por todos aqueles rituais do aeroporto. Primeiro, o check-in no balcão da companhia aérea, depois a segurança e por fim o embarque na aeronave. Às vezes, o check-in demora porque a bagagem não está de acordo ou a segurança te pede para tirar um cinto. Para o passageiro mais preparado, sem bagagem e com experiência em viagens, tudo vira uma formalidade e em minutos ele já está sentado confortavelmente no seu lugar na aeronave.

Pelo que vimos nesta primeira parte dos playoffs da NBA e do NBB, alguns times são passageiros com cartão diamante! Isso porque, depois de 2 a 3 jogos, está claro que alguns confrontos são apenas formalidades antes do embarque para as próximas fases. E isso tem relação com a disparidade de talento entre os times que estão no topo da tabela para o restante.

Isso fica claríssimo em séries como a do Oklahoma City Thunder, 1º na classificação geral, contra um Memphis Grizzlies, 8º colocado. De um lado, um Thunder bem treinado, com uma defesa sufocante e talentos como Shai Gildeous-Alexander (possível MVP da temporada), Jalen Williams, Chet Holmgren e Luguentz Dort. Do outro, um Memphis que demitiu o técnico Taylor Jenkins com duas semanas para acabar a temporada regular e um talento complicado para decifrar fora de quadra em Ja Morant. Está dando a lógica. Nos dois primeiros jogos, em Oklahoma, o Thunder venceu “passando o trator”: o primeiro jogo foi 131 a 80 e o segundo, o placar foi 118 a 99. Nesta última quinta(24), o Memphis chegou a colocar 29 pontos de vantagem, mas o Thunder, comandado por Shai Gildeous-Alexander (31 pontos, 8 assistências) e o ala Chet Holmgren (24 pontos) virarou a partida e venceu também o jogo 3. Com isso, o Thunder tem 3 a 0 na série e pode fechar logo neste sábado (26), em partida que acontece às 16h30.

Melhores momentos





Do lado do Leste, a situação é a mesma. O Cleveland Cavaliers venceu os 3 jogos da série contra o Heat, e o Boston Celtics, mesmo sem Jayson Tatum, tem o controle sobre a sua série contra o Orlando Magic. Isso leva a uma reflexão. Hoje, a NBA tem, além da temporada regular, os jogos da Copa NBA e a disputa do Play-in. Será que cabe mesmo uma disputa de 7 jogos na primeira rodada dos playoffs? Será que não vale voltarmos para a série melhor de 5 nesta primeira fase? Tem uma questão importante aqui para a série melhor de 7, já a “economia” de um jogo da NBA continua ativa para o time que hospeda uma série. É mais venda de camisas, lanchonetes funcionado e ingressos mais caros para os playoffs. Tudo isso deve ser levado em conta pela NBA. Esportivamente é que vemos o maior prejuízo, com séries previsíveis e “embarques” mais burocráticos para as semifinais de conferência.

***

Todos os caminhos apontam para o oeste, se você procura emoção nos playoffs da NBA. De preferência em Los Angeles. As séries do Lakers de Luka Doncic contra o Minnesota Timberwolves e a do Clippers, de um “vintage” Kawhi Leonard, contra o Denver Nuggets de Jokic, estão gerando abalos sísmicos mais potentes que os que vêm da falha de San Andreas. Imperdível o jogo 4 entre Clippers e Nuggets, neste sábado(26), às 19h, com transmissão da Amazon Prime Video, e nesse domingo (27) tem jogo 4 entre Lakers e Wolves, às 16h30 na ESPN.

***



Paulichi, do R10 Score Vasco da Gama, foi o destaque no jogo 1 da série contra o São José(crédito:: Léo Lenzi/Agência NTZ) Foto: Léo Lenzi/Agência NTZ

Já os times cariocas foram muito bem nos seus primeiros jogos dos playoffs do NBB. Na última quarta (23), O R10 Score Vasco da Gama foi para o Vale do Paraíba enfrentar o São José e saiu de lá com uma importante vitória no jogo 1 da sua série, pelo placar 85 a 75. O ala Paulichi foi o destaque, com 21 pontos. O jogo 2 ocorre neste sábado dia 26 às 17 horas no ginásio de São Januário, com transmissão do Youtube oficial do NBB. O ingresso pode ser comprado aqui.

Já o Flamengo, campeão da BCLA, encarou uma longa viagem para Caxias do Sul e não deu a menor chance para o time da casa na partida ocorrida também na última quarta(23). O Rubro-negro venceu por 98 a 52, e foi tão dominante que, no terceiro período, venceu por 24 a 2. Jhonatan Luz foi o destaque, com 17 pontos (acertou 5 de 8 arremessos de 3 pontos). Essa série é a disputa entre o segundo colocado, Flamengo, e o décimo-quinto, Caxias. Já não está na hora da Liga Nacional rever essa questão de 16 dos 18 clubes que participam do NBB jogarem os playoffs?

Melhores momentos

O jogo 2 será no ginásio do Tijuca Tênis Clube, nesse domingo (27), às 11 da manhã, com transmissão do Sportv. Os ingressos estão à venda aqui.

Acompanhe em tempo real essa partida aqui.