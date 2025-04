Balanço da Temporada Regular da NBA 2024/2025

Publicado em 12/04/2025 às 12:32

Alterado em 12/04/2025 às 12:33

Chega ao fim neste domingo (13) a temporada regular da NBA. Esta 79ª edição tem sido tão caótica que é difícil reconhecer os times que iniciaram a disputa em 22 de outubro de 2024. Algumas questões permaneceram, como a duração da temporada e a classificação por conferência. Outras, no entanto, surpreenderam — como as demissões de técnicos em momentos inusitados da temporada regular. Denver e Memphis, por exemplo, demitiram seus técnicos poucas semanas antes dos playoffs, algo inédito na NBA moderna!



Por aqui, sempre defendemos a tese de que a temporada regular é como um livro: para acompanhar toda a história, é preciso tempo, paciência e concentração. Já os playoffs e as finais são como séries e filmes: vão direto ao ponto.



Se nossa analogia fosse, de fato, um livro, diríamos que o autor começou bem, dando sequência à narrativa do volume anterior, decidiu incluir uma reviravolta no meio para apimentar a trama (Doncic, meu querido!) e entregou um final mediano. O início teve o tom de “Casos de família”, com LeBron e seu filho Bronny. Sobrevivemos a mais essa. Um personagem que vira e mexe aparece na história — o armador Ben Simmons — mudou de casa e agora está no Los Angeles Clippers. Jimmy Butler, por sua vez, conseguiu destruir toda a empatia conquistada com sua participação na série da Netflix ao encher a paciência de Pat Riley para ser trocado do Miami Heat. Mas, veja só, essa história parece ter tido um final feliz: Butler recebeu o tão desejado contrato e deu uma sobrevida ao Golden State Warriors de Steph Curry.



De todas as histórias, nenhuma é tão impressionante quanto a ida de Luka Doncic para o Los Angeles Lakers. Como um deus Loki ensandecido, o general manager do Dallas Mavericks, Nico Harrison, trouxe drama, emoção, tristeza e euforia ao grande livro da temporada 24/25 ao enviar, para o rival Lakers, um talento único e geracional como Doncic. Essa troca será a marca registrada da temporada e ficará no imaginário de todos que acompanham a NBA por muito tempo.



Enquanto escrevemos este texto, o play-in — a disputa pelas últimas duas vagas nos playoffs — ainda não está definido em ambas as conferências. No entanto, acreditamos que isso não deve mudar muito o “termômetro” da temporada. Ou alguém realmente acredita que times como o Bulls têm alguma chance de vencer o Cavs ou o Celtics? Nosso palpite é que o título não deve escapar de Thunder ou Celtics, com Cavs, Lakers e talvez Nuggets correndo por fora. Uma zebra absurda? Los Angeles Clippers ou Bucks (sem Lillard).



O cenário atual da NBA, com sua estrutura salarial complicada, mostra que times bem administrados fora das quadras colhem melhores resultados. Equipes como Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons e Houston Rockets estão colhendo os frutos das derrotas do passado, graças a boas escolhas no draft e boas gestões. E o maior exemplo de todos: o Oklahoma City Thunder. Todos os times mencionados estão no topo de suas conferências e, no caso do Thunder, a possibilidade de vencer o campeonato já este ano é real. Já os “supertimes”, como o Philadelphia 76ers e, principalmente, o Phoenix Suns, falharam miseravelmente.



Com o fechamento das cortinas da temporada regular, o segundo ato da NBA — os playoffs — entra em cena. Com protagonistas como Doncic, LeBron, Curry, Shai e Tatum, não há como não esperar um playoff inesquecível. Aplausos para a temporada regular 2024/2025 — e muito obrigado!

Por aqui, o NBB também entra em sua última semana, e com notícias explosivas. Em um movimento surpreendente, o São Paulo dispensou, na última quarta-feira (9), o técnico Guerrinha. No dia seguinte, quinta-feira (10), foi a vez do pivô Tyrone. Isso, às vésperas dos playoffs. Hoje, o time ocupa uma incômoda 15ª posição e enfrentaria, nos playoffs, o segundo colocado: o Flamengo. Uma pena esse movimento do Tricolor Paulista. O projeto de basquete foi fundamental para jogadores como Georginho, Bruno Caboclo e Marquinhos, e conquistou títulos expressivos, como a BCLA 21/22.