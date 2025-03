Intensidade no motor

Publicado em 29/03/2025 às 08:02

Alterado em 29/03/2025 às 14:21

Intensidade. Esta foi a palavra mais ouvida no Maracanãzinho na última quinta-feira (27), após a partida entre Flamengo e R10 Score Vasco da Gama. O Rubro-Negro levou a melhor sobre o rival, vencendo por 84 a 78. Mais uma vez, o “motor” do Fla foi o armador Alexey Borges, que registrou um duplo-duplo com 22 pontos e 12 assistências. E quando falamos em motor, não é apenas uma metáfora esportiva, já que, nos primeiros dois períodos, quando Alexey esteve abaixo tecnicamente, o Flamengo foi previsível, apático e presa fácil para o Vasco.



Os dois primeiros períodos foram dominados física e mentalmente pelos comandados do técnico Léo Figueiró. O elenco do Vasco não é tão profundo quanto o do Flamengo, mas conta com jogadores experientes, como o armador Jamaal e o sempre decisivo Marquinhos. O camisa 11 de São Januário liderou a pontuação vascaína com 20 pontos e deu o tom no início do jogo. Com Marquinhos atuando como pivô ("5"), o Flamengo tentou insistentemente concentrar seu ataque nos pivôs, mas Ruan e Gallizzi não estavam em uma noite inspirada e não conseguiam converter suas jogadas próximas à cesta. Com um ataque estático, o Vasco correu. E, com uma intensidade impressionante, os vascaínos foram para o intervalo com a vantagem de 41 a 16.



Veja os melhores momentos



No terceiro período, o Flamengo entrou ligado e forçou cinco erros que foram fatais para o Vasco. Com Alexey no comando, o Flamengo melhorou o aproveitamento nos arremessos de três pontos, com cestas de Shaq Johnson, Jordan Williams, Kaio e Siewert abrindo vantagem no placar. Nesse período, o Flamengo venceu por 29 a 15. “Precisávamos mudar e arriscar mais para vencer”, comentou o técnico rubro-negro Sérgio Hernández na coletiva após o jogo.



Com a vantagem, o Flamengo entrou no último e decisivo período. Nos três minutos finais, o Vasco, liderado por Jamaal, ainda buscou um último gás, anotando oito pontos seguidos e contando com uma cesta de três de Eddy. Faltou pouco para a virada, mas não deu. Placar final: 84 a 78. O Flamengo permanece na segunda colocação do NBB, enquanto o Vasco está em sexto lugar.

__________________

O público presente no jogo entre Flamengo e Vasco foi de 1.592 pessoas.

__________________

Neste sábado, dia 29, às 15 horas, acompanhe em nossas redes sociais o jogo entre Botafogo e Flamengo pelo NBB.

__________________

A FIBA realizou o sorteio dos nossos adversários na Americup. No masculino, o Brasil enfrentará Uruguai, Bahamas e EUA em seu grupo. Os americanos irão com um time B ou C, mas ainda são os americanos. Se Bahamas contar com o pivô DeAndre Ayton, do Portland Trail Blazers, além de Buddy Hield e Eric Gordon, é bom termos cuidado. Não queremos uma surpresa caribenha como a que nossos “hermanos” sofreram na final do Pré-Olímpico de Buenos Aires no ano passado.