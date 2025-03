Publicado em 22/03/2025 às 10:57

Alterado em 22/03/2025 às 11:13

Como era de se esperar, o Flamengo venceu, até com certa facilidade, o time colombiano Paisas na noite de sexta-feira (14), no Maracanãzinho, pelo placar de 102 a 65. Com a vitória, o time rubro-negro fechou a sua série em 2 a 0 e passou para o Final Four da BCLA. O resultado era o esperado, mas não da forma avassaladora como o Flamengo se comportou. No final das contas, as partidas contra o Paisas pareciam mais uma baldeação antes do destino final do que uma série competitiva.

Desde o primeiro período, a defesa do Flamengo sufocou o time colombiano que pagou caro todos os desperdícios no ataque. Com uma velocidade impressionante, o Flamengo exauriu o Paisas. Era exatamente o que o técnico Sérgio “Oveja” Hernandez queria que o Rubro-negro fizesse. “O trabalho de Gustavinho (Gustavo de Conti, ex-técnico do Fla) foi muito bom, só que eu acreditava que esse time poderia ser mais rápido na transição e conseguimos realizar isso nesta partida.” disse Hernandez após o jogo.

Os melhores momentos do jogo estão aqui:

O destaque, além da defesa, foi o americano Jordan Williams. O jogador cresce demais quando joga a BCLA e foi determinante para a vitória. Williams marcou de tudo que é jeito: arremessos de 3, ponte-aéreas e enterradas que levantaram o Maracanãzinho. Se não tivesse saído no final do terceiro período, poderia ter um raríssimo triplo-duplo em jogo FIBA, já que fechou com 25 pontos, 6 assistências e 2 rebotes nos seus 23 minutos em quadra. Uma partida dominante como há muito tempo a torcida não via.

Com isso, estão definidos os 4 finalistas da BCLA: Flamengo e Sesi-Franca pelo Brasil e Instituto e Boca pela Argentina. Até pouco depois do jogo de sexta-feira, o Flamengo iria enfrentar o Instituto, mas como estamos falando da FIBA, tivemos uma mudança no regulamento na noite de sexta (14), e Flamengo e Franca se enfrentarão no final four. Coisas de Fiba. Pelo menos, está garantida uma final Brasil x Argentina.



Já os outros times brasileiros na BCLA, Franca e Minas, flertaram com o desastre. O Sesi-Franca mostrou por que é o tricampeão brasileiro e venceu o decisivo jogo 3 em casa, disputado na última quinta (13) contra o Quimsa do ex-Flamengo Brandon Robinson. Já o Minas, flertou e saiu abraçado com o desastre. Jogando em casa, perdeu para o Instituto Cordoba em uma partida que foi um fac-símile da derrota para o Flamengo na Copa Super 8. Sinal amarelo aceso em Minas Gerais.