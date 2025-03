Ressaca carnavalesca

Publicado em 08/03/2025 às 13:51

Aproveitando o reinado de Momo, o basquete mostra todas suas alas e alegorias. Vamos passar na avenida de “Nas Quadras” os assuntos que agitaram o mundo do basquete neste período.



Seleção Brasileira

O Brasil fechou sua participação nas eliminatórias da Americup com duas partidas, 21 e 24 de fevereiro, fora de casa: a primeira contra o Uruguai e a segunda contra o Panamá. Com o time classificado, o técnico Petrovic fez mais observações do que qualquer outra coisa. Saímos com uma vitória sobre os Uruguaios, 70 a 61, e uma derrota para os Panamenhos, por 81 a 74. Com o time classificado, tanto a vitória quanto a derrota são resultados “vazios”. Cumprimos tabela.



Flamengo



Alexey Borges, de branco, no segundo jogo da maratona do Flamengo no Carnaval contra o União Corinthians, de Jony Foto: Vinicius Molz Schubert / @MolzVini

O Rubro-Negro teve a estreia do seu novo técnico, Sérgio “Oveja” Hernandez, na sexta-feira de Carnaval, 28 de fevereiro. Em um Tijuca vazio, o Flamengo mostrou intensidade na defesa, e venceu bem o Pato Basquete, por 91 a 81. O grande momento da noite foi antes da partida. O Flamengo prestou uma justa homenagem ao idolo Rubro-Negro Zenny de Azevedo, o Algodão, que, se estivesse vivo, completaria 100 anos no dia 1 de março. Uma bela surpresa feita pela diretoria do Flamengo.

Já o time foi para o sul do país disputar duas partidas contra o União Corinthians e o Caxias do Sul. A primeira, na segunda-feira de Carnaval, dia 3, e a segunda partida ocorreu na quarta-feira de cinzas, dia 5. Contra o União Corinthians, não foi um baile do vermelho e preto, mas o FlaBasquete venceu o União Corinthians por 82 a 77, em uma boa partida. Alexey com 19 pontos e Jhonatan Luz com 11 foram os destaques. A nota negativa da noite, a estranha desqualificação de Jordan Williams do Fla. Novamente, a arbitragem “atravessa o samba” no NBB.

O Segundo jogo, contra o Caxias do Sul, foi realmente uma quarta-feira de cinzas para o Flamengo. A maratona de jogos pegou o time do Flamengo e, pela primeira vez, na sua história, o rubro-negro perdeu para o time de Caxias do Sul, 85 a 82. A vitória dos visitantes teve um velho conhecido do basquete nacional: Shamell. O craque veterano, que já tinha mostrado que consegue ser decisivo quando quer e pode, acertou os lances-livres fundamentais e garantiu no último segundo a posse de bola que lhe rendeu a vitória. O Flamengo viaja agora para Medellín, na Colômbia, para enfrentar o Paisas pela BCLA. O jogo ocorre neste domingo, dia 9.

Botafogo

A vitória do Caxias sobre o Flamengo atrapalhou um pouco o Alvinegro que perdeu a 16ª posição para o time do sul. Porém, a torcida do Glorioso se encheu de esperança depois da sensacional vitória do time do técnico Sebá Figueiredo e do armador Matheusinho sobre o perigoso time do São José, na segunda de carnaval, dia 3. Jogando em casa, no ginásio Oscar Zelaya, o Botafogo venceu por 71 a 68 com uma cestaça de 3 pontos de Matheusinho (15 pontos). Além de Matheusinho, o ala Queiroz foi fundamental com seus 16 pontos.



Confira a jogada final de Botafogo e São José:



NBA

Se o Dallas Mavericks fosse uma escola de samba, na apuração o time teria perdido pontos em harmonia, samba, evolução, fantasia e alegorias. Depois da troca que enviou Luka Doncic para o Lakers, o time do Texas perdeu por lesões Anthony Davis, PJ Washington, Dereck Lively, Dwight Powell, Daniel Gafford e, finalmente, Kyrie Irving. Com isso, o Mavs despenca na tabela (10º lugar no oeste) e se despede da temporada melancolicamente. O trio Davis-Irving-THompson foi como um amor de Carnaval: intenso e efêmero. Enquanto isso, o Los Angeles Lakers de Luka Doncic e Lebron James “voa” na NBA com suas 8 vitórias consecutivas (venceu bem o Denver depois de muito tempo, 123 a 100, e o Knicks por 113 a 109) e está em segundo lugar no oeste.



Confira aqui: Lakers vs. Knicks