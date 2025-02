Fim da era Gustavo de Conti

Publicado em 15/02/2025 às 13:51

Alterado em 15/02/2025 às 13:51

Acabou a era Gustavo de Conti no Flamengo. O clube, em nota oficial, informou a dispensa do técnico que esteve à frente do basquete do Rubro-Negro nos últimos seis anos. O argentino Sergio “Oveja” Hernandéz será o novo técnico.

A mudança ocorre em um momento estranho. Afinal, o Flamengo acabou de vencer o Super 8, está classificado para as quartas de final na BCLA, é vice-líder no NBB, e o elenco atual foi reformulado sob a batuta de Gustavinho e sua comissão técnica. Foi realmente um corte muito abrupto, pelo menos para quem está de fora.

Gustavo de Conti chegou ao Flamengo em 2019 para tirar a equipe de uma crise por conta de resultados. Na última temporada do técnico José Neto, o time tinha nomes como Marcelinho Machado, Marquinhos, JP Batista e um recém-chegado Anderson Varejão, mas perdeu na semifinal do NBB para o Mogi de forma melancólica. Gustavinho tinha acabado de vencer o NBB, comandando o modesto Paulistano com nomes como Lucas Dias e Fuller. A ordem era vencer e vencer. E foi o que aconteceu. O Flamengo ganhou uma das melhores finais do NBB, em 2019, sobre o Sesi-Franca, fora de casa, com dedo do técnico. Gustavinho colocou o ala Kevin Crescenzi como titular com a singela função de marcar David Jackson. Deu certo. Relembre essa vitória aqui.

Em 2020, a temporada prometia. Apesar de perder o Super 8 para o Franca em casa, o Flamengo teve uma das suas melhores atuações nestes 6 anos. Jogando por aquela edição da BCLA, em uma atuação antológica do time, o Flamengo tirou 20 pontos de desvantagem e venceu por 66 a 64 o Instituto de Córdoba (a partida aqui). Foi o último jogo antes da pandemia de covid-19. Foi justamente neste período, frio e sem torcida, que o Flamengo de Gustavo de Conti ganhou tudo. A temporada 2020/2021 beirou a perfeição. Líder e vencedor daquela edição do NBB, campeão do Torneio Super 8, da BasketBall Champions League e finalmente um título mundial em 2022, ao vencer o Burgos pelo Intercontinental (lembre aqui).

Infelizmente, o período de Gustavo de Conti a frente do Flamengo é marcdo pelas conquistas que foram longe dos olhos da torcida e as derrotas que ocorreram perto demais dos apaixonados rubro-negros. E algumas marcaram demais o projeto. Desde 2022, o Flamengo perdeu a hegemonia do basquete nacional e viu o Franca virar a dinastia da década. Para piorar, o Flamengo se viu sem seu jogador para carregar essa década, quando o armador da seleção Brasileira Yago Mateus saiu para o basquete europeu. Somente nesta temporada 2024/25, com Alexey Borges, Gustavo de Conti tinha encontrado o seu armador.

Com seu estilo questionador, intenso e competitivo, o técnico Gustavo de Conti fez história pelo Flamengo. Talvez, sem a distância da apaixonada torcida nos seus títulos, tivesse uma percepção diferente desse período à frente do Rubro-Negro. De Conti sai de cabeça erguida e com o trabalho bem encaminhado.

Boa sorte ao técnico nas suas próximas jornadas.

Números de Gustavo de Conti pelo Flamengo

2 NBB

4 Copa Super 8

1 BCLA

1 Mundial

5 Estaduais