‘Não é demais sonhar com 80, 100, 120 clubes disputando basquetebol’

Liga Ouro - Entrevista com Sérgio Barbosa Domenici - CEO da Liga Nacional de Basquete.

Publicado em 12/02/2025 às 15:04

Alterado em 12/02/2025 às 15:04

Se criarmos uma metáfora de irmãos com os campeonatos da Liga Nacional de Basquete, o NBB é o irmão mais velho, e a LDB, o caçula. Já a Liga Ouro é o irmão do meio. O importante torneio que lançou jogadores como Alexey Borges e projetos como o da Unifacisa volta ao calendário de competições da Liga Nacional de Basquete. A competição não constava do calendário da Liga desde 2019, e volta com tudo em 2025. Conversei com o CEO da Liga Nacional de basquete sobre o retorno dessa importante competição.



Nas Quadras: Como ocorreu o processo de retorno da Liga Ouro?

Sérgio Barbosa Domenici: Já há algum tempo existe uma discussão das equipes que participam do NBB, sobre qual seria o número ideal para disputa do mesmo. No entanto, antes de se pensar em número de equipes, seria necessário que houvesse uma outra divisão que possibilitasse o surgimento de novas equipes e um descenso, se for o caso. A Liga Ouro é também um laboratório para que equipes que pretendem ascender ao NBB possam ter uma vivência sobre as exigências que uma competição do nível do NBB possui. Desta forma, as mesmas vêm mais preparadas.



O NBB e a Liga Ouro estão intrinsecamente ligados. No anúncio da competição, já tivemos a confirmação de que, se o time atender às premissas, o campeão da Liga Ouro volta à elite. E do outro lado? O último colocado do NBB será rebaixado para a Liga Ouro?

Isso ainda não foi definido. A Liga tem hoje 22 associados, dos quais 4 estão licenciados. Soma-se a eles o próximo campeão da Liga Ouro. Certamente, a discussão do descenso surgirá em algum momento.



A Liga Nacional tem tentado transmitir a maior parte dos jogos do NBB. Como será o esquema de transmissão para a Liga Ouro? Será um torneio mais “digital” com o foco das transmissões no Youtube da Liga,como é a LDB?

Estamos conversando com algumas emissoras. Veja, o jogo inaugural será Sorocaba x Cruzeiro, um grande jogo e que certamente trará o interesse de algumas delas. Estamos abertos a tentar repetir o conceito lançado em 2018 da Multiplataforma também para a Liga Ouro, ou seja, TV aberta, TV fechada e streaming, incluindo aí o Youtube da Liga



A Liga Ouro é um torneio competitivo que tem características únicas. Através da Liga Ouro é possível testar novas praças para o basquete, manter jovens talentos em nível de competição e permitir que jogadores veteranos/Lendas do NBB tenham um grande momento no estertor da carreira. Durante esse tempo que a Liga não organizou a Liga Ouro, qual aspecto que fez mais falta para a Liga e para o basquete nacional?

A competição organizada pela CBB cumpriu também este papel, agora creio que daremos um outro passo importante agregando mais uma competição ao calendário brasileiro. Ganham todos, como você disse: atletas, treinadores e comissões técnicas, clubes, cidades e o basquetebol brasileiro. Vivemos em um país continental de mais de 200 milhões de habitantes, não é demais sonhar com 80, 100, 120 clubes disputando basquetebol em alto nível em todas as regiões do país. É neste cenário que a Liga Ouro é relançada.