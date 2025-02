Troca-troca na NBA

Publicado em 08/02/2025 às 13:55

Alterado em 08/02/2025 às 13:55

O público que acompanha a NBA vai lembrar da última edição desse evento por muito tempo. Tivemos emoção, rivalidade, jogadores tentando suas jogadas mais ousadas e times competindo loucamente pelo grande prêmio. Pena que isso não está acontecendo nas quadras, e sim nas salas de reunião dos times. Nessa última semana, as trocas de jogadores movimentaram e chacoalharam o mundo da maior liga de basquete do mundo.

Para quem não acompanha muito a NBA, a liga permite que os jogadores sejam trocados por outros jogadores, escolhas no draft da NBA e, algumas vezes, dinheiro. Essas trocas precisam respeitar o acordo coletivo entre a própria NBA e a associação de jogadores assinado em 2023 (o acordo está aqui). Existe uma data limite, neste ano foi a última quinta-feira, 6 de fevereiro, às 17h - horário de Nova Iorque. Até este momento, os torcedores da NBA se deleitam e roem as unhas em antecipação. Será que o Phoenix Suns vai mesmo trocar Kevin Durant? Agora que Doncic foi para o Lakers, Lebron vai ficar ou sair? Estas perguntas cercaram o imaginário de quem está conectado à NBA.

Finalizada a “trade deadline” desde ano, vamos olhar algumas das trocas que consideramos mais importantes, e um jeito diferente de ver quem são os vencedores dessas trocas.

Para ler sobre a maior troca de todas, Luka Doncic do Lakers, leia aqui.

Jimmy Butler nos Warriors

Troca:

Os Warriors recebem Jimmy Butler.

Os Heat recebem Andrew Wiggins, Kyle Anderson, Davion Mitchell e uma escolha protegida de primeira rodada de 2025 (via Warriors).

Os Jazz recebem Josh Richardson, KJ Martin, uma escolha de segunda rodada de 2028 (via Pistons), uma escolha de segunda rodada de 2031 (via Heat) e considerações em dinheiro (via Heat).

Os Pistons recebem Lindy Waters III, Dennis Schröder e uma escolha de segunda rodada de 2031 (via Warriors).

Vencedor: Jimmy Butler. O jogador é o vencedor dessa troca independente do resultado em quadra. Tudo que queria, ele conseguiu: saiu do Miami e assinou um bela extensão de 2 anos de contrato por 110 milhões de dólares. Ganhar títulos é apenas um detalhe.



Valanciunas e Lavine para o Sacramento Kings

a. Troca Valaciunas:

Os Kings recebem Jonas Valaninas, enquanto os Wizards recebem Sidy Cissoko e duas futuras escolhas de segunda rodada.

b. Troca Zach Lavine:

Os Spurs recebem De’Aaron Fox e Jordan McLaughlin.



Os Kings recebem Zach LaVine, Sidy Cissoko, uma escolha de primeira rodada de 2025 (via Hornets), uma escolha de primeira rodada de 2027 (via Spurs), uma escolha de primeira rodada de 2031 (via Timberwolves), uma escolha de segunda rodada de 2025 (via Bulls), uma escolha de segunda rodada de 2028 (via Nuggets) e uma escolha de segunda rodada de 2028 (via Bulls).



Os Bulls recebem Zach Collins, Kevin Huerter, Tre Jones e uma escolha de primeira rodada de 2025 (via Spurs).

Vencedor: A amizade. Lavine e DeMar Derozan tem uma relação antiga quando jogavam pelo Bulls e Sabonis e Valanciunas são companheiros de seleção na Lituania. Além da grande amizade, esses jogadores também têm uma coisa em comum: não vão longe nos playoffs. Bom trabalho, Kings!



Ingram no Raptors, Nurkic para o Charlotte

a. Troca Ingram

Os Raptors recebem Brandon Ingram.



Os Pelicans recebem Bruce Brown, Kelly Olynyk, uma escolha de primeira rodada e uma escolha de segunda rodada.



b. Troca Nurkic

Os Hornets recebem Jusuf Nurki e uma escolha de primeira rodada de 2026.



Os Suns recebem Cody Martin, Vasilije Mici e uma escolha de segunda rodada de 2026.

Vencedor: Pelicans e Suns simplesmente porque os times não tinham mais interesse em Ingram e Nurkic. Basicamente, pelo mesmo motivo: compatibilidade com o elenco atual. Pelo Pelicans, a dupla Ingram e Zion não chegou a lugar nenhum, e Nurkic ficou longe de ser a solução para a posição do Suns.

Middleton no Wizards

Troca:

Os Bucks recebem Kyle Kuzma, Patrick Baldwin Jr., Jericho Sims e uma escolha de segunda rodada de 2025.



Os Wizards recebem Khris Middleton, AJ Johnson e uma troca de escolha de primeira rodada de 2028.

Os Knicks recebem Delon Wright e considerações em dinheiro.

Vencedor: A nostalgia. Khris Middleton chegou ao Bucks praticamente junto com Giannis Antetokounmpo. Penou na G-League, em times ruins, mas foi recompensado com o título do lado do seu amigo Giannis em 2021. Sem ele, o Bucks não passariam para aquela final. Com o Grego lesionado no joelho, Middleton foi o principal fator para a vitória sobre o Atlanta Hawks. Porém, lesões e a idade chegaram forte. Esportivamente, faz sentido a troca. Sentimentalmente, para o torcedor do Bucks, não faz. E conhenvamos que o jogador que chegou nesta troca, Kyle Kuzma, vive até hoje do campeonato de 2020 quando era a oitava opção do Lakers.