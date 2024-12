Jogos dos cariocas pré-Natal - NBB

Publicado em 26/12/2024 às 19:22

Alterado em 26/12/2024 às 19:22

Enquanto a NBA utiliza o Natal como ferramenta de marketing (os jogos deste ano estão aqui) , por aqui a rodada antes da chegada do bom velhinho foi emocionante. Isso porque na última rodada do turno, 5 times (Bauru, R10 Score Vasco da Gama, União Corinthians, Sesi-Franca e Pinheiros) lutavam pelas últimas 4 vagas no torneio. Minas, Flamengo, Caixa Brasília (melhor surpresa do NBB) e São Paulo já estavam classificados. E os cariocas foram muito bem. Todos os jogos ocorreram na última segunda (23).

Vamos começar pelo R10 Score Vasco da Gama, que tinha um confronto direto com o Bauru jogando em casa, em São Januário. O time de Léo Figueiró oscilou um pouco no começo da temporada, mas, no momento certo, o elenco respondeu. Mesmo sem contar com o astro Marquinhos devido a uma lesão, o Cruzmaltino venceu o perigoso Bauru de Brite e Alex por 81 a 63, com todos os titulares marcando 10 ou mais pontos. Paulichi foi o melhor em quadra com 15 pontos, com Eugeniuz vindo logo atrás com 14. Vitória garantida com o 7º lugar, o R10 Score Vasco da Gama enfrenta, nada mais, nada menos, que o 2º colocado, o Flamengo.



Sifontes do Botafogo foi bem apesar da derrota do Alvinegro Foto: Wallace Lima/Botafogo



O Sesi-Franca está em uma maratona insana. Desde o dia 14 de dezembro, o tricampeão do NBB vive em viagens e mais partidas constantes. Primeiro, foi a maratona na Basketball Champions League (BCLA), na Argentina, dos dias 14 e 15. Duas vitórias na mala (81 a 76 sobre o Instituto Córdoba, e 88 a 64 sobre o CDC Leones), e o time aportou no Rio de Janeiro para duas partidas fundamentais para as pretensões do time no Super 8. O primeiro jogo foi contra o Vasco, no dia 21. Vitória por 88 a 69. Para se garantir na Copa, os francanos tinham que vencer um renovado time do Botafogo. O Alvinegro, apesar da 16º posição na tabela, renovou o time com boas contratações como o ala Queiroz e o venezuleano Sifontes. Foi com uma defesa sufocante que o Alvinegro castigou o Franca que parecia, com razão, cansado. Quando Derrick do Botafogo, com uma enterrada antológica, empatou o placar, 66 a 66, no quarto período com o cronômetro marcando 6:46, os torcedores do Fogão foram à loucura no ginásio Oscar Zelaya. Foi aí que o ala Didi (ex-Flamengo, New Orleans Pelicans) entrou no jogo. Primeiro, “esfriou” o caldeirão do Zelaya com uma bela cesta de 3. Depois, com uma linda infiltração no meio do garrafão Alvinegro, assegurou uma vantagem de 5 pontos que fez o time deslanchar no placar. No final, vitória do Franca por 86 a 73, com Didi e Georginho (21 pontos cada) como destaques. E era a combinação que Franca precisava. Com a derrota do Bauru e do Pinheiros sobre o União Corinthians, os Francanos garantiram o terceiro lugar na tabela e enfrenta o Pinheiros pela rodada inicial do Super 8. Pelo Botafogo, Derrick teve 22 pontos, Sifontes marcou 13, e Queirós, enquanto teve perna, assinalou 14 pontos. Dois pontos rápidos: O Franca não vai parar. Tem duas paradas duríssimas logo nesta sexta, dia 17, contra o Caixa Brasília, e fecha o ano no dia 29, domingo, contra o líder Minas. Que tabela ingrata. Outro ponto, vamos falar mais sobre esse renovado Botafogo do técnico Sebastián Figueredo. O time tem potencial para surpreender neste returno.



Alexey Borges em mais uma boa partida pelo Flamengo Foto: Wilian Oliveira Foto Atleta

O último carioca envolvido nesta rodada de segunda foi o Flamengo. O Rubro-negro, já garantido com o segundo lugar, enfrentou o inconstante Paulistano na capital Paulista. O importante desse jogo para a torcida do Flamengo parece ser a solidificação de um trio de jogadores que chegaram na Gávea e começam a ganhar maior protagonismo. O armador Alexey Borges foi o destaque com um duplo-duplo, 21 pontos e 11 assistências, Jordan Williams se manteve como um alívio no ataque, com 13 pontos, e a notícia mais importante é a volta, gradual, de Shaq Johnson Sr. aos seus melhores momentos. O jogador tem uma altíssima expectativa, e fechou com respeitáveis 17 pontos. Shaq Johnson é um pontuador nato e começa a mostrar que está deixando as lesões para trás. O placar final da partida foi Flamengo 89 a 75 Paulistano.

O ano ainda não terminou para os times cariocas no NBB. Os 3 times ainda estão envolvidos em jogos na próxima sexta dia 27 e domingo dia 29. Segue o guia:

Dia 27 sexta-feira

Botafogo vs. Mogi

Local: Ginásio Oscar Zelaya - Av. Venceslau Brás, 72 - Botafogo,

Horário: 20h

Sem transmissão



Flamengo vs. São José

Local: Maracanãzinho

Horário: 20h

Transmissão: Sportv, FlaTv

Ingressos

Dia 29 domingo

Flamengo vs. Mogi

Local: Maracanãzinho

Horário: 11h

Transmissão: Youtube NBB, Sportv, FlaTV

Ingressos

R10 Score Vasco da Gama vs. São José

Local: Ginásio de São Januário

Horário: 11h

Sem transmissão