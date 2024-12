Jogos de Natal da NBA!

Publicado em 23/12/2024 às 22:55

Feliz Natal!

Além das nozes, rabanadas e uvas-passas. A NBA cumpre sua tradição de trazer para o público 5 jogos no dia 25. É um palco gigantesco para os times envolvidos e um bom marketing para a liga americana, já que grande parte do público mundial estará em casa, cuidando do “enterro dos ossos” da ceia da noite anterior.

Assim como todo ano temos a infrutífera discussão dos times envolvidos nos jogos de Natal. Não tem jeito. É sempre uma aposta, já que tem sempre o risco daquele time que estava muito bem na temporada anterior estar em uma má fase (oi, 76ers) ou um time que está voando não participar desse dia (como o Cavs). Mesmo assim, esse dia de Natal é um dos mais importantes dos últimos tempos da NBA. Isso porque a NFL também está com jogos marcados para o dia de Natal e com campanha agressiva com direito a transmissão na Netflix (https://www.netflix.com/tudum/articles/nfl-games-on-netflix) . Junta-se a isso a falta de renovação de talentos locais e é a tempestade perfeita para possíveis números baixos no mercado americano. Vamos aos jogos todos em horário de Brasília:

San Antonio Spurs vs. New York Knicks

Horário: 14h

O primeiro jogo do dia de Natal da NBA é quase a festa da empresa da liga americana. Isso porque os executivos saem dos escritórios da NBA direto para o jogo no Madison Square Garden. Para sorte da NBA, o Knicks tem se saído bem na temporada (até o momento do fechamento da matéria era 3º no leste). Com Jalen Brunson comandando o time e o recém-chegado Karl Anthony-Towns cada vez mais adaptado, o time da grande maçã deve vencer com certa facilidade o seu adversário. Falando em festa da firma, a NBA resolveu dar um “salve” para o público Europeu. Isso porque o Spurs tem em seu elenco o fenômeno Francês Victor Wembanyama, uma promessa para essa e a próxima década da NBA. Com o jogo começando às 8 da noite em Paris, os Europeus verão Wemby em um dos palcos mais altos da NBA. Dito isso: que palco é maior para Wemby hoje? O Spurs ou a seleção francesa?

Palpite: New York Knicks

Minnesota Timberwolves vs. Dallas Mavericks

Horário: 16h30

Os times que fizeram a final da conferência oeste vem com alterações para esse jogo de Natal. Towns e Donte DiVencenzo saíram do Wolves, e chegou Julius Randle. O Wolves ainda não empolgou na temporada, apesar de alguns momentos de brilho. Já o Dallas assinou com o Klay Thompson (ex-Warriors) na esperança de ser a peça final para um campeonato. Mas não se enganem, o barato aqui será o duelo do Anthony Edwards, do Wolves, contra Luka Doncic, do Mavs. É quase o confronto dos jogadores que podem ser “o” nome da NBA daqui a 3, 4 anos.

Palpite: Dallas Mavericks

Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics

Horário: 19h

A uva-passa destes jogos de Natal, muito por culpa das múltiplas lesões que assolam o 76ers. Embiid fraturou mais uma vez o rosto, e até o bom calouro Jared McCain está fora da temporada depois de um começo promissor. Agora cabe a Paul George e Tyrese Maxey “remar” tudo para salvar a temporada. Já o favorito Celtics continua fortíssimo, com Jayson Tatum no comando. O time verde deu um susto no começo da semana passada, perdendo para o Bulls em casa, mas logo se recuperou. A parada é duríssima para o 76ers, e pode ser o jogo que irá se resolver mais rápido do dia. Justo na hora da NFL….

Palpite: Boston Celtics



Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors

Horário: 22h

Os maiores nomes deste dia em quadra. Lebron James do lado do Lakers e Steph Curry do Warriors do outro. Os dois midiáticos times têm neste dia de Natal a chance de mostrar por que os dois nomes mencionados acima são ainda “os caras” da NBA atual. Porém, os times continuam “flutuando” na tabela, com o Lakers em 5º e o Warriors em 7º. Como o Lakers não se classificou para as finais da Copa NBA (vencida pelo Bucks), esse jogo de Natal pode ser o maior palco de Lebron James neste ano. E ele gosta desse tipo de jogo. Fica a pergunta: Bronny James, o filho de Lebron, jogará a partida?

Palpite: Los Angeles Lakers



Denver Nuggets vs. Phoenix Suns

Horário: 0h30 (madrugada do dia 26)



Dois times com jogadores lendários e temporadas abaixo do esperado. Jokic, do Denver Nuggets, tem tentado de tudo, mas sem banco e arremessadores competentes, o campeão de 2023 está envolto de rumores de trocas (Zach Lavine, do Bulls, é um desses nomes) e pode entrar em quadra com um time desconfigurado. Falando em desconfigurado, o Suns não empolga mesmo com o trio Durant-Booker-Beal, imagina sem Booker. A batata quente fica com Kevin Durant que, do alto dos seus 35 anos, queria chegar mais inteiro aos playoffs, e pelo visto não irá conseguir….

Palpite: Denver Nuggets

Onde assistir:

TV a Cabo - ESPN - a partir das 14 horas

Internet: NBA League Pass, Disney+

Os palpites estão em áudio aqui.