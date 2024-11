Sem olhar para trás

Publicado em 19/11/2024 às 13:00

Alterado em 19/11/2024 às 13:00

As lembranças da torcida, jogadores e comissão técnica do Flamengo dos últimos confrontos contra o Sesi-Franca não eram nada boas. Durante as finais do NBB 16, temporada 2023/2024, o time rubro-negro ficou bem abaixo nos dois jogos em casa (lembre aqui) e sofreu com a arbitragem no jogo 3.

Muito tempo se passou desde junho deste ano. O Flamengo se reformulou e, mesmo que a comissão técnica e os jogadores comentem publicamente que não, o último sábado (13) estava marcado no calendário. Afinal, um novo e repaginado Flamengo encararia o Sesi-Franca pela temporada regular do NBB. Enquanto o Flamengo só tinha Shaq Johnson como desfalque, os francanos sofriam com lesões em jogadores importantes como Didi (ex-Flamengo) e seu líder e melhor jogador, Lucas Dias. Além disso, o time ainda não conta com o pivô Wesley, que causou estragos ao Flamengo na última final.

Foi um Rubro-Negro ligado o tempo todo que fez a alegria dos 1.100 torcedores presentes no Maracanãzinho. Vitória maiúscula do time de Gustavo De Conti pelo placar de 88 a 65. O Franca, enquanto teve pernas, manteve o jogo bem parelho, principalmente nos dois primeiros períodos. Esse esforço passou pelo trio David Jackson (15 pontos), Georginho (10 pontos) e Hettsheimer (11 pontos), que concentraram a maior parte dos pontos nesses dois primeiros períodos.

Melhores momentos

O terceiro período mostrou como seria o jogo a partir daquele momento. Com Georginho e Hetts errando arremessos que nem chegaram a bater no aro, o Flamengo aproveitou a vantagem física e correu para a vitória. A diferença de produtividade no ataque de Franca foi absurda: nos dois primeiros períodos, o atual tricampeão do NBB marcou 44 pontos e apenas 21 nos dois derradeiros quartos.

A vitória do Flamengo passa muito pelo armador Alexey (15 pontos e 9 assistências), que comandou as ações do Rubro-Negro e teve sua melhor atuação desde que chegou ao time da Gávea nesta temporada. Jordan Williams foi o cestinha com 17 pontos, enquanto Gui Deodato (13 pontos) e Jhonatan Luz (ex-Franca) foram fundamentais para manter o Flamengo mentalmente ligado durante todo o jogo. O pivô Ruan (14 pontos e 5 rebotes) eletrizou a torcida presente com enterradas. Foi realmente um jogo para deixar para trás os resultados negativos do passado.

Em entrevista após a partida, o técnico do Flamengo, Gustavo De Conti, comentou que o Flamengo procurava um armador com as características de Alexey desde a saída de Yago, em 2022. “Com sua velocidade e dinamismo, além de sua capacidade na defesa, ele agrega demais ao time”, comentou De Conti.

O Flamengo (10 vitórias e 2 derrotas) está na segunda posição, atrás do líder KTO Minas, enquanto o Sesi-Franca (6 vitórias e 5 derrotas) ocupa a oitava posição.

O NBB 17 dá uma pausa agora para os dois jogos da seleção brasileira, nos dias 21 e 25, pelas eliminatórias da Americup 2025.