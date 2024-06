3 vezes e contando...

A hegemonia do basquete nacional faz novamente valer os seus talentos. Na última quinta-feira (13), O Sesi-Franca Basquete venceu o Flamengo por 69 a 59 no jogo 4 das Finais do NBB, fechou a série em 3 a 1 e se sagrou tricampeão do maior campeonato de basquete disputado no Brasil. Foi a consagração de um time que não parou de jogar e vencer desde 2022, passou por momentos difíceis na temporada atual e soube se reinventar depois de derrotas e vencer o NBB.

O decisivo jogo 4 acabou tendo um roteiro muito parecido com o jogo 1: nervosismo, ansiedade e muito, mas muitos erros dos dois lados. Infelizmente, para os rubro-negros a maioria dos erros continuou do seu lado. A expectativa dos mais de 5 mil torcedores presentes no Maracanãzinho não era essa. Depois de todos os problemas que o time teve no jogo 3 (saiba de tudo aqui), o esperado era uma maior intensidade por partes dos jogadores do Flamengo. Claro que temos que louvar os trabalhos das defesas, que estiveram sufocantes em todos os jogos, mas o Flamengo tinha que ter imposto um ritmo maior no começo e não insistir em jogadas no congestionado garrafão de Franca. A torcida queria muito “entrar” no jogo e o time não conseguiu aquele roubo de bola seguido de enterrada, ou aquela grande cesta de 3 para levantar de vez o ginásio. Pelo contrário, foram diversas jogadas buscando Jaú (6 pontos) e Devon Scott (6 pontos) no poste baixo. A maioria sem sucesso. O único jogador que esteve bem no jogo, e na série, foi o armador Franco Balbi (16 pontos). O cestinha do Fla foi Gui Deodato, com 19 pontos.

O Franca só não deslanchou mais cedo no jogo porque David Jackson e Lucas Dias estiveram bem discretos nos dois primeiros períodos. Lucas Dias, o MVP das finais, teve sua primeira cesta de 3 no final do segundo período, e a partir daí deslanchou. Devido a toda polêmica com a arbitragem, a partida foi faltosa. Isso prejudicou a performance do jogador mais consistente de toda a série: Wesley, do Franca. O pivô, que se envolveu em um briga com Didi, do Flamengo, teve problemas com falta logo no começo da partida, e viu seu tempo em quadra diminuir consideravelmente.

Quando Wesley retornou, seu espírito, entrega e vibração foram a pitada final para que Franca fechasse o jogo. Sua enterrada, seguida de um urro de alívio ocorrida no quarto período, quando faltavam apenas 3:36 para o fim da partida.

Lucas Dias é o melhor jogador em atividade no Brasil, jogou as finais se recuperando de lesão e é a âncora do time do Franca. Esse deve ter sido o racional para a entrega do MVP para Lucas. É justo. Porém, devemos registrar que o Wesley foi fundamental durante toda a série para esse campeonato de Franca. MVP simbólico para ele.

Já o Flamengo, queria dar uma última alegria a seu ídolo Olivinha, que se aposentou no fim da temporada. Foi duro para a torcida ver que não teremos mais aquele roubo de bolo, aquela jogada de entrega em quadra do camisa 16. Falaremos mais de Olivinha durante a semana.

Com isso, a temporada 2023/2024 do NBB se encerra. O jogo da quinta-feira (13) consagra o projeto do Franca como um dos maiores vencedores da história do NBB.

O NBB pode ter terminado em quadra, nos bastidores a coisa está quente. Mudanças sísmicas em quase todos os times estão no horizonte. Acompanharemos e postaremos tudo por aqui.

Parabéns ao Sesi-Franca pelo tricampeonato, e que venha logo a temporada 2024/2025 do maior campeonato de basquete do Brasil.