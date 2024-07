Nas asas de Caboclo

Publicado em 02/07/2024 às 15:27

Alterado em 02/07/2024 às 15:27

“Destaco a suma importância do primeiro jogo da competição, contra Montenegro. Esse jogo pode ser fundamental para as nossas pretensões. Se vencermos, significa que evitamos a Letônia, os donos da casa, nas semifinais, deixando para o domingo a decisão da vaga Olímpica”. Foi isso que o técnico da seleção Brasileira de basquete, Aleksandar Petrovic, comentou com NAS QUADRAS (link aqui) antes da estreia no pré-olimpico de Riga, Letônia. O Brasil venceu Montenegro por 81 a 72 na estreia, conforme planejado, mas deu sustos desnecessários à torcida brasileira.

O maior deles acontece logo no início da partida. Isso porque Petrovic começou a partida desta terça-feira (2) contra Montenegro com Felicio, Georginho, Lucas Dias, Gui Santos e Huertas. Um bom quinteto, de fato, porém, parecia mais adequado para testes ou amistosos, já que para uma competição de tiro curtíssimo (uma semana com no máximo oito jogos), a seleção tem que entrar com os melhores. E o melhor jogador brasileiro desta geração, disparado, é Bruno Caboclo. O Brasil pagou caro por esse início e chegou a ficar 13 pontos atrás do placar durante o segundo período.

Com Yago bem discreto, já que volta de lesão, coube a Caboclo manter o Brasil na partida e contar com uma bom jogo defensivo de Gui Santos, que lutou dos dois lados da quadra e terminou com 9 pontos e 9 rebotes, 2 roubos de bola e 1 toco e 2 arremessos certeiros de 3 pontos no último período de Léo Meindl e Lucas Dias. Marcelinho Huertas, 17 pontos, selou a vitória quando o cronômetro marcava 48 segundos.

A grande verdade desta geração atual é que a sorte dela está atrelada a Bruno Caboclo. Hoje foram 25 pontos, 9 rebotes, 3 tocos e 2 roubos de bola fundamentais para a vitória brasileira. O pivô do Chicago Bulls, Nikola Vucevic, 17 pontos, sofreu horrores com Caboclo, mesmo tendo ajuda na defesa, com marcação dupla a Bruno. Caboclo fez no jogo valer aquela tão cantada frase pelos torcedores brasileiros: ele colocou a bola debaixo do braço e levou o time à vitória. Atuação inesquecível do camisa 51 do Brasil.

O próximo compromisso do Brasil neste pré-olimpico é contra Camarões, na quinta-feira, dia 4, às 13 horas, horário de Brasília, com transmissão da ESPN e Disney+. Se o Brasil vencer, passa em primeiro no seu grupo e disputa as semifinais no sábado (6). A tendência, e o que esperamos, é ver o Brasil na grande final no domingo (7) e carimbar de vez seu passaporte para a Olimpíada de Paris. Se Bruno Caboclo tiver mais jogos como o da estreia contra Montenegro, as chances brasileiras aumentam muito.