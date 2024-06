Quando Payton Pritchard do Boston Celtics acertou uma cesta do meio da quadra ao zerar o cronômetro no final do primeiro tempo do jogo 5 das Finais da NBA, confirmou apenas o que estava meio que evidente: o campeão da NBA em 2023/24 é o Boston Celtics. E foi exatamente isso que aconteceu na última segunda (17). O Boston Celtics venceu o Dallas Mavericks por 106 a 88, fechou a série em 4 a 1 e venceu pela 17ª vez o título da NBA. Para tornar o título ainda mais “doce”, com mais esse campeonato o Celtics ultrapassou o arquirrival Los Angeles Lakers como maior vencedor de titulos da NBA.

O jogo 5 foi uma formalidade. Depois da estranha derrota no jogo 4, disputado em Dallas, pelo absurdo placar de 122 a 84, estava claro que o time de Jayson Tatum e Jaylen Brown não teria uma atuação tão abaixo da média. Depois de um começo “gelado” dos dois times (Dallas chegou a errar os 9 primeiros arremessos), o Boston engrenou e não olhou mais para trás. A vitória foi comandada por Tatum que teve seu melhor jogo da série com 31 pontos, 11 assistências e 8 rebotes. Não muito longe, Jaylen Brown infernizou o Mavs dos dois lados da quadra com seus 21 pontos e marcação sufocante em Luka Doncic. Foram atuações como essa que fizeram que Brown fosse eleito MVP (jogador mais valioso) das Finais deste ano.

Melhores momentos do jogo 5 aqui.

O Dallas fechou até onde o corpo de Luka Doncic permitiu. O astro esloveno terminou a pós-temporada como líder da NBA em pontos (635), rebotes (208) e assistências (178). Kyrie Irving, que foi fundamental para o sucesso do Mavs nos playoffs, esteve bem abaixo nas finais. Neste derradeiro jogo, Irving terminou com 15 pontos (5 arremessos convertidos de 16 tentados) e sofreu com Jrue Holiday, White. Irving, em alguns momentos, pareceu cansado ou mesmo um peso da idade.

Voltando aos vencedores. Os 2 últimos períodos foram de festa total. A ponto de o técnico Joe Mazzulla tirar de quadra seus titulares um por vez para receberem um bela salva de palmas da torcida. Merecidíssimas. Tatum, Brown, Holiday, White, Al Horford, os titulares dessa campanha fantástica, líder da temporada regular com 64 vitórias e apenas 3 derrotas nos playoffs, entram para história de um dos times mais tradicionais da NBA. E pela primeira vez, universalmente, o time do Boston foi abraçado por grande parte do público que acompanha a NBA. Mas isso fica para a próxima semana…

Com isso, cortina fechada para a temporada 2023/2024 da NBA. Para alegria dos fãs da NBA, o mundo da maior liga de basquete do mundo não para. O NBA Draft acontece nos dias 26 e 27 de junho e a liga de verão começa em 12 de julho.

Parabéns ao Boston Celtics, e que venha logo a temporada 2024/2025.