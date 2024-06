Uma andorinha só não faz um campeão

Nem precisamos dizer que a NBA tem jogadores fantásticos. Algumas vezes, uma superestrela consegue levar o time a patamares inimagináveis por conta de seus companheiros de time e a competição dos times adversários. O 76ers de Allen Iverson, que chegou às finais na temporada 2000/2001 contra um poderoso Los Angeles Lakers com Shaq e Kobe, é um exemplo.

Parece que o Dallas Mavericks 2023/24 está a caminho dessa prateleira. Isso porque ficou claríssimo no jogo 2 das finais da NBA, disputado no último domingo (9), que o Dallas tem o melhor jogador dos dois times envolvidos na final, mas o Boston Celtics tem o melhor time. E põe melhor nisso. O resultado não podia ser outro. Vitória do Boston Celtics por 105 a 98

O jogo 2, pelo menos, foi mais competitivo que o jogo 1. O Mavs começou o jogo horas antes, ao colocar Luka Doncic com o status de “questionável” para a partida. Lesões não faltam para Doncic. Até mesmo uma forte dor torácica que dificulta o jogador respirar está na lista de enfermidades do esloveno. Mesmo assim, o craque foi para o jogo. Ao contrário do jogo 1, o Mavs começou bem mais intenso e assustou o Celtics. Um susto breve, já que o Boston tem jogadores muito mais talentosos que o Mavs. Se no jogo 1, Porzingis e Jaylen Brown apareceram, desta vez Jrue Holiday foi dominante. O armador que chegou nesta temporada teve 26 pontos, 11 rebotes e 3 assistências. Enquanto Doncic “fazia chover”, novamente Kyrie Irving não teve a performance esperada. Com “apenas” 16 pontos (7/18 de arremessos de quadras e 0/3 de arremessos de 3). Com seu principal “escudeiro”, Doncic teve que trabalhar dobrado. Foram 32 pontos, 11 pontos e 11 assistências, e mais um triplo-duplo para a sua brilhante carreira.

O Boston Celtics vai para os dois jogos contra o Mavs em Dallas com a vantagem nas finais, de 2 a 0, e com a sensação de que o título é apenas questão de tempo. Será que Doncic e cia conseguem tirar um coelho da cartola e empatar a série? Vamos começar a descobrir na quarta-feira, dia 12, às 21h30, com transmissão da Band, ESPN e NBA League Pass.