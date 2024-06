Finais-feira

Final pelo NBB e pela NBA. A quinta-feira (6) de finais não decepcionou o apaixonado por basquete. Tivemos o jogo da final do NBB entre Sesi-Franca e Flamengo e o primeiro jogo da final da NBA entre Boston Celtics e Dallas Mavericks. Enquanto na NBA era o início da saga do título 2023/24 pelo NBB, o Flamengo já entrava pressionado por vitória depois de uma atuação bem abaixo no jogo 1, disputado no último sábado (1).

Vamos começar pelo jogo 2 das finais do NBB. Se no jogo 1, placar de 69 a 58 para o Sesi-Franca, o Flamengo esbanjou ansiedade e nervosismo, essas caracteristicas não entraram em quadra pelo lado rubro-negro no jogo 2. Apesar de jogar fora de casa contra o poderoso Sesi-Franca, o rubro-negro teve uma atuação bem superior. Foi o Franca que acabou mostrando uma ansiedade maior no começo da partida, pontuada pelo excesso de faltas (ô, arbitragem…) que os Francanos cometeram nos primeiros momentos do primeiro quarto. Já o Flamengo, com os nervos no lugar, teve um equilíbrio muito maior em seu jogo, com o ataque acompanhando o bom desempenho defensivo. Nos dois primeiros períodos, a dupla Martin Cuello (16 pontos) e Devon Scott (17 pontos) ajudou o Flamengo a se manter à frente do placar enquanto o Franca lutava contra uma noite atípica de Lucas Dias e David Jackson com problemas de falta logo cedo. O nome do jogo foi Gui Deodato. O ala do Flamengo terminou com 23 pontos (5/10 de 3 pontos) e cestas em momentos decisivos da partida. Vale mencionar a boa partida de Franco Balbi, com 10 assistências. Vitória do Fla por 76 a 68, série empatada em 1 a 1, e o Flamengo recupera o mando de quadra.



Gui Deodato do Flamengo foi o destaque do Jogo 2 da final do NBB Foto: Célio Messias/LNB

Para alívio de Olivinha, com essa vitória, seus últimos jogos como jogador profissional serão no Rio com a torcida do Fla. A próxima partida será no sábado, dia 8, em Franca.

Já na NBA, a noite fez a torcida de Boston acreditar em animais místicos. Isso porque o “unicornio” Kristaps Porzingis voltou de lesão e foi fundamental na partida contra o Dallas. Foram seus 14 pontos no segundo período que fizeram o Dallas abrir quase 25 pontos e praticamente decidir o jogo 1 das finais da NBA entre Celtics e Mavericks. O Mavs até tentou no terceiro período e chegou a ficar a 8 pontos do Boston. A reviravolta do time de Luka Doncic acabou no momento que o pivô calouro Dereck Lively II fez sua quarta falta no terceiro período e, por algum motivo que desafia a lógica, o técnico do time Texano, Jason Kidd, manteve Lively em quadra. Era tudo que o Celtics queria. Com a volta de Porzingis e Jaylen Brown atacando o pendurado jogador, o Boston engatou uma nova corrida de 18 pontos no placar e praticamente colocou números finais na partida. Destaques, é claro, Kristaps Porzingis com 20 pontos e Jaylen Brown 22 pontos. Luka Doncic do Dallas, em seu primeiro jogo das finais da NBA, teve 30 pontos e 10 rebotes.

Placar final: Boston Celtics 107 x 89 Dallas Mavericks, e 1 a 0 na série. O próximo jogo será no domingo, dia 9, às 21 horas.

Rapidinhas

A transmissão do jogo 1 das Finais da NBA na TV aberta, com Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli, foi mais um golaço. Torcemos aqui deste lado que a Band e a Prime tenham sucesso na empreitada, ou seja, bons números no IBOPE.

A boa partida do Letão Kristaps Porzingis foi mais uma má notícia para a seleção brasileira. O Brasil disputa uma vaga para os jogos olímpicos de Paris no pré-olímpico na Letônia. A outra má notícia? A lesão na panturrilha de Yago do Estrela Vermelha durante as finais da Liga Sérvia.