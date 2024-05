Caça-fantasmas

Definida a final do NBB 16! Na última segunda (27), O Sesi-Franca espantou as eliminações anteriores dentro de casa e venceu o jogo 5 sobre o Minas por 82 a 76, carimbando o passaporte para a final do NBB. O Sesi-Franca enfrenta o Flamengo nas finais que se iniciam no Maracanãzinho, no sábado, 1º de junho, às 11 horas.

O jogo 5 foi típico de um jogo decisivo. Os dois times nervosos, sabendo da pressão envolvida na partida. O começo foi com domínio do Franca, mas aos poucos o Minas igualou a intensidade e teve o trio Baralle, Chuzito e Rafael Mineiro como protagonistas na virada do placar no segundo período, que trouxe preocupação a todos os Francanos dentro e fora do ginásio Pedrocão. O fantasma das eliminações em casa no Super 8 para a Unifacisa e da BCLA para o Hebraica pairava sobre todos.

Coube ao melhor jogador em atividade no país, Lucas Dias, chamar para si a responsabilidade do jogo e em conjunto com o Charles Hinkle levar o Franca a sua terceira final consecutiva. Dias fechou a partida com 17 pontos, 8 rebotes e 3 assistências. Em entrevista ao site da Liga Nacional de basquete (entrevista completa aqui), Lucas Dias comentou que ficou muito decepcionado na última partida e que ele e o time precisavam entrar neste jogo decisivo com outra mentalidade. Na mosca. Ao contrário da partida numero 4, que o Franca não fechou por detalhes, o time do interior de São Paulo não deu sopa para os espectros que rodavam o Pedrocão.

Agora é a final. Flamengo e Sesi-Franca disputam mais que o NBB. Será um confronto que marca essa década do basquete nacional. Durante essa semana, “Nas Quadras” trará matérias especiais sobre o assunto.

Enquanto isso, na NBA, o Boston Celtics venceu o quarto jogo na final da conferência Leste e “varreu” por 4 a 0 o Indiana Pacers. Vitória por 105 a 102, e os Celtics também parecem espantar fantasmas passados. Chegou a hora de Jayson Tatum?