Chegou chegando!

O Flamengo está de volta às finais do NBB! Com uma atuação que agradou até as exigentes redes sociais, o time de Gustavo de Conti arrasou o Bauru no jogo 3 das semifinais do NBB e venceu pelo acachapante placar de 110 a 72. O jogo ocorreu nessa quinta (23), na casa do Bauru, o ginásio Panela de Pressão.

A vitória dessa forma do Flamengo acabou sendo surpreendente, já que as expectativas para o jogo 3 eram um pouco diferentes. Apesar do Bauru não contar com o armador e principal pontuador, Dontrell Brite, desde o começo da série contra o Fla devido a uma lesão muscular, e ter o pivô, Anderson Rodrigues, jogando no sacrifício, por ser um decisivo jogo 3 e jogar em casa, esperava-se que o time de Alex e companhia mostrasse mais intensidade em quadra. Pelo contrário, quem entrou “com sangue nos olhos” foi o time do Flamengo. Aproveitando-se de uma defesa forte e explorando as jogadas no garrafão, o Flamengo venceu os dois primeiros quartos com facilidade. Dentre os diversos destaques, temos que mencionar como Gabriel Jaú brilhou jogando contra o seu ex-time. O jogador esteve perfeito nos primeiros quartos. Foram absurdos 80% o percentual de acerto de arremessos em quadra. Jaú fechou a partida com 21 pontos. Por que um percentual tão alto? Porque a maioria foi de bandejas e enterradas, cestas fáceis criadas pela defesa e as trocas no ataque do Flamengo. A verdade foi que o time do Flamengo deixou o Bauru atônito. Não só o time do Bauru, mas o ginásio inteiro. Em dado momento, eram jogadores do Flamengo, como Didi, se jogando para salvar uma bola que estava para sair, mostrando uma atitude que esperávamos do Bauru. Com esse cenário, o Flamengo desceu para o vestiário no final do primeiro tempo praticamente com os dois pés na final do NBB. O placar de 72 a 35 mostra que realmente os números não mentem.



Gui Deodato foi o cestinha do Fla com 26 pontos Foto: João Pires/LNB

O terceiro período viu o Bauru mostrar uma atitude maior, apertando a sua defesa. Pena que o estrago já estava feito. O Fla soube levar o jogo até o final e venceu com tranquilidade. Além de Jaú, destacamos a atuação de Gui Deodato (26 pontos), a dupla Maique-Scott Machado, que premiou a torcida com belíssimas pontes áreas, e sempre ele, Olivinha. Faltando, quem sabe, 3 jogos para se aposentar, Olivinha está jogando seu melhor basquete em muito tempo. O “Deus da Raça” do basquete rubro-negro continua presenteando a fanática torcida com raça, amor e paixão. Vai sair um texto especial sobre Olivinha em breve sobre a participação dele nesses playoffs e finais.

Agora é esperar a definição do confronto entre Minas e Franca. Os Francanos estão com 2 a 1 na série e podem fechar nesta sexta (24) com uma vitória jogando em casa. Minas X Franca começa às 17h10 com transmissão do Sportv.

Independente do adversário, seja Franca ou Minas, o Flamengo terá parada duríssima nestas finais. Com o primeiro lugar na temporada regular, o primeiro jogo será no Rio de Janeiro, na frente de sua torcida. E o time irá precisar da torcida para conquistar o seu oitavo título do NBB.