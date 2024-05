Hoje, sábado, dia 18 de maio, Flamengo e Bauru iniciam mais um capítulo na rivalidade histórica de dois gigantes do basquete nacional. A quadra Tijuca será o palco para o primeiro jogo da série das semifinais melhor de 3 do NBB 16.

Conversamos com o técnico do Flamengo, Gustavo de Conti, sobre o último confronto no Super 8 e a e preparação do time rubro-negro para mais esse importante passo para o título do NBB desta temporada.

A semifinal do NBB será o segundo encontro do Flamengo com o time do Bauru nesta temporada em uma disputa de eliminatória (Flamengo e Bauru se encontraram no Super 8 deste ano). Qual a principal diferença entre aquele time do Flamengo que derrotou o Bauru no Super 8 e o time que começa a disputa pelas semifinais do NBB?

O time é um pouco diferente. No Super 8 não tínhamos o Devon (Scott - pivô do Flamengo), tivemos um jogador que já saiu (o Húngaro Filipovity). Esses jogos contra eles foram muito importantes, mas retrospecto não entra em quadra. O Bauru cresceu muito no segundo turno, se eu não me engano começaram a segunda parte da temporada em nono e acabaram em quinto. Eliminaram o quarto (o R10 Score Vasco da Gama) nos playoffs. Estamos nos preparando muito para enfrentar um grande adversário.



Apesar do Flamengo ter fechado rápido a sua série contra o Fortaleza, o time teve que encarar uma longa viagem neste ponto da temporada. Isso pesa no físico dos atletas. Como está a preparação para a série contra Bauru para mitigar o máximo o cansaço neste finalzinho de temporada?

A temporada foi bastante longa para nós. Ainda bem! Quer dizer que sempre estamos chegando longe. O Flamengo chega muito bem pra essa semifinal. O Bruno Nicolaci, nosso preparador físico, cuida muito bem do elenco. Ele é espetacular. O time está bem entrosado, bem concentrado. Conhecem bem o espaço um do outro. Isso tem sido ótimo pra gente nesse momento final.

Qual a chave dessa série para o Flamengo? A torcida pode ajudar no caldeirão do Tijuca?

Acho que não tem muito segredo. A chave é a gente defender bem. Correr a quadra. Tivemos dificuldade para atacar o Bauru no nosso último encontro, estamos treinando muito para acertar esses detalhes. A torcida do Flamengo sempre é muito importante. Sabe fazer a diferença. Contamos com eles mais uma vez para buscar essa final.