Detalhes mundanos

A série dos sonhos dos torcedores cariocas ficou para um outro momento. Isso porque no decisivo jogo 5 entre Bauru e R10 Score Vasco da Gama, o time de Alex Garcia venceu o gigante da Colina por 76 a 73, e fechou a série de playoff em 3 a 2, carimbando a passagem para as semifinais contra o Flamengo.

O jogo não fugiu muito da regra das outras partidas nesta série de playoffs. Nenhum time conseguiu uma corrida expressiva de 15, 20 pontos de vantagem sobre o adversário. Com isso, a partida se tornou cada vez mais focada nos detalhes. Um movimento, um rebote ou falta em qualquer outro momento chega ser mundano. Isso já não é mais verdade quando o relógio chega nos últimos 2 minutos e o relógio parece correr lentamente. E foi isso que aconteceu. Um lance-livre perdido por Marquinhos, seguido por um rebote e falta, levou Alex para a linha do lance-livre. Isso com menos de 5 segundos para finalizar a partida. Alex converteu os dois arremessos e deu números finais para a partida.

Antes de entrarmos nos elogios e cumprimentos, cabe uma pequena ressalva sobre a atuação do Vasco na partida. Estava claro que Brite (28 pontos) era o jogador mais quente dos dois times. O Bauru sentiu muito o baque quando perdeu seu principal pontuador e desafogo ofensivo para uma lesão muscular no começo do quarto período. Cabia ali, naquele momento, o Vasco aumentar a intensidade do seu jogo, trazer de vez os 1.500 fanáticos torcedores para a quadra e transformar o ginásio de São Januário em uma panela de pressão. Temos que levar em conta o cansaço e a pressão dessa longa série, mas oportunidades como essas não acontecem sempre. Para piorar, a defesa vascaína não teve resposta para Gemadinha. O Bauruense marcou 7 decisivos pontos que impediram o Vasco de deslanchar na partida. Por isso, fica um gostinho de que o Vasco poderia ter ido mais longe.

O R10 Score Vasco da Gama recebeu aplausos de seus torcedores ao final da partida. Merecidos aplausos, por sinal, afinal o Vasco superou todas as expectativas neste retorno do NBB. O time ficou em 4º lugar na temporada regular, e por detalhes não ficou entre os 4 primeiros colocados desta temporada do NBB. O trabalho do coordenador técnico Gege Chaia e o técnico Léo Figueiró, de colocar em quadra em menos de um ano um time competitivo com peças escolhidas a dedo de dentro do mercado nacional, tem que ser louvado. Ver jogadores como Eugeniusz e Paulichi com confiança em quadra, e Humberto se tornar um competente defensor, são alguns dos “troféus” que o Cruz-maltino leva nesta temporada.

O mais importante de todo esse trabalho desta temporada foi a criação de uma fundação para um basquete competitivo, correto e, quem sabe em breve, vencedor. Mal podemos esperar o que o R10 Score Vasco da Gama irá apresentar para o NBB 2024/2025.