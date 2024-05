Semifinais de conferência da NBA 2024

Só restam 8 times na temporada da NBA. Com a vitória do Cavs no decisivo jogo 7 contra o Magic, 106 a 94, disputado no último domingo (5), temos todas as semifinais das duas conferências da NBA prontas para começar. Denver e Minnesota já deram a largada no sábado (3), com uma vitória do Minnesota por 106 a 99. Vamos às séries e aos palpites



Conferência Leste:

New York Knicks vs. Indiana Pacers

A batalha dos armadores! De um lado do ringue está Jalen Brunson, do Knicks, e do outro Tyrese Halliburton, do Indiana Pacers. Enquanto Brunson controla e comanda o jogo sendo o foco do ataque, Halliburton envolve mais os companheiros de time. Tyrese foi o líder de assistências na temporada regular de um ataque formidável. Um problema para o Pacers é que a defesa não acompanha a eficiência do ataque. Já o Knicks conta com os titulares mais que nunca, já que o técnico, Tom Thibodeau, não poupa ninguém. Como o time do Knicks vai balancear o cansaço e um inédito favoritismo? Estes dois itens podem ser as chaves para o Pacer surpreender.

Palpite: Knicks 4 x 2 Pacers

Agenda:

Jogo 1

Data: Segunda-feira, 6 de maio

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Madison Square Garden, Nova York

Transmissão: NBA League Pass, ESPN, Star+



Jogo 2

Data: Quarta-feira, 8 de maio

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Local: Madison Square Garden, Nova York

Transmissão: NBA League Pass, ESPN, Star+



Jogo 3

Data: Sexta-feira, 10 de maio

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Gainbridge Fieldhouse, Indianápolis

Transmissão: NBA League Pass, ESPN, Star+



Jogo 4

Data: Domingo, 12 de maio

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Local: Gainbridge Fieldhouse, Indianápolis

Transmissão: NBA League Pass, ESPN, Star+



Jogo 5: (Se necessário)

Data: A ser determinada

Local: A ser determinado

Transmissão: NBA League Pass



Jogo 6: (Se necessário)

Data: A ser determinada

Local: A ser determinado

Transmissão: NBA League Pass



Jogo 7: (Se necessário)

Data: A ser determinada

Local: Madison Square Garden, Nova York

Transmissão: A ser determinada



Cleveland Cavaliers vs. Boston Celtics

O Celtics deu aquele famoso susto na sua torcida ao perder um jogo em casa contra o desfalcado Miami na série passada. Foi apenas um pequeno quebra-mola no caminho. O Celtics, de Tatum, chega bem confiante contra um Cavs que suou muito para vencer um jovem time do Orlando Magic. Se o Magic tivesse bons arremessadores de perímetro, a história poderia ser outra. Para desespero do Cavs, o Boston tem arremessadores, excelentes defensores (Jrue Holiday e Derrick White) e um gigante em Kristaps Porzingis.

Palpite: Celtics 4 x 1 Cavs

Agenda:

Jogo 1:

Data: 7 de maio - terça-feira

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Transmissão: NBA League Pass



Jogo 2:

Data: 9 de maio - Quinta-feira

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Transmissão: NBA League Pass



Jogo 3:

Data: 11 de maio - sábado

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Transmissão: NBA League Pass



Jogo 4:

Data: 13 de maio - Segunda-feira

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Transmissão: NBA League Pass



Jogo 5: 15 de maio

Horário: A ser determinado

Transmissão: NBA League Pass



Jogo 6: 17 de maio

Horário: A ser determinado

Transmissão: NBA League Pass



Jogo 7: 19 de maio

Horário: A ser determinado

Transmissão: NBA League Pass

Conferência Oeste

Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves

O campeão pode ter encontrado um adversário com garras afiadas. O time de Nikola Jokic vai precisar muito de colaborações de Reggie Jackson, Bruce Brown para ajudar Jokic, Porter e Murray para vencer os atrevidos Wolves. Esse atrevimento é comandado por Anthony Edwards, um dos jogadores americanos mais talentosos dessa geração. A série já começou e o Wolves já deu o primeiro susto no campeão.

Palpite: Denver 4 x 3 Wolves

Agenda:

Jogo 1 - JÁ DISPUTADO

Data: sábado, 4 de maio

Horário: 23h (Horário de Brasília)

Resultado: Minnesota lidera por 1-0

Jogo 2

Data: Segunda-feira, 6 de maio

Horário: 23h (Horário de Brasília)

Transmissão: NBA League Pass

Jogo 3

Data: Sexta-feira, 10 de maio

Horário: 22h30 (Horário de Brasília)

Transmissão: NBA League Pass

Jogo 4

Data: Domingo, 12 de maio

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Transmissão: NBA League Pass

Jogo 5 (Se necessário)

Data: Terça-feira, 14 de maio

Horário: A ser determinado

Transmissão: NBA League Pass

Jogo 6

Data: Quinta-feira, 16 de maio

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Transmissão: NBA League Pass

Jogo 7

Data: Domingo, 19 de maio

Horário: A ser determinado

Transmissão: NBA League Pass

Dallas Mavericks vs. Oklahoma City Thunder

O Dallas finalmente conseguiu colocar um time ao redor de Luka Doncic. Tendo ao seu lado um controlado Kyrie Irving, o time do Texas vê seus adversários mais diretos se engalfinharam na outra final de conferência, e tem um caminho interessante para uma possível final da NBA. Do outro lado, o time mais jovem da liga a vencer uma série de playoff, o Thunder, tem o verdadeiro MVP desta temporada em quadra. O canadense Shai Gilgeous-Alexander é uma realidade na NBA atual e parece querer adiantar o relógio do seu time.

Palpite: Mavs 4 x 3 OKC

Agenda:

Jogo 1

Data: Terça-feira, 7 de maio

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Transmissão: NBA League Pass



Jogo 2

Data: Quinta-feira, 9 de maio

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Transmissão: NBA League Pass



Jogo 3

Data: Sábado, 11 de maio

Horário: 15h30 (Horário de Brasília)

Transmissão: NBA League Pass



Jogo 4

Data: Segunda-feira, 13 de maio

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Transmissão: NBA League Pass



Jogo 5 (Se necessário)

Data: Quarta-feira, 15 de maio

Horário: A ser determinado

Transmissão: NBA League Pass



Jogo 6 (Se necessário)

Data: Sábado, 18 de maio

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Transmissão: NBA League Pass



Jogo 7 (Se necessário)

Data: Segunda-feira, 20 de maio

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Transmissão: NBA League Pass