Oito caminhos diferentes

Começam nesta quinta-feira (2) as quartas de final da edição 2023/24 do NBB. Cada vez mais diminui o espaço para erros e já não existe mais “gordura” para os times queimarem. A partir de agora, nada de se poupar em quadra esperando uma próxima oportunidade. Flamengo e R10 Score Vasco da Gama têm séries complicadas por motivos diferentes e esperam valer o mando de quadra conquistado na temporada regular. Vamos aos palpites das séries:

Franca (2) x Paulistano (7)

Se em anos anteriores o Franca seria o franco-favorito para vencer a série, agora o cenário mudou. Com um time mais jovem e a pressão por título nesta temporada (o Franca fracassou no Paulista, Super 8 e BCLA), os francanos vêm para a série contra o Paulistano contando com o melhor jogador em atividade no Brasil, Lucas Dias, e o núcleo jovem de Márcio e Zu Jr., para vencer a sufocante defesa do Paulistano. O Franca tem dado sustos nos seus torcedores nesta temporada, e a vitória neste jogo 1 em casa é fundamental para que o atual bicampeão do NBB mantenha o controle da série.

Palpite: Paulistano 3 x1

Agenda:

02/05 (quinta-feira) - Jogo 1

Local: Pedrocão

Horário: 20h

Transmissão: ESPN e NBB BasquetPass

06/05 (segunda-feira) - Jogo 2

Local: Gin. Antonio Prado Jr.

Horário: 19h

Transmissão: UOL, NBB BasquetPass e YouTube NBB CAIXA

08/05 (quarta-feira) - Jogo 3

Local: Gin. Antonio Prado Jr.

Horário: 19h

Transmissão : ESPN e NBB BasquetPass

Caso Necessário, jogos 4 e 5

Dias: 11 e 13 de maio

Horário: A definir

Local: Pedrocão

Flamengo (1) x Fortaleza BC (8)

Os torcedores do Flamengo podem acreditar que a série vai ser fácil pela posição do Fortaleza na tabela e as boas vitórias do Fla contra o adversário na fase de classificação. Porém, temos que contabilizar o cansaço do time do Fla na temporada e a longa viagem neste ponto da temporada. O time de Gustavo de Conti precisa manter o fôlego justamente no momento que precisa decidir logo os seus jogos. O Fortaleza conta com McClanahan para tentar quebrar a sólida defesa do Fla (2ª melhor do NBB).

Palpite: Flamengo 3 x 0

Agenda:

03/05 (sexta-feira)

Local: Tijuca Tênis Clube

Horário: 20h

Transmissão: Tijuca — sportv, NBB BasquetPass e FlaTV +

07/05 (terça-feira)



Local: CFO

Horário:19h30

Transmissão: sportv, NBB BasquetPass e FlaTV+

09/05 (quinta-feira)



Local: CFO

Horário: 19h30

Transmissão: sportv, NBB BasquetPass e FlaTV+

Caso Necessário, jogos 4 e 5

Dias: 12 e 14 de maio

Horário: A definir

Local: Tijuca

Minas (3) X São Paulo (11)

A melhor série para se assistir. Na frieza dos números, o MInas seria o favorito para levar a série com seu time bem mais balanceado que o tricolor paulista, ancorado por excelentes jogadores como Paranhos (olho nele), Fuzaro e Chuzito. Acontece que o São Paulo parece que finalmente “aconteceu” neste NBB. Depois de uma excelente série contra a Unifacisa (vitória de 2 x1), o São Paulo vem com a moral lá em cima, tendo como destaque o armador Ricardo Fischer. Essa aqui promete.

Palpite: São Paulo 3 x 2

Agenda

03/05 (sexta-feira)



Local: Arena UniBH

Horário: 19h

Transmissão: NBB BasquetPass, YouTube NBB CAIXA, Jumper e YouTube da Itatiaia



06/05 (segunda-feira)



Local: Morumbis

Horário: 20h

Transmissão:ESPN e NBB BasquetPass

08/05 (quarta-feira)



Local:Morumbis

Horário: 20h

Transmissão: NBB BasquetPass



Caso Necessário, jogos 4 e 5

Dias: 11 e 13 de maio

Horário: A definir

Local: Arena UniBH

R10 Score Vasco da Gama (4) X Bauru (5)

A torcida do Vasco já está pensando no possível confronto contra o Flamengo nas semifinais, mas o time da Colina ainda tem que encarar uma parada duríssima contra o Bauru. Claro que o nome de Alex Garcia é o mais comentado, com toda razão, já que o veterano continua muito bem, obrigado, mas o nome para ficar de olho neste time do Bauru é Anderson Rodrigues. O jogador do Bauru vem tendo a sua melhor temporada e joga justamente na posição que o Vasco mais sofre: o pivô. Se vale uma certa lei do ex, o técnico vascaíno foi técnico do Bauru e conhece os caminhos do Panela de pressão.

Palpite: Vasco 3 x 1

Agenda:

04/05 (sábado)

Local: Gin. São Januário

Horário: 17h10

Transmissão: TV Cultura, NBB BasquetPass, YouTube do NBB CAIXA, CRVG TV e Jumper

07/05 (terça-feira)

Local: Gin. Panela de Pressão

Horário: 19h30

Transmissão ESPN e NBB BasquetPass

09/05 (quinta-feira)

Local:Gin. Panela de Pressão

Horário: 19h30

Transmissão: NBB BasquetPass, YouTube do NBB CAIXA, CRVG TV e Jumper

Caso Necessário, jogos 4 e 5

Dias: 12 e 14 de maio

Horário: A definir

Local: São Januário