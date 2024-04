Mais uma etapa vencida

A noite dessa sexta-feira (26) contou com os três times cariocas em ação pelo NBB. Sorte de dois e, infelizmente, azar para um. Enquanto R10 Score Vasco da Gama e o Flamengo confirmaram sua passagem para as quartas de final do NBB, vencendo o jogo 2 de suas séries de oitavas de final, o Botafogo acabou derrotado justamente pelo Flamengo e se despediu desta temporada do NBB.

Vamos começar pelo R10 Score Vasco da Gama, que fez um jogo intenso contra o Pinheiros e venceu por 85 a 70, em São Januário, até de forma tranquila. O Vasco começou com tudo, com Eugeniuz com 14 pontos no primeiro tempo. O jogador não parou durante a partida toda e fechou com 27 pontos, sua melhor marca na carreira. O Vasco também soube aproveitar o bom dia de Serjão e castigou o garrafão do Pinheiros. Como já comentado neste espaço, o Vasco é uma gratíssima surpresa da temporada. O time “pulou” diversas etapas, e chega como total franco-atirador nestas quartas de final. Nestas boas coincidências da vida, caso o Vasco passe de seu adversário das quartas (Bauru ou Pato), existe a forte possibilidade de encontrar o Flamengo na semifinal. Mas isso é papo para daqui a pouco…

Falando em Flamengo, o time da Gávea não quis repetir o roteiro do jogo 1 contra o Botafogo, quando abriu uma grande vantagem e viu o brioso time Alvinegro quase virar o placar. Para isso, contou com duas mudanças importantíssimas para esse jogo 2: uma defesa focada e Devon Scott no garrafão. Assim como no jogo 1, isso ficou claro nos dois primeiros tempos, quando o Botafogo só marcou 21 pontos. No segundo tempo, o Flamengo “tirou o pé” e o Botafogo começou a pontuar com arremessos de 3 pontos de Thornton e Santiago. Desta vez, o técnico Gustavo de Conti parou o jogo com pedidos de tempo para justamente acertar novamente a defesa e conter a afobação de seu time no ataque. No final, vitória do Flamengo por 78 a 56, e passagem garantida para as quartas de final. O Flamengo aguarda o confronto entre São José e Fortaleza para descobrir o seu adversário.

Apesar da derrota e despedida do campeonato, a torcida do Botafogo tem que se orgulhar muito desta retomada do basquete. O time foi um dos últimos, quiçá o último, a ser confirmado neste NBB 16, e teve toda “sorte” de percalços na temporada. Contratações que saem no meio da temporada, suspensões e calendário ingrato são as principais causas desta montanha-russa que foi a participação do Alvinegro na temporada. Uma coisa que nunca faltou aos comandados do técnico Miguel Leal: entrega. O time sempre lutou até seu limite em todas as partidas do campeonato. Cabe ao torcedor ficar com os bons momentos, como a vitória sobre o Brasília, a virada sobre o São Paulo e o jogo 1 contra o Flamengo.

Fechamos aqui com uma pequena sugestão: para a próxima temporada, a diretoria tem uma prioridade; manter Thornton no elenco. Custe o que custar.