Palpites NBA 2024

Com as vitórias do Miami Heat sobre o Chicago Bulls (112 a 91) e do New Orleans Pelicans sobre o Sacramento Kings (102 a 98), ocorridas na noite da sexta-feira (19), finalmente chegamos à definição dos 8ºs colocados em cada conferência, e iniciamos os playoffs da NBA neste sábado (20).

Primeira rodada dos playoffs da NBA é como comer uma sopa: a ponta está mais fria e o quente mesmo está no meio. Isso porque os primeiros colocados, a princípio, não terão grandes dificuldades para passar pelos seus adversários (não é, Boston Celtics?). Já os confrontos de 4º e 5º lugar prometem não só eliminar um adversário, mas, de repente, mudar os rumos de alguns times. Chega de papo, e vamos à classificação final e aos palpites:

Conferência Leste:

1. Boston Celtics

2. New York Knicks

3. Milwaukee Bucks

4. Cleveland Cavaliers

5. Orlando Magic

6. Indiana Pacers

7. Philadelphia 76ers

8. Miami Heat

Conferência Oeste:

1.Oklahoma City Thunder

2. Denver Nuggets

3. Minnesota Timberwolves

4. Los Angeles Clippers

5. Dallas Mavericks

6. Phoenix Suns

7. Los Angeles Lakers

8. New Orleans Pelicans

Palpites

Bostons Celtics (1) vs. Miami Heat (8)

Não chega ser uma revanche do confronto da última final de conferência do ano passado entre os dois times, vencido em 7 jogos pelo Miami, mas rivalidade é que não falta aqui. Para alívio do Boston Celtics, o Heat perdeu Jimmy Butler para uma lesão no primeiro jogo do play in, e chega contando com o inconstante Tyler Herro e Bam Adebayo para vencer Jason Tatum e cia. A chave dessa série pode ser uma vitória do Heat em um dos primeiros jogos. Como o Boston vai se comportar com tanto favoritismo?

Palpite: Boston Celtics - 4 X 1

Agenda:

Jogo 1: Heat vs. Celtics; Domingo, 21 de abril (14h)

Jogo 2: Heat vs. Celtics; Quarta-feira, 24 de abril (20h)

Jogo 3: Celtics vs. Heat; Sábado, 27 de abril (19h)

Jogo 4: Celtics vs. Heat; Segunda-feira, 29 de abril (A ser determinado)

Jogo 5: Heat vs. Celtics; Quarta-feira, 1º de maio (A ser determinado)*

Jogo 6: Celtics vs. Heat; Sexta-feira, 3 de maio (A ser determinado)*

Jogo 7: Heat vs. Celtics; Domingo, 5 de maio (A ser determinado)*



New York Knicks (2) X Philadelphia 76ers (7)

A temporada do 76ers ficou bastante comprometida com a lesão no joelho ocorrida em fevereiro, que tirou o pivô Joel Embiid de ação. Foram 21 jogos que Tyrese Maxey (o meu voto para jogador com maior evolução desse ano) teve que carregar o time até a classificação aos playoffs via play in. Para alegria do time da Filadélfia, Embiid voltou e as peças parecem no lugar agora. Já o Knicks voltam aos playoffs na toada de Jalen Brunson. O armador que o Dallas Mavericks deixou escapar é a maior estrela no Broadway desde Carmelo Anthony, e sabe que o adversário não tem uma boa resposta para seu jogo. Ou seja, se Maxey marcar Brunson, o jovem do 76ers pode ter problemas com faltas, e o veterano Kylie Lowry já é reposta há algum tempo. Apesar disso, não se enganem, a série será longa.

Palpite: Knicks - 4 x 3

Agenda:

Jogo 1: 76ers vs. Knicks; Sábado, 20 de abril (19h)

Jogo 2: 76ers vs. Knicks; Segunda-feira, 22 de abril (20h30)

Jogo 3: Knicks vs. 76ers; Quinta-feira, 25 de abril (20h30)

Jogo 4: Knicks vs. 76ers; Domingo, 28 de abril (14h)

Jogo 5: 76ers vs. Knicks; Terça-feira, 30 de abril (A ser determinado)*

Jogo 6: Knicks vs. 76ers; Quinta-feira, 2 de maio (A ser determinado)*

Jogo 7: 76ers vs. Knicks; Sábado, 4 de maio (A ser determinado)*



Milwaukee Bucks (3) x Indiana Pacers (6)

O Bucks é indefensável. A frase seria ótima para o time de Giannis Antetokounmpo se valesse para o belo basquete em quadra do time, mas infelizmente não é. A quantidade de erros que a diretoria cometeu desde a troca que trouxe Damien Lillard, do Portland Trail Blazers, para o time é absurda. Primeiro, trouxe um técnico calouro em Adrian Griffin, que bateu de frente com suas estrelas. Depois, mesmo tendo a melhor campanha do leste, demitiu Griffin e chamou Doc Rivers em um movimento de “ou vai ou racha”. Pelo visto vai rachar. Falando em não defender, essa é a “especialidade” do Pacers. A eficiência neste quesito é 24ª entre os 30 times da Liga. Isso é um problema, mas o time do craque Tyrese Halliburton “pulou etapas” na sua reconstrução, vem com o total franco-atirador, e o rival sem Giannis nos dois primeiros jogos pode surpreender o Bucks.

Palpite: Pacers 4 x 2

Agenda:

Jogo 1: Pacers vs. Bucks; Domingo, 21 de abril (20h)

Jogo 2: Pacers vs. Bucks; Terça-feira, 23 de abril (21h30)

Jogo 3: Bucks vs. Pacers; Sexta-feira, 26 de abril (18h30)

Jogo 4: Bucks vs. Pacers; Domingo, 28 de abril (20)

Jogo 5: Pacers vs. Bucks; Terça-feira, 30 de abril (A ser determinado)*

Jogo 6: Bucks vs. Pacers; Quinta-feira, 2 de maio (A ser determinado)*

Jogo 7: Pacers vs. Bucks; Sábado, 4 de maio (A ser determinado)

Cleveland Cavaliers (4) vs Orlando Magic (5)

O Cavs entrou nos playoffs de maneira bem, como dizer, indigna. O time de J.B. Bickerstaff “tirou o pé” no último quarto da sua partida contra o Hornets, e perdeu de propósito para encarar o Magic. Ou seja, o Cavs escolheu o adversário. Cabe ao jovem time do Magic provar que o questionável movimento do time de Donovan Mitchell não dará certo.

Palpite: Magic 4 x 2

Agenda:

Jogo 1: Magic vs. Cavaliers; Sábado, 20 de abril (14h)

Jogo 2: Magic vs. Cavaliers; Segunda-feira, 22 de abril (20h)

Jogo 3: Cavaliers vs. Magic; Quinta-feira, 25 de abril (20h)

Jogo 4: Cavaliers vs. Magic; Sábado, 27 de abril (14h)

Jogo 5: Magic vs. Cavaliers; Terça-feira, 30 de abril (A ser determinado)*

Jogo 6: Cavaliers vs. Magic; Sexta-feira, 3 de maio (A ser determinado)*

Jogo 7: Magic vs. Cavaliers; Domingo, 5 de maio (A ser determinado)*



Mavs e Clippers é a série mais esperada Foto: Pedro Rodrigues/Bing Image Creator

Conferência Oeste

Oklahoma City Thunder (1) vs. New Orleans Pelicans (8)

O Thunder não pulou etapas na sua reconstrução. Ele disparou e não olhou para trás, deixando para o passado a era Russel Westbrook. O time de hoje é da estrela canadense Shai Gigeous-Alexander e os jovens talentos Chet Holmgen e Jalen Willians. Ninguém tem experiência nos playoffs, mas não importa. Qualquer resultado será uma demonstração de que o OKC pode ser um dos times dessa década. Do outro lado, o Pelicans poderia até complicar um pouco para o Thunder, mas perdeu Zion Williamson na partida contra o Lakers pelo Play in. Com isso, o Pelicans parece que não deve voar nestes playoffs.

Palpite: OKC 4 x 0

Agenda:

Jogo 1: Pelicans vs. Thunder; Domingo, 21 de abril (22h30)

Jogo 2: Pelicans vs. Thunder; Quarta-feira, 24 de abril (22h30)

Jogo 3: Thunder vs. Pelicans; Sábado, 27 de abril (16h30)

Jogo 4: Thunder vs. Pelicans; Segunda-feira, 29 de abril (A ser determinado)

Jogo 5: Pelicans vs. Thunder; Quarta-feira, 1º de maio (A ser determinado)*

Jogo 6: Thunder vs. Pelicans; Sexta-feira, 3 de maio (A ser determinado)*

Jogo 7: Pelicans vs. Thunder; Domingo, 5 de maio (A ser determinado)*

Denver Nuggets (2) X Los Angeles Lakers (7)

A série do campeão discreto contra os mais brilhantes holofotes da NBA. De um lado, o Lakers de Lebron James, Anthony Davis e toda a atenção que a maior marca do basquete tem, e do outro o “low-profile” e eficiência do campeão Denver Nuggets. O histórico não é favorável ao Lakers. Desde 2022, o time de Los Angeles não vence o time de Nikola Jokic. E não me parece que será nesta série que esse cenário mudará.

Palpite: Nuggets 4 x 0

Agenda:

Jogo 1: Lakers vs. Nuggets; Sábado, 20 de abril (21h30)

Jogo 2: Lakers vs. Nuggets; Segunda-feira, 22 de abril (23h)

Jogo 3: Nuggets vs. Lakers; Quinta-feira, 25 de abril (23h)

Jogo 4: Nuggets vs. Lakers; Sábado, 27 de abril (21h30)

Jogo 5: Lakers vs. Nuggets; Segunda-feira, 29 de abril (A ser determinado)*

Jogo 6: Nuggets vs. Lakers; Quinta-feira, 2 de maio (A ser determinado)*

Jogo 7: Lakers vs. Nuggets; Sábado, 4 de maio (A ser determinado)*

Minnesota Timberwolves (3) x Phoenix Suns (6)

Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal. Somente estes nomes fariam grande parte dos que acompanham a NBA colocar qualquer time como favorito a vencer tudo. Para desespero da torcida do Suns, não foi exatamente assim. O Phoenix suou demais para garantir a vaga direta nos playoffs, chegando em um decepcionante sexto lugar. A boa notícia para os torcedores do Arizona é a melhor fase de Bradley Beal desde que chegou. Será o suficiente para vencer o melhor talento jovem americano do Wolves? Quem conseguirá parar Anthony Edwards? Para piorar, o Suns venceu todas as partidas na temporada regular sobre o Wolves. Historicamente, isso significa que o Suns sofreá nos playoffs….

Palpite: Wolves 4 x 2

Agenda:

Jogo 1: Suns vs. Timberwolves; Sábado, 20 de abril (16h30)

Jogo 2: Suns vs. Timberwolves; Terça-feira, 23 de abril (20h30)

Jogo 3: Timberwolves vs. Suns; Sexta-feira, 26 de abril (23h30)

Jogo 4: Timberwolves vs. Suns; Domingo, 28 de abril (22h30)

Jogo 5: Suns vs. Timberwolves; Terça-feira, 30 de abril (A ser determinado)*

Jogo 6: Timberwolves vs. Suns; Quinta-feira, 2 de maio (A ser determinado)*

Jogo 7: Suns vs. Timberwolves; Sábado, 4 de maio (A ser determinado)*

Los Angeles Clippers (4) vs. Dallas Mavericks (5)

Se tiver que escolher somente uma série desta primeira rodada para assistir, é essa aqui. O Clippers joga por muita coisa. Caso o time de Kawhi Leonard seja derrotado, as consequências podem ser imprevisíveis. Paul George fica? Russel Westbrook será troca? Como fica Kawhi e seu contrato recém-renovado? Do outro lado, o Mavs conseguiu colocar o melhor elenco e sistema na era Luka Doncic. Com Kyrie Irving sob “remédios controlados” e um bom elenco de apoio com Derrick Jones, Daniel Gafford, Dereck Livery, o Mavs pode colocar o Clippers à deriva.

Palpite: Mavs 4 x 2

Agenda:

Jogo 1: Mavericks vs. Clippers; Domingo, 21 de abril (16h30)

Jogo 2: Mavericks vs. Clippers; Terça-feira, 23 de abril (23h)

Jogo 3: Clippers vs. Mavericks; Sexta-feira, 26 de abril (21h)

Jogo 4: Clippers vs. Mavericks; Domingo, 28 de abril (16h30)

Jogo 5: Mavericks vs. Clippers; Quarta-feira, 1º de maio (A ser determinado)*

Jogo 6: Clippers vs. Mavericks; Sexta-feira, 3 de maio (A ser determinado)*

Jogo 7: Mavericks vs. Clippers; Domingo, 5 de maio (A ser determinado)*