Confrontos quase definidos

Chegou ao fim no último domingo, dia 14, a temporada regular da NBA. Para sorte dos aficionados na maior liga de basquete do mundo, quase todos os 15 jogos disputados valiam alguma coisa. Podemos até dizer que tivemos algumas surpresas (oi, Knicks) e confirmação de algumas decepções (Lakers e Warriors).

A classificação ficou desta forma:

Leste:

1 Boston Celtics vs. 8

2 New York Knicks vs. 7

3 Milwaukee Bucks

4 Cleveland Cavaliers

5 Orlando Magic

6 Indiana Pacers

7 Philadelphia 76ers

8 Miami Heat

9 Chicago Bulls

10 Atlanta Hawks

Oeste:

1 Oklahoma City Thunder

2 Denver Nuggets

3 Minnesota TimberWolves

4 Los Angeles Clippers

5 Dallas Mavericks

6 Phoenix Suns

7 New Orleans Pelicans

8 Los Angeles Lakers

9 Sacramento Kings

10 Golden State Warriors

Como acontece desde 2021, antes de começar a disputa pelos playoffs, a NBA criou o torneio playin. A ideia é um pequeno quadrangular entre os 7º e 10º colocados em cada uma das duas conferências. O roteiro continua o mesmo:

Se o sétimo colocado vencer a disputa pelo oitavo, confirma a sétima posição e joga com o segundo colocado;

Quem perder na partida entre o sétimo e o oitavo, ainda tem mais uma chance de ir aos playoffs. É só ganhar do vencedor da partida entre o nono e o décimo colocado;

O perdedor da partida entre nono e décimo está eliminado de vez;

O ano de 2024 trouxe novamente algumas figuras conhecidas para o playin. O poderoso Los Angeles Lakers, de Lebron James, o Warriors, de Steph Curry, pelo Oeste, e o Heat, de Jimmy Butler, novamente, estão no torneio eliminatório. Ao contrário do Heat, que tem uma certa paixão em viver no fio da navalha, encontrar Lakers e Warriors no Playin foi decepcionante para seus torcedores. E os problemas não param para os dois times. Isso porque Anthony Davis, do Lakers, se lesionou na última partida do ano contra o mesmo New Orleans Pelicans, que irá disputar o playin.

Os confrontos ficaram da seguinte forma:

Oeste - terça-feira - 16 de abril

• Game: Los Angeles Lakers (8º) vs. New Orleans Pelicans (7º), as 21h30

• Golden State Warriors (10º) vs. Sacramento Kings (9º) as 23h

Palpite do vencedor dos jogos em negrito

Leste - Quarta-feira, dia 17

• Miami Heat (8º) vs. Philadelphia 76ers (7º), as 20h

• Atlanta Hawks (10º) vs. Chicago Bulls (9º), às 22h30

Decisão da 8ª posição

Os dois jogos serão na sexta-feira, dia 19. O horário ainda não foi anunciado. Todos os jogos terão transmissão do NBA League Pass, ESPN e Star+.