Semana decisiva

Parece que foi ontem, mas a temporada regular da 16ª edição do NBB termina na semana que vem. Para felicidade dos torcedores daqui do Rio, os três times cariocas envolvidos no campeonato entram na última semana da disputa em excelente momento e com jogos bem interessantes. Enquanto Flamengo e Vasco estão confirmados nos playoffs e jogam para confirmar suas posições, o Botafogo luta para garantir a participação dos 3 times na pós-temporada. E o melhor de tudo, todos estes jogos ocorrem em casa. Semana para encher o Maracanãzinho, São Januário e o Oscar Zelaya.

Vamos começar pelo líder do campeonato, o Flamengo. O Flamengo do técnico Gustavo De Conti sabe que precisa vencer seus dois compromissos em casa, Corinthians e Pinheiros, para garantir a primeira posição geral. Isso porque seu rival direto, o Sesi-Franca, tem uma tabela mais tranquila com dois jogos contra o Brasília, lanterna do NBB, e o inconstante Cerrado. Uma derrota do Fla pode custar caro porque o primeiro colocado geral terá a vantagem de decidir em casa nos playoffs e nas finais. Na última semana, o Flamengo mostrou estar preparado para assegurar essa primeira colocação. O time venceu muito, fora de casa, adversários complicados como a Unifacisa (90 a 82) e o Fortaleza (93 a 73). Nesta partida contra o Fortaleza, disputada em 2 de abril, o Fla começou com tudo e venceu de ponta-a-ponta o adversário. Mesmo com o importante desfalque do pivô Devon Scott, devido a uma lesão, o Fla mostrou força e joga atualmente o seu melhor basquete na temporada.

Agenda:

Flamengo vs. Corinthians

Local: Maracanãzinho

Data: 6 de abril - sábado

Horário: 17:10

Transmissão: Youtube Liga Nacional, TV Cultura, NBB BasquetPass, FlaTv, Canal Jumper Brasil. Canal Meu Timão

Flamengo vs. Pinheiros

Local: Maracanãzinho

Data: 8 de abril - segunda-feira

Horário: 20:00

Transmissão: Youtube Liga Nacional, UOL, NBB BasquetPass, FlaTv

Ingressos aqui.

Marquinhos em ação pelo R10 Score Vasco da Gama Foto: Mauricio Almeida/Vasco



Ainda no topo da tabela, encontramos o time que tem surpreendido positivamente durante toda a temporada: o R10 Score Vasco da Gama. Nem os mais otimistas acertaram que o time do técnico Léo Figueiró estivesse entre os 3 primeiros, logo no primeiro ano de retorno à elite do basquete nacional. Méritos para o técnico e o seu grupo que respondeu muito bem aos desafios da temporada. Com Eugeniuz e Paulichi em suas melhores temporadas, a armação segura de Cauê Verzola e a liderança dentro e fora de Marquinhos, o Vasco pode surpreender nos playoffs porque joga “leve”, sem a pressão de vitória a todo custo de adversários como Minas, Franca e Flamengo. Uma ressalva aqui: claro que times grandes como o Vasco têm pressão de vitória pelos seus torcedores, diretoria e jogadores. O ponto aqui é que para o momento do Vasco, de reconstrução, o projeto superou, em muito, a expectativa. Se vier um título seria uma maiores e melhores surpresas da história do NBB, mas a realidade é que o R10 Score Vasco da Gama tem 2023/2024 como temporada de construção de uma plataforma, uma fundação para batalhar por títulos por muitos e muitos anos. Isso foi feito com louvor. Os dois jogos contra os mesmos Corinthians e Pinheiros, em São Januário, são para a torcida abraçar o projeto de vez e o time chegar com tudo nos playoffs. Se alguém pode surpreender, este time é o Vasco.

Agenda:

R10 Score Vasco da Gama vs. Corinthians

Local: Ginásio de São Januário

Data: 11 de abril - Quinta-feira

Horário: 19:10

Transmissão: Sportv, BasquetPass, Canal CRVG TV Plus

R10 Score Vasco da Gama vs. Pinheiros

Local: Ginásio de São Januário

Data: 13 de abril - sábado

Horário: 17:10

Transmissão: Sportv, BasquetPass, Canal CRVG TV Plus, Tv Cultura

Ingressos aqui.

Os pontos de Thornton serão fundamentais para o Botafogo Foto: Wallace Lima/Botafogo (@foto_wallacelima )

Por fim, uma das histórias mais sofridas, emocionantes e legais do NBB merece ser premiada com uma participação nos playoffs. Em um campeonato em que times de maior orçamento (São Paulo, por exemplo) decepcionaram com a entrega e o basquete demonstrado em quadra, o Botafogo sempre lutou. Em todos os momentos, não importava o adversário, o Alvinegro lutou com tudo. O time sabia que não tinha a maior rotação e os maiores talentos, mas sempre deixou tudo em quadra. Foram diversos jogos que o time teve todas as chances de fechar e deixou a vitória escorregar pelos dedos. Neste finzinho de campeonato, a coisa começou a mudar. A vitória nos segundos finais contra o São Paulo (83 a 79), seguida de resultados ruins do Caxias, fez com que o Botafogo colocasse o pé de vez nos playoffs. A esperança do Fogão tem nome e sobrenome: Isaac Thornton. A torcida pode ficar tranquila porque Thornton, como sempre, deixará tudo em quadra para garantir o Fogão no pós-temporada.

Agenda:

Botafogo vs. Corinthians

Local: Ginásio Oscar Zelaya

Data: 8 de abril - Segunda-feira

Horário: 20:00

Transmissão: Sportv, BasquetPass

Botafogo vs. Pinheiros

Local: Ginásio Oscar Zelaya

Data: 10 de abril - quarta-feira

Horário: 20:00

Transmissão: BasquetPass

Ingressos aqui.