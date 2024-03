Alívio para o futuro

Faltavam 29 segundos para o fim da partida entre Botafogo e São Paulo e o placar marcava 79 a 75 para o Paulistas. O roteiro parecia se repetir para o time da estrela solitária: apesar de uma entrega absurda, o time não consegue fechar os jogos. Parecia.



Em uma das atuações mais impressionantes dessa temporada, Isaac Thorto, do Botafogo, marcou duas belíssimas cestas de 3 pontos, virou o jogo e trouxe a maior vitória desde o retorno à elite do basquete nacional. A vitória mantém as esperanças do Alvinegro em chegar aos playoffs ainda nesta temporada.

Sinceramente, os playoffs neste momento do projeto do Botafogo seriam um bônus na temporada. Claro que a torcida e os que acompanham basquete querem o Botafogo no pós-temporada. A ideia de uma série entre Botafogo e Flamengo não é de se desprezar. Porém, o jogo de segunda-feira (25) mostrou um caminho para o futuro do Fogão. E esse caminho começa com Isaac Thorton. São raros os jogadores estrangeiros que chegam por aqui e entendem o clube que jogam. Thorton tem experiência no basquete nacional com times como o Pato Basquete, mas foi sua entrega, pontos e raça que o tornaram imprescindível para o Botafogo. Seus números são impressionantes. Líder de pontos no NBB com média de 22.4 pontos, liderando a competição. A prioridade número “0” para a temporada 24/25 do Fogão deve ser assinar com Thorton por, pelo menos, mais uma temporada. Se não for pela carteira, que seja pelo coração com campanha pedindo que o jogador fique. Não importa. Thorton tem que ficar.

Foi de Thorton (35 pontos!) a responsabilidade da virada de anteontem, mas a “cereja do bolo” foi de um outro caminho para o futuro do Fogão. O jogo termina com uma enterrada antológica do jovem Luan. O ala esquio mostrou habilidade e explosão durante a partida. Mesmo com a pressão da torcida por resultado, o Botafogo poderia arriscar um pouco mais com seus jovens que vêm oriundos de um belo trabalho na base.

Não dá para terminar esse texto sem falar um pouco do decepcionante time do São Paulo. O tricolor paulista parece ter atingido algum tipo de bloqueio durante a temporada e, pelo visto, não está sendo fácil vencê-lo. Ao contrário de jogos anteriores, foi o experiente time do São Paulo que perdeu a cabeça com a arbitragem. Betinho, Faverani e Miller tiveram problemas com faltas muito cedo. Soma-se o problema às constantes faltas técnicas, e o time ia afundando aos poucos. O São Paulo precisa de um bom playoff para “salvar” a temporada. Consegue? Talvez, com os jogadores que tem em seu elenco. Mas não parece hoje.

Voltando ao vitorioso da noite de segunda, o Botafogo, foram diversas partidas ganhas que escorregaram pelos dedos. Vencer da forma que ocorreu traz uma tranquilidade e um ar mais leve para a torcida e a diretoria. Bom para o Botafogo e excelente para o basquete do Rio.