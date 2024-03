De Paraty para o mundo e de volta

Em 1999, o mundo aguarda a chegada do século XXI. A promessa de um novo milênio anima um certo australiano que pensa que se o mundo realmente acabasse, ele estaria no melhor réveillon do mundo: o do Rio de Janeiro. Com essa atitude um jovem Leigh Ellis desembarca aqui e, antes de comemorar a chegada do ano novo, vai conhecer os encantos do Rio e seus arredores. Nesta viagem, ele passa alguns dias em Paraty. Lá, após encontrar uma quadra de basquete e bater uma “pelada” com alguns moradores locais, ele tem uma ideia: percorrer o mundo disputando partidas de basquete de rua.

O tempo passou, chegamos em 2024 e o que era uma ideia em 2000 virou uma realidade e um projeto que já passou por 20 países. Na última semana, Ellis fechou esse ciclo com a visita de duas semanas ao país onde teve a ideia. O caminho até aqui, claro, não foi direto. Leigh saiu da Austrália e foi morar na Inglaterra no começo dos 2000. Depois, aceitou um trabalho em Toronto, no Canadá, onde, ele teve a primeira grande mudança ao sair do mercado financeiro e se juntar à trupe de um dos primeiros podcasts de basquete do mundo, BasketBall Jones.



No começo dos anos 2010s, A NBA.tv contrata Leigh e seus companheiros de programa (Tas Melas, Skeets e Trey Kerby) e, durante 6 anos, eles apresentaram o programa “The Starters”. Em 2019, uma nova mudança. Contratados pelo conglomerado de mídia esportiva “The Athletic”, eles voltaram às origens e criaram o podcast “No Dunks” (no ar até hoje).

Em 2022, Leigh resolveu mudar novamente e tirar do papel aquele projeto que começou em Paraty. Chamado de “International Pickup Tour” (em tradução livre: turnê internacional de rachões), o projeto levou Leigh a jogar em cidades como Paris, Manila, Cidade do Cabo, Zagreb e Istambul. A ideia era percorrer 20 países diferentes e registrar tudo para suas redes sociais e, é claro, criar lembranças únicas.

O Brasil sempre esteve no radar e através do contato com os sócios da Negócios no Esporte, o que era uma vontade se tornou realidade. “Trazer o Leigh acabou unindo o útil ao agradável para a Negócios no Esporte” comentou com exclusividade o sócio Daniel Jardim Portilho. “Ano passado, realizamos no Jogo das Estrelas de Minas Gerais, o seminário do esporte onde trazemos palestras e apresentações sobre não só o basquete, mas do mundo esportivo no geral. Para o sumário deste ano (2024), procurávamos algo novo e diferente, e o Leigh trazia todos os elementos que buscamos: um projeto divertido, leve, que atinge em cheio qualquer público que gosta e acompanha esportes”. Foi nessa ideia de diversão e trabalho que Leigh dividiu seu tempo pelo Brasil. Na semana do Jogo das Estrelas do NBB, palestrou para uma entusiasmada e jovem platéia sobre a criação de conteúdo de basquete, foi assistir ao jogo entre União Corinthians e Corinthians, no ginásio Wlamir Marques, e foi juiz no campeonato de enterradas. Isso tudo intercalado com rachões em locais como Parque Ibirapuera.

Depois de fechar os compromissos e partidas em São Paulo, Leigh veio visitar e conhecer algumas das quadras mais icônicas do Rio de Janeiro. Na última segunda-feira, dia 18, participou do rachão da Payback, no bairro do Leblon, onde conquistou os frequentadores, jogadores e adversários com suas jogadas e simpatia. E ainda saiu com um vídeo com o Magno Faria, o “Lebron Brasileiro”, fazendo a já tradicional comemoração do jogador do Los Angeles Lakers. Ellis ainda visitou as quadras do Aterro e a quadra do Parque da Catacumba, na Lagoa.

“O Brasil era um objetivo, e fechar como 20º país deste projeto chega a ser profético. Quase como um ciclo fechado”, comentou um entusiasmado Leigh com NAS QUADRAS. “Mas não vou parar por aqui. Ainda temos algumas quadras e cidades que gostaria de conhecer”.

Na sua passagem por aqui, Leigh Ellis conquistou todos que conversaram, jogaram e interagiram com o Australiano. Perguntado sobre se voltaria ao Brasil, Leigh sorriu e disse: “Claro. Preciso voltar àquela quadra lá em Paraty”.

