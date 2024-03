Demonstração de força

Sempre digo que a temporada do NBB é composta por cinco produtos: a temporada regular, Super 8, playoffs, finais e o Jogo das Estrelas. Um dos erros cometidos pela CBB foi menosprezar esses cinco produtos e acreditar que somente um campeonato nacional é o suficiente. Não é. Pois bem, a temporada regular está chegando ao fim, o Super 8 foi um sucesso e agora a Liga Nacional de Basquete tem mais uma semana decisiva. Claro que estamos falando do Jogo das Estrelas que acontece nesta semana em São Paulo.

Caso a Liga Nacional de basquete consiga trazer um pouco daquela mágica dos eventos de 2017 e 2018, terá nas mãos mais um gigantesco trunfo para mostrar que continuam como os melhores gestores do basquete nacional. Por isso, o evento deste ano terá uma lupa ainda maior que o normal. Os sinais são animadores. No momento que escrevemos a newsletter, já existem áreas e tipos de ingresso, especialmente os de meia-entrada, esgotados em todos os setores do Ibirapuera. Em um evento considerado de um esporte de nicho, é uma belíssima notícia ver o interesse do público paulista. Os ingressos estão disponíveis aqui.

As festividades começam com o torneio de habilidade, depois emendamos com o torneio de 3 pontos e a noite fecha com o campeonato de enterradas.

Os participantes do Torneio de habilidade são estes:

Cassiano (Fortaleza BC)

Baralle (Minas)

Cauê Verzola (R10 Score Vasco)

Corvalán (UNIFACISA)

Djokovic (União Corinthians)

Felipe Motta (Flamengo)

Jamaal (Botafogo)

Paulo Lourenço (Brasília)



Para os 3 pontos, teremos artilharia pesada com um belo grupo de pontuadores do NBB:

Augusto (Coop/São José)

Davi Rossetto (Cerrado)

Gaskins

Hettsheimeir (Corinthians)

Jimmy (Pinheiros)

Lucas Lacerda (Mogi Basquete)

Malcolm Miller (São Paulo)

Paulichi (R10 Score Vasco)

Vezaro (Minas)

O campeonato de enterradas do NBB fecha a noite. Estes são os participantes:

Eden Ewing (Fortaleza BC)

Alex Doria (Paulistano)

Anderson Rodrigues (Bauru Basket)

Daniel Onwenu (Corinthians)

Douglas dos Santos (Coop/São José)

Léo Cravero (Caxias do Sul)

Victor (Pato Basquete)

Zu Jr. (Sesi Franca)

No sábado, às 17 horas, as estrelas do melhor campeonato de basquete do Brasil entram em quadra. Será um final four entre dois times formados por jogadores brasileiros, um time de estrelas internacionais e um de jovens talentos.

Time André Goes

André Góes (UNIFACISA)

Lucas Dias (Sesi Franca)

Paranhos (Minas)

Vezaro (Minas)

Rafael Rachel (UNIFACISA)

Fuzaro (Minas)

Victão (Paulistano)

Eugeniusz (R10 Score Vasco da Gama)

Time Elinho

Elinho (Corinthians)

Alex Garcia (Bauru Basket)

Gabriel Jaú (Flamengo)

Didi (Flamengo)

Lucas Lacerda (Mogi)

Anderson Rodrigues (Bauru Basket)

Cauê Borges (Corinthians)

Renato Carbonari (Coop/São José)

Paulichi (R10 Score Vasco)

Time jovens estrelas - capitão: Márcio (Sesi Franca)

Márcio (Sesi Franca)

Daniel Onwenu (Corinthians)

Buiú (Cerrado)

Zu Jr. (Sesi Franca)

Novaes (Pato Basquete)

Brunão (Paulistano)

Djalo (Pinheiros)

Léo Cravero (Caxias)

Adyel (Pinheiros)

Time estrelas internacionais- capital: Larry Taylor (Bauru)

Larry Taylor (Bauru Basket)

Franco Baralle (Minas)

Chuzito (Minas)

David Jackson (Sesi Franca)

Isaac Thornton (Botafogo)

Dontrell Brite (Bauru Basket)

Dexter McClanahan (Fortaleza)

Trevor Gaskins (UNIFACISA)

Nate Barnes (Pato Basquete)

Os eventos de sexta serão transmitidos pela ESPN, Sportv, Star+ e YouTube do NBB. No jogo de sabado teremos transmissão da ESPN, Sportv, Star+, YouTube so NBB e TV Cultura.