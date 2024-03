Obra completa

Mesmo no basquete, ainda existe uma certa mística em relação a times argentinos. Frases como “lá em um caldeirão” e que a catimba reina são bem comuns. O Flamengo enterrou qualquer mística nesta disputa de quartas de final da BCLA (BasketBall Champions League America) 2024 contra o time argentino Obras Sanitárias. O time rubro-negro fechou a série melhor de 3 por 2 a zero passando por pouquíssimos sustos. E ainda tivemos um curioso personagem chave nestas duas vitórias.

O primeiro jogo, na Argentina, disputado na segunda-feira, dia 4, foi um passeio. E nosso personagem-chave brilhou muito. E a estrada até essa excelente atuação foi longa. O ala/pivô Kayo Gonçalves chegou no Flamengo em uma oportunidade de mercado. O jogador atuava na Alemanha e estava com um problema no contrato. Devido a lesão de Olivinha no começo da temporada, o Flamengo se viu com um atleta adulto (no NBB o limite são 10) e aproveitou essa oportunidade e assinou um contrato temporário com Kayo. Com a volta de Olivinha e o fim do contrato temporário, o próprio jogador, mesmo sabendo que não poderia jogar o NBB, resolveu ficar no Flamengo atuando exclusivamente pela BCLA( veja a entrevista do técnico Gustavo de Conti para o site Garrafão Rubro-negro sobre o assunto aqui). Para sorte da torcida Rubro-Negra, Kayo ficou. Sua atuação de segunda-feira foi fundamental para a tranquila vitória sobre o Obras por 113 a 80. Gonçalves fechou o jogo com 28 pontos e 4 rebotes. Detalhe que Kayo acertou TODOS os arremessos que tentou. De 3 pontos foram 7 convertidos em 7 tentativas, e 3 arremessos de quadra convertidos em 3 tentativas.

Veja os melhores momentos deste jogo:

Na última quinta-feira, dia 7, o Flamengo começou o jogo 2 com tudo. Jogando em sua casa, a equipe de Gustavo de Conti sufocou o Obras na defesa e no ataque. Cuello, Deodato e, é claro, Kayo Gonçalves infernizaram a defesa Argentina neste primeiro período. Mesmo assim, o placar ficou apertado com a vitória parcial de 22 a 18 do Fla. No segundo período, o Obras teve seu melhor momento na série. O ataque do Fla parou e Spight e seus companheiros começaram a entrar no jogo. No final do primeiro tempo, o placar marcava 41 a 37 para o Fla.

Eis que Gabriel Jaú resolveu entrar de vez no jogo. O principal jogador do atual elenco do Flamengo fez de tudo. Foram jogadas perto da cesta, arremessos de fora e, utilizando uma tática argentina, uma bela dose de catimba. O pivô Ruiz, do Obras, “caiu na pilha”, e o seu companheiro Cerminato partiu para o revide em uma jogada violentíssima sobre Jaú, o que fez o público do Maracanãzinho se levantar para protestar. A partir daí, o Flamengo tinha vencido o jogo na quadra e o mental. O quarto período foi apenas uma formalidade. No final, vitória tranquila por 80 a 67 para o Fla e passaporte carimbado para o Final Four da BCLA. Os destaques do Fla foram Gabriel Jaú, com 24 pontos e 7 rebotes, e Kayo Gonçalves, com 12 pontos e 8 rebotes.

Veja os melhores momentos aqui: