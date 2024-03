O Botafogo precisava de uma boa vitória sobre o Mogi, último colocado neste NBB, para chegar às partidas decisivas contra o Cerrado, próxima sexta, dia 8, e Brasília, no domingo, dia 10. Infelizmente para os alvinegros, o time sofreu uma derrota na prorrogação por 87 a 84 que deixa o Botafogo somente por um fio para chegar nos playoffs.

No fundo, o jogo contra o Mogi começou na última quinta, dia 29 de fevereiro, na partida contra o São José. Contra um adversário duríssimo, o Botafogo conseguiu levar o São José à prorrogação e ficou a um arremesso de Thornton para chegar à vitória. A entrega nesta partida foi tamanha que Thornton terminou o jogo extenuado, a ponto de cair com câimbras na quadra. Essa entrega pagou seu preço na partida contra o Mogi.

Ao contrário de jogos anteriores que o Botafogo começa com uma intensidade alta, o time demorou muito para entrar na partida. Talvez pela combinação do cansaço da partida anterior e o justo atraso no início do jogo devido as goteiras que apareceram pelas fortes chuvas que castigaram o Rio na noite de terça, o que contribuiu para esse começo tão atípico do Botafogo. O Mogi aproveitou, e com uma boa partida de Moreira (8 pontos no quarto), que soube pontuar na conhecida deficiência alvinegra no garrafão.

Com Thornton sendo poupado para chegar inteiro nos momentos críticos, o Botafogo começou a mudar os rumos da partida no terceiro período, quando Matheusinho entrou de vez na partida. Foi neste quarto que Shamell entrou de vez no jogo. O veterano conhece todos os caminhos para a vitória e mesmo em um time que não está bem no campeonato, esse tipo de jogador tem sempre um jogo especial guardado. E foi o que aconteceu. Shamell foi decisivo nos 2 últimos quartos e fechou a atuação com 10 pontos fundamentais na prorrogação. Um deles, um arremesso de 3 que selou a vitória.

Para finalizar, fica a pergunta: é possível o Botafogo ganhar os dois jogos fora contra os times do planalto central? Sim, mas Jamaal e seus companheiros precisam descansar o corpo e mente para tentar essa última cartada para irem aos playoffs. Isso e talvez uma minutagem maior para Matheusinho.