A seleção brasileira de basquete soube aproveitar os dois jogos contra o Paraguai pelas eliminatórias da Americup (A Copa América do basquete). Para essa janela, a confederação fez muito bem o dever de casa, e com um adversário bem fraco pôde dividir muito bem a “pegada” dos dois jogos. Na vitória de 108 a 43 da última sexta-feira, dia 23, foi uma festa em casa. Já no triunfo da segunda, dia 26, placar de 108 a 53, o Brasil veio e cumpriu o que era esperado de um time amplamente superior.

O Brasil 'sextou' e 'segundou' nas duas vitórias contra o Paraguai pelas eliminatórias da Americup 2024 Foto: Pedro Rodrigues / Bing Image Creator

Vamos voltar na sexta, dia 23. O Brasil jogou para 4 mil pessoas no ginásio Wlalmir Marques, com direito a show do jogador mais carismático atualmente do país: Yago. O armador do Estrela Vermelha da Sérvia teve respeitáveis 22 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. Isso para delírio do público presente que apoiou sem parar os brasileiros. Para enlouquecer mais ainda as arquibancadas, Mãozinha, atualmente no Capitanes da G-League, voou alto nas enterradas. Era um “retorno” para o lar para o jogador, já que jogou na temporada passada pelo Corinthians. Cabe aqui o elogio à CBB por aproveitar a oportunidade e homenagear o bicampeão mundial Wlamir Marques. No ginásio que leva o seu nome, a CBB homenageou o ex-jogador e lançou uma bela peça de colecionador que pode ser adquirida na loja oficial da CBB. O item está à venda aqui

Veja aqui os melhores momentos da partida.

Na segunda-feira, o Brasil não contou com Yago e Caboclo, que retornaram aos seus clubes. Mesmo assim, o Brasil não teve problemas para vencer novamente. Apesar de um segundo quarto bem feio de se assistir, com diversas faltas, o Paraguai só ameaçou quando o Brasil partiu para um quinteto com sua terceira unidade. Com um time formado por garotos, o Paraguai até tentou intimidar, mas bastou o técnico Helinho (Gustavo De Conti, o atual técnico da seleção, ficou de fora dessa janela por questões pessoais) voltar com dois titulares, Lucas Dias e Gabriel Jaú, que o time deslanchou. Os placares com diferenças grandes mostram a diferença dos times. O Paraguai tem em Rodney Mercado, 17 pontos, um bom jogador, mas é pouco. Muito pouco. Nossos jogadores, além de disputar ligas mais fortes, tinham mais tamanho e melhor forma física. Era só o Brasil subir a marcação que os paraguaios cometiam erros atrás de erros. Lucas Dias, do Sesi-Franca, fechou com 20 pontos, e o armador Elinho do Corinthians teve 10 assistências. O Brasil lidera o grupo B, que além do Paraguai tem Uruguai e Panamá. A próxima janela da eliminatória será em novembro.

O de relevante desse teste para a comissão técnica foi confirmar que quando o time tem Yago e Bruno Caboclo, que teve 12 pontos e 9 rebotes sem fazer o menor esforço, o Brasil é bem competitivo. Isso é fundamental para o grande objetivo do ano: em julho temos pré-olímpico em Riga, Letônia. Somente o primeiro colocado carimba o passaporte para Paris.