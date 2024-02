Neste sábado (17), na Marquês de Sapucaí, ocorre o tradicional desfile das campeãs das escolas de samba. Todas as fantasias, alegorias, baterias e destaques estarão presentes em uma apresentação que é mais uma celebração do que qualquer outra coisa. Sem o fator da competitividade, o desfile das campeãs é uma grande festa. Pois bem, neste fim de semana, em Indiana, ocorre a 73ª edição da versão desfile das campeãs da NBA: o All Star Game.

Este ano, a NBA voltou atrás e acabou com as inovações que ocorreram nos últimos anos. Por sugestão de Chris Paul, na época à frente da associação de jogadores, o All Star Game passou a contar com dois jogadores como capitães que escolhiam entre os jogadores votados como all star as suas equipes. Eram disputados 4 períodos e cada time vencedor jogava por uma instituição que recebia uma bela soma de dólares. Funcionou por um tempo. Tivemos em 2017 Anthony Davis, na época no Pelicans, marcando 52 pontos. Com o tempo a novidade foi se esvaindo e a NBA resolveu voltar ao tradicional Leste contra Oeste.

Foto: Pedro Rodrigues/Bing Image Creator



Os nomes em quadra são estelares, escalações logo abaixo, mas essa geração de jogadores da NBA parece não ter muito apreço pelo jogo em si do All Star. Eles curtem a camaradagem, a pausa na temporada. O jogo, nem tanto. Nomes como Kawhi Leonard, do Clippers, e o MVP Nikola Jokic, do Denver Nuggets, já declararam que não se importam muito com o All Star. Vamos aos elencos:



Times do All-Star Game



Conferência Leste

Titulares:

Damian Lillard (Bucks),

Tyrese Haliburton (Pacers),

Jayson Tatum (Celtics),

Giannis Antetokounmpo (capitão, Bucks)

Joel Embiid (76ers), cortado por lesão - ainda não foi anunciado o titular até o fechamento desta matéria.

Reservas:

Bam Adebayo (Heat),

Paolo Banchero (Magic),

Jaylen Brown (Celtics),

Jalen Brunson (Knicks),

Tyrese Maxey (76ers),

Donovan Mitchell (Cavaliers),

Scottie Barnes (Raptors) - No lugar do cortado Julius Randle do Knicks

Trae Young (Hawks) - no lugar Joel Embiid (76ers)

Técnico: Doc Rivers (Bucks).

Conferência Oeste

Titulares:

Luka Doncic (Mavericks),

Shai Gilgeous-Alexander (Thunder),

LeBron James (capitão, Lakers),

Kevin Durant (Suns)

Nikola Jokic (Nuggets).

Reservas:

Devin Booker (Suns),

Stephen Curry (Warriors),

Anthony Davis (Lakers),

Anthony Edwards (Timberwolves),

Paul George (Clippers),

Kawhi Leonard (Clippers)

Karl-Anthony Towns (Timberwolves).

Técnico: Chris Finch (Timberwolves).

O palpite para MVP será “caseiro”: Tyrese Haliburton (Pacers)

O jogo será nesse domingo (18), às 22 horas, na ESPN, Star+ e NBA League Pass.



Dois anúncios prometem ser o ponto alto deste fim de semana. O primeiro é a própria quadra onde as atividades do sábado serão realizadas. Pela primeira vez, teremos uma quadra de basquete composta por luzes de Led que mudaram conforme o contexto. O efeito ficou bem legal (vídeo abaixo)

O segundo é, sem dúvida, a disputa de 3 pontos entre Steph Curry, do Warriors, e Sabrina Ionescu, do New York Liberty da WNBA. Esperem emoções fortíssimas. Nem precisamos falar dos adjetivos de Curry, um dínamo na bola de 3 pontos e vencedor duas vezes do torneio da NBA ( 2015 e 2021), e Sabrina é a atual campeã do torneio na WNBA, com impressionantes 37 pontos ( 25 de 27 arremessos convertidos!!!). Se puder escolher somente um evento para acompanhar neste fim de semana, é esse aqui.

Fechando o sábado, temos o evento que já foi o maior da noite: o campeonato de enterradas. Pelo menos esse ano teremos um All Star nesta competição, Jaylen Brown do Celtics. Como curiosidade, o atual campeão, Marc McClung, defende atualmente o time de desenvolvimento do Orlando Magic, e nem na NBA está. Saudades dos tempos de Zach Lavine e Aaron Gordon…

All Star Saturday - Desafio de habilidades, Torneio de arremesso de 3 pontos, Desafio Curry vs. Ionescu e campeonato de enterradas - Neste sábado (17), a partir das 22 horas - ESPN, Star+ e NBA league pass