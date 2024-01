A NBA sabe produzir grandes vencedores, times inesquecíveis e astros mundiais. Pena que também consegue produzir novas formas de mediocridade em uma quadra de basquete. Até recentemente, tivemos o infame “The Process” (traduzindo “O Processo”) que o gerente geral Sam Hinkie tornava o time propositalmente ruim para ter melhores chances no draft da NBA. Perder, neste caso, era o objetivo. Péssimo para o time, torcida e a própria NBA.

Este ano temos um novo tipo de mediocridade em quadra. Com apenas 3 vitórias e 35 derrotas nas costas, o Detroit Pistons caminha para a pior campanha da história da NBA. Esse título pertence ao nosso bravo 76ers, de Sam Hinkie, com 10 vitórias e 72 derrotas (estamos contando apenas temporadas completas com 82 partidas). Não era essa a expectativa no começo da temporada. O Pistons é um time jovem, com um jogador que tem potencial de ser um astro, Cade Cunningham, jogadores que ainda podem evoluir, como Jaden Ivy e Isaiah Stewart, e um dos melhores técnicos para recuperar jogadores, Monty Williams. Era para ser o segundo ano do começo da criação de um time para daqui a 2,3 temporadas o Pistons voltar a ser competitivo. Parecia assim, quando surgiram as primeiras notícias da boa forma de Cunningham durante os treinos da seleção americana, em julho. Só pareceu mesmo. Deu tudo errado. Neste momento da temporada, o time tem o pior aproveitamento nos 3 pontos de toda a NBA, e simplesmente não consegue diminuir o número de desperdícios de bola, sendo o penúltimo nesta categoria na liga. Para tornar o sofrimento da torcida ainda maior, Cade Cunningham está lesionado.

Em entrevista ao podcast de Adrian Wojnarowski, o atual gerente geral do time, Troy Weaver, afirmou categoricamente que o time realizará mudança ainda nesta temporada. Será? Qual o valor de mercado desses jogadores hoje? Qual o valor de mercado de James Wiseman, ex-Warriors, escolha número 2 do draft de 2020 que nunca chegou perto do potencial prometido. Ah, sim, o Pistons tem um outro jogador com exatamente esse mesmo perfil em Marvin Bagley III. Veteranos, o Pistons tem Bojan Bogdanovi e seu contrato de 20 milhões, e Joe Harris, ex-Nets, que vai levar 19 milhões de dólares para casa esta temporada.

Não tem muito mesmo o que fazer aqui. Esse núcleo, essa formação, parecem fadada ao fracasso dentro e fora de quadra. O que mais impressiona quem acompanha a NBA tem algum tempo é a falta de entendimento da diretoria da cultura do Pistons. Os times vencedores em Detroit eram times quase “operários” em relação aos estrelados Lakers. Esse grupo atual é talentoso, mas falta aquela conexão necessária com as raízes do time. Sabe aquele papo de que o Miami Heat tem uma cultura própria e traz jogadores que se adaptem a essa cultura? Pois bem, é isso. O Pistons precisa rever sua cultura imediatamente.

Senão esse grupo estará realmente nos livros de história como o pior recorde da temporada regular da NBA.

******

Os três times cariocas entram em quadra pelo NBB neste fim de semana. O Flamengo tenta se recuperar da derrota sofrida contra o Minas na última quinta-feira, placar de 86 a 78, fora de casa. A partida será contra o Pato basquete, no Paraná, às 17 horas, com transmissão da TV Cultura e Youtube oficial do NBB. Já o R10 Score Vasco da Gama, tem uma parada duríssima contra o líder do campeonato, o Minas, às 18 horas com transmissão da CRVG TV no Youtube.

Quem joga por aqui e tem novidades para sua torcida é o Botafogo. O jogo desse domingo (14) contra o Paulistano, no ginásio Oscar Zelaya, contará pela primeira vez com uma área premium, à beira da quadra, onde os alvinegros poderão assistir a tudo de pertinho, sentindo o calor do jogo.

Os ingressos para este setor custam R$ 90 e dão direito a um cheeseburger Bob's, um cachorro-quente Geneal, um Biscoito Globo, um saco de amendoim e três bebidas a escolher (cerveja, refrigerante, água ou mate).

Os valores para a arquibancada são R$ 40 Inteira e apenas R$ 20 para a meia. Lembrando que o torcedor com camisa do Botafogo paga meia. Sócio proprietário não paga. O link para compra de ingressos está aqui