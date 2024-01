Clássico gigante

Flamengo e Vasco disputaram nessa segunda-feira (8) um clássico à altura dos dois gigantes do esporte nacional, dos ídolos que estão em quadra, dos dois excelentes técnicos que as agremiações possuem e da fanática torcida rubro-negra, que encheu o Maracanãzinho.

O Flamengo saiu vitorioso pelo placar de 84 a 79 com direito a muita emoção. O Vasco sempre teve chance de vencer e começou liderando a partida. O técnico Léo Figueiró entrou com o pivozão Matias para segurar o também pivô rubro-negro Devon Scott. Com Eugeniuz infernizando Franco Balbi, os vascaínos fecharam o primeiro período em vantagem, 20 a 17. Porém, com 1:54 faltando para o final do primeiro quarto, o técnico do Fla, Gustavo de Conti, chamou de vez a arquibancada para dentro de quadra. Foi nesse momento especial que o jogador com maior identificação com a torcida rubro-negra, Olivinha, entrou em quadra depois de ficar fora por um longo período por lesão. Qualquer outro jogador que estivesse voltando de lesão talvez não fosse recomendável entrar em uma partida tão cheia de rivalidade e emoção. Mas estamos falando de Olivinha. Sua primeira cesta na volta até demorou um pouco, mas foi a cara do jogador. Depois de um rebote de ataque. O jogador explodiu em quadra e foi rapidamente acompanhado pela torcida do Fla.

Mesmo com o apoio constante da torcida, o Flamengo não conseguia desgarrar do placar. Somente no terceiro período o Fla conseguiu uma corrida de 8 pontos e ficou com 12 pontos de vantagem, 50 a 38. Foi quando Léo Figueiró parou o jogo e, mesmo poupando Marquinhos e Cauê para o último e derradeiro período, seus comandados Paulichi e Eugeniuz (que jogador!) recolocaram o Vasco no jogo. Resiliência e confiança entram em quadra com esse time do Vasco. Como o técnico do time de São Januário comentou na entrevista após a partida, são apenas 6 de meses de trabalho. Mesmo assim, o nível de confiança e entrega desse time faz com que o Vasco se torne um adversário bem perigoso em um torneio como o Super 8.

Didi marcou 17 pontos na vitória do Fla sobre o Vasco Foto: Paula Reis/CRF

O último período foi para roer todas as unhas. Faltando 40 segundos para terminar a partida e com o placar marcando 80 a 79 para o Flamengo, o Vasco teve a chance da virada com uma cesta de 3 de Humberto. Na jogada seguinte, Gabriel Jaú acertou os dois pontos que praticamente sacramentaram a vitória do Flamengo. Dois lances-livres de Didi deram os números finais da partida. Placar final: 84 a 79 para o Flamengo.

Os destaques da partida pelo lado do Fla foram Didi e Gabriel Jaú, cada um com 17 pontos, o armador Scott Machado com 6 assistências e Olivinha que regeu o time dentro e a torcida fora de quadra. Do lado do Vasco, Eugeniuz com 18 pontos foi fundamental. Mais que os pontos, a sua atitude e competitividade impressionaram. Marquinhos fez um jogo competitivo com 10 pontos.

Pena. Uma pena mesmo que quando o jogo entrou em sua fase mais aguda, nos 4 minutos finais, tivemos mais uma vez questões com a arbitragem. A falta que eliminou Marquinhos foi, no mínimo, questionável.

O jogo ainda contou com o maior público presente do Flamengo nesta temporada. Foram 3870 fanáticos torcedores no Maracanãzinho, que apoiaram do início ao fim.

Para finalizar, partidas como essa mostram que é possível, sim, atingirmos todo o potencial de uma partida de basquete realizada por aqui. Tivemos rivalidades em quadra, marcas fortíssimas, ídolos, polêmicas e um belo jogo de basquete.

Flamengo e Vasco, agora, viajam para Belo Horizonte para enfrentar o Minas Tenis Clube. O Rubro-negro joga primeiro contra os mineiros, na quinta, dia 11, às 19h (com transmissão do Sportv) e o Vasco joga no sábado, dia 13, às 18h.