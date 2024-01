3 caminhos, 3 histórias

Feliz 2024! Tradicionalmente, o ano novo é hora de renovar esperanças com uma nova era que chega. Mudanças são bem-vindas. Outro momento que agora o jovem ano de 2024 traz é colher o que foi plantado no ano anterior. Ou seja, o ano que se inicia abre um leque de oportunidades para Botafogo, Flamengo e R10 Score Vasco da Gama escrever novas, confirmar ou reescrever suas histórias nos campeonatos que disputam nesta temporada.

Flamengo e Vasco abrem o returno do NBB Foto: Maurício Almeida/Vasco

O primeiro capítulo dessa história começa a ser escrito na segunda-feira, dia 8 de janeiro, com o returno do NBB. Belos jogos para esse retorno, por sinal. Já abrimos o returno com o clássico Flamengo e R10 Score Vasco da Gama, e o Botafogo encarando o vice-líder Minas.

O rubro-negro, atual líder do NBB, encara o arquirrival no Maracanãzinho, às 20 horas com transmissão do Uol e do canal oficial do NBB. Quem está no Rio e é rubro-negro, vale a pena conferir o jogo. Infelizmente, a torcida Vascaína não poderá acompanhar o time porque, conforme regulamento da competição, o jogo terá torcida única de acordo com o mandante da partida. Como o mandante é o Flamengo, neste caso aqui, teremos somente torcedores do Flamengo. Os ingressos estão à venda aqui.

Além da rivalidade clássica entre os dois times, teremos a revanche do jogo do primeiro turno, vencido pelo Fla em São Januário por 68 a 65 em um dos jogos mais tensos do ano passado. O Vasco conta com a excelente fase do candidatíssimo ao prêmio de jogador que mais evoluiu, Paulichi (14 pontos e 5 rebotes de média), e com o craque Marquinhos, que trouxe para o projeto do Vasco liderança e experiência que estão fazendo a diferença para os comandados de Léo Figueiró. E para quem achava que Marquinhos estava “aposentado”, perguntem para o torcedor do São Paulo se o ala não faz uma falta tremenda no Morumbi…

O Flamengo vem de dois jogos no sul do país contra Caxias e União Corinthians, e joga para se solidificar na liderança do NBB. Esse jogo tem suma importância para um jogador que tem todas as qualidades para se tornar o grande nome do basquete do Flamengo: Gabriel Jaú. O jovem jogador tem sido o fiel da balança do rubro-negro, mas ainda sofre com alguma inconsistência. Se tiver os nervos no lugar, e tiver atuações marcantes em jogos como esse Flamengo e Vasco, Jaú pode confirmar que é um jogador decisivo e primordial no basquete nacional.

Em relação ao outro carioca no NBB, o Botafogo, 2024 marca efetivamente o começo do NBB para o clube. O Alvinegro teve o primeiro turno quase como uma “pré-temporada”, já que começou o campeonato ainda sem o elenco fechado. Chegaram durante a competição, Thornton, atual cestinha do NBB com 21 pontos, o ídolo da torcida Jamaal, e a diretoria trabalhou duro no final de ano e conseguiu os dois pivôs que o time precisava. Chegaram os ex-LSB Caio Oliveira e Lucas Barbosa, ex-Lucão, para ajudar nas posições de pivô e ala-pivô. O Botafogo, que já tinha mostrado competitividade, pode surpreender neste returno. Uma pena que o jogo contra o Minas não terá cobertura.

Conversamos com os técnicos dos times cariocas, Miguel Leal, do Botafogo, Gustavo de Conti, do Flamengo, e Léo Figueiró, sobre a expectativa dos seus times para esse returno.

Miguel Leal, Botafogo (Classificação atual 15º - 6 Vitorias e 12 derrotas)

Miguel Leal, técnico do Botafogo Foto: Wallace Lima/Botafogo

“Eu posso te falar primeiramente que no primeiro turno não faltou dedicação, não faltou vontade. Vamos para o retorno com a vontade redobrada. A diretoria está fazendo um esforço para trazer mais dois jogadores para reforçar o elenco. Sem dúvida nenhuma vai dar um upgrade na equipe.

Isso visa justamente a classificação para os play-offs. Projetamos ficar entre a 10ª e 16ª colocação. Confiamos nisso porque a equipe ainda tem bastante coisa para crescer nesse retorno, e acredito que a gente vai alcançar o nosso objetivo.

Só reforçando que os nossos objetivos desde o início, desde que nós voltamos para o NBB, era retornar com uma condição de não fazer jogos ruins. E isso nós já demonstramos. Mesmo os jogos que nós saímos derrotados, foram jogos apertadíssimos. Vamos trabalhar. Não vai faltar trabalho e garra. O torcedor do Botafogo pode ficar tranquilo quanto a isso. Vamos para cima!”

Gustavo de Conti, Flamengo (Classificação atual 1º - 15 vitórias - 2 derrotas)



Gustavo de Conti, técnico do Flamengo Foto: Beto Miller/Divulgação

“Segundo turno é a fase que se aproxima mais das decisões, onde realmente se define a classificação ao playoff. As equipes já se conhecem mais, e no nosso caso estamos mais entrosados e nos preparando melhor para os playoffs. A expectativa é continuar brigando na parte de cima da tabela, mesmo sabendo da força das outras equipes, para ter vantagens de mando de quadra nos playoffs.”

Léo Figueiró, R10 Score Vasco da Gama (Classificação atual 18º - 13 vitorias - 5 derrotas)

Léo Figueiró, técnico do R10 Score Vasco da Gama Foto: Wagner Carmo/ECP

“A gente vai continuar firme, trabalhando jogo a jogo. Não dá para prever nada, é um campeonato muito longo, a gente tem conseguido vitórias importantes, mas assim, é comprometimento, entrega, um trabalho muito sério do Gegê, do Cauê [diretor comercial], com o apoio inesgotável de todos os nossos patrocinadores. Todos os nossos passos são passos bem estruturados e verdadeiros, sem fazer aventura nenhuma, então é preciso entender que esse projeto, por mais que a gente tenha começado muito bem nesse primeiro ano, é um projeto a médio e longo prazo. É um processo e a gente está vivendo esse processo.”