Ceia farta

Para os apaixonados pela NBA, o dia de basquete está sempre marcado no calendário. Isso porque a maior liga de basquete do mundo faz durante o dia inteiro, de 2h da tarde às 2h da manhã do dia 26, 5 jogos que ajudam a curar a ressaca e acompanhar aquele almoço de “enterro dos ossos” da ceia da noite anterior. Este ano, temos a disputa entre os dois últimos campeões da liga, times com grandes chances de estarem na final do campeonato, o maior clássico da NBA. Todos os jogos serão transmitidos pela ESPN e Star+ e no NBA League Pass. Vamos aos jogos e Feliz Natal:

14h - Milwaukee Bucks vs. New York Knicks - Jogo em Nova Iorque

O que esperar da partida? O Bucks, de Giannis Antetokpunmpo e Damian Lillard, começou a engrenar na temporada. O time, que tem como técnico o calouro Adrian Griffin, piorou muito na defesa, e mostrou certa inconsistência neste começo de temporada. Mesmo assim, o time é forte demais e já tem 21 vitórias e somente 7 derrotas na competição. O problema do Bucks não é vencer. É, sim, convencer.

Já o Knicks, do ala Julius Randle e do armador Jalen Brunson, vem para o jogo cercado de especulações de possíveis trocas. Nomes como Andre Drummond, do 76ers, e Donovan Mitchell, do Cavs, são ventilados para reforçar a franquia da Grande Maça. Com ou sem trocas, Randle (22 pontos e 9.6 rebotes de média na temporada) mostrou que a lesão que o incomodava no começo do ano já ficou para trás.

Duas curiosidades sobre esse jogo aqui: essa será a segunda partida entre Bucks e Knicks disputada nesta semana. São dois jogos nos dias 23, sábado, e 25, segunda. Outro ponto interessante: essa partida normalmente é acompanhada pelos funcionários da NBA Americana, já que os escritórios da Liga ficam ali pertinho, na Quinta Avenida. É a versão NBA da “festa da firma”.

16h30 - Golden State Warriors vs. Denver Nuggets - Jogo em Denver

O que esperar da partida? A dinastia do Warriors pode estar se despedindo dos jogos de Natal, já que o cenário futuro do time não é dos mais animadores. Apesar de um bom começo nas primeiras semanas da temporada, o time de Steph Curry caiu de produção assustadoramente. Jogadores importantes, como o ala canadense Andrew Wiggins e o Klay Thompson, não conseguiram até agora espantar a má fase técnica. Chris Paul, que chegou para ajudar o time a não desperdiçar jogadas, se lesionou, e Draymond Green (com o perdão da palavra) surtou ao dar um soco no pivô do Suns, Jusuf Nurkic, e foi suspenso indefinidamente pela NBA. O caos reina no Warriors.

O Denver Nuggets é a cara de sua maior estrela, Nikola Jokic: sempre no controle das partidas, boa distribuição de jogo que levam novamente o time do Colorado a vitórias. Quem achava que a saída de Bruce Brown e Jeff Green faria o time cair de produção, se enganou. Isso se deve à ressurreição da carreira do armador veterano Reggie Jackson (ex-Pistons e Clippers), que vem surpreendendo na temporada. Com Jamal Murray e Aaron Gordon em forma, o Nuggets mostra que é o time a ser batido na conferência Oeste e, possivelmente, na NBA.

19h - Los Angeles Lakers vs. Boston Celtics - Jogo em Los Angeles

Rivalidade é que não falta aqui. O maior clássico da NBA está de volta ao dia de Natal. A partida, que não ocorria desde 2008 com um confronto entre o Lakers de Kobe e o Celtics de Garnett, Pierce e Rondo, desfilará suas estrelas em Hollywood. Do lado do Los Angeles Lakers, temos Anthony Davis e Lebron James ainda se encontrando na temporada regular, depois de vencer no começo do mês a Copa NBA. O Lakers, para variar, está coberto de especulações de trocas, e parece sempre estar olhando para frente. Quando se concentra no presente, o time engrena. Vide Playoffs da temporada passada.

O Celtics é um dos melhores times da NBA, e tem em Jayson Tatum e Jaylen Brown os pilares do time. O time merece estar nos maiores palcos da NBA por tudo que fez nos últimos anos, mas precisa trabalhar para perder a fama de perder nos jogos decisivos. Já aconteceu com esse grupo perder em momentos decisivos contra o Miami Heat e, mais recentemente, na semifinal da Copa NBA para o Indiana Pacers.

Esse promete ser o grande jogo do dia. Se Lebron jogar, e ele deve jogar, podemos esperar uma atuação espetacular do Rei, já que ele adora esses jogos mais midiáticos.

22h - Miami Heat vs. Philadelphia 76ers - jogo em Miami

O jogo do respeito. A NBA está aqui respeitando duas situações. Vamos à primeira, a de Joel Embiid. O “Embiidão”, pivô do Filadelfia, foi escolhido o jogador mais valioso da temporada passada, e a NBA fez questão de colocar o jogador em quadra em um dia tão importante quanto o dia de Natal. Por que era considerado um risco? Ora, o 76ers terminou a temporada passada cercado de especulações, devido a mais um fracasso nos playoffs, e com uma chatérrima novela envolvendo James Harden. Existia a séria possibilidade do time chegar no Natal bem desfigurado. No final, deu tudo certo. Harden foi para o Los Angels Clippers, o companheiro de Embiid, Tyrese Maxey (26 pontos por partida) explodiu com a saída de Harden, e o 76ers tem um dos melhores times da temporada.

O Miami Heat é outro time que merece respeito. A equipe da Flórida saiu do torneio eliminatório playin para a final da NBA na temporada passada, atropelando todos os diagnósticos possíveis. Jimmy Butler e Bam Adebayo sempre são meio que “esquecidos” nas conversas sobre os grandes da NBA atual, e participar de um jogo de Natal em um horário nobre mostra que a NBA reconhece o talento dos dois principais jogadores do Heat.

0h30 - Dallas Mavericks vs. Phoenix Suns - jogo no Arizona

Em uma ironia do destino, o Suns enfrenta no dia de Natal o jogador que poderia ter sido seu. Isso porque o Phoenix perdeu a oportunidade de escolher Luka Doncic no draft de 2018. Um erro que o pessoal do Arizona paga até hoje. Só lembrar que Doncic já aprontou feio contra o Suns, nas semifinais de conferência em 2022 (video abaixo).

O Suns apostou alto em Kevin Durant e Bradley Beal, trocando todo time que chegou nas finais da NBA em 2021, e ainda não convenceu ninguém na temporada. O experimento do técnico Frank Vogel, de colocar Devin Booker como armador principal, não está dando certo, e jogadores como o pivô Nurkic e Grayson Allen são sempre alvos de ataques adversários. E chegamos em Bradley Beal. O jogador, que veio do Wizards, começou a temporada 23/24 lesionado, e depois de quase 5 semanas fora, com 6 minutos na sua estreia pelo time no começo do mês, se lesionou de novo e está fora por algumas semanas. Ta dificil.

Já o Mavs surpreende positivamente neste ano, muito mais pela colossal vergonha que foi o final da temporada passada. Até janeiro, o Mavs estava em curso para ir tranquilamente para os playoffs. Depois da chegada do problemático Kyrie Irving, o time desandou e ficou de fora até o playin. Neste ano, tudo mudou. Doncic tem a ajuda providencial do pivô calouro Dereck Lively para fazer o trabalho sujo e ajudar o Mavs a espantar de vez a má fase.





Quer ouvir esses palpites? Escute neste link.