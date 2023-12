A banca sempre vence

A emenda saiu melhor que o soneto para a NBA. Isso porque logo na primeira edição de sua “copa”, um torneio durante a temporada regular, o Los Angeles Lakers, de Lebron James, se tornou vencedor. A partida que ocorreu em Las Vegas no último sábado (9), contra o Indiana Pacers, terminou com o placar de 123 a 109.

Um jogo para valer envolvendo times da NBA já é quase uma garantia de entretenimento. Adcione a essa receita um toque de competitividade e PRONTO! Diversão garantida. E, apesar de todos os pesares do torneio, Pacers e Lakers fizeram uma partida movimentada com Anthony Davis (40 pontos, 20 rebotes e 5 assistências) mostrando novamente que é o principal jogador do time de Los Angeles. Lebron pode ter todos os holofotes, e são merecidos, mas Davis é o termômetro do time. Quando ele vai bem, o Lakers é quase imbatível. Falando em Lebron, o jogador mais reconhecido da NBA atual esteve muito bem na partida, com 24 pontos, 11 rebotes e 4 assistências. Isso do alto dos seus 38 aninhos. Impressionante.

Já o Indiana Pacers mostrou todo o seu potencial em quadra. Estamos falando aqui em potencial de vitória e glória esportiva e financeira. Isso porque o Pacers tem hoje em seu elenco uma jóia chamada Tyrese Halliburton. O armador já é um jogador 20-10 na NBA atual, ou seja, 20 pontos e 10 assistências, e mostrou nesta campanha, até chegar na final, atuações impressionantes como a que deu a vitória do Pacers sobre o poderoso Boston Celtics nas quartas de final (placar 122 a 112). Na partida final, Halliburton foi bem, com seus habituais 20 pontos e 11 assistências, mas sentiu falta de seu companheiro de armação, Buddy Hield, que fez apenas 8 pontos e não teve uma boa noite nas bolas de 3 (2/9 convertidas).

Dois coadjuvantes que foram bem nesta partida, Austin Reaves, do Lakers, com 28 pontos, e o ex-Knick, Obi Toppin, com 13 pontos para o Indiana. Toppin parece que achou seu lugar no Pacers, depois de um período complicado no New York Knicks. Já Reaves, jogou mesmo com um resfriado, e foi decisivo.

Melhores momentos

Para finalizar, fica a pergunta: essa Copa NBA vai longe? Bom, a NBA parece muito satisfeita com os resultados. Isso porque tivemos bons jogos, uma cidade como Las Vegas respirando NBA, e um grande encontro de pessoas-chave (tivemos um “crossover” entre as equipes da ESPN Americana e TNT) fora de um fim de semana de All Star Game. Ajuda muito ter Lebron e o Lakers na final para manter o interesse ativo. James foi eleito o jogador mais valioso do torneio. E isso tem mais do que o significado esportivo.

Uma notinha: a transmissão da Amazon Prime contou com o narrador Rômulo Mendonça e os comentaristas Ricardo Bulgarelli e Alana Ambrósio cobrindo in loco as partidas. Deu muito certo. Vamos ficar de olho porque pode ser o momento da virada do projeto da NBA dentro da Amazon para coisas muito maiores.