Viva Las Vegas!

Um dos mantras do mundo atual é sempre buscar uma constante melhora. “Não existe nada que não possa ser aperfeiçoado”, como diz a frase motivadora. Pois bem; já faz um tempo que a NBA reconheceu que tem um problema no começo da temporada regular. Os primeiros 25 a 30 jogos não são conhecidos por serem pródigos de emoções. É bem compreensível, já que os times estão em começo de temporada e os jogadores entrando em forma.

Juntou essa questão da competividade dos jogos e o interesse do público e surgiu uma ideia. Um torneio disputado em Las Vegas durante a temporada regular da NBA com um belo premio em dinheiro para os jogadores. É quase um All Star Game com competitividade. Depois de quase um mês de competição pelos grupos, onde chamaram mais atenção as bizarras quadras feitas para o evento do que os jogos em si, teremos as semifinais e final nesta semana.

Os jogos começam nesta quinta-feira (7), com as semifinais. Pela conferência Leste, Milwaukee Buks e Indiana Pacers, e na conferência oeste, Los Angeles Lakers e New Orleans Pelicans. A NBA aposta (ênfase em apostas aqui) que essa mistura de torneio da NCAA e UEFA Champions League vai colar, e a “Copa NBA” seja recebida tão bem quanto a ideia do “playin”. Vamos aos palpites:

Indiana Pacers vs. Milwaukee Bucks - horário 19h (transmissão: ESPN e Star+)

A tendência aqui é de muitos pontos. Muitos, mesmo. Defesa aqui não é o forte. Para o caso do Indiana (28ª defesa da NBA), é até compreensível, já que é um time jovem e não tem um pilar defensivo. Já o Bucks, com as chegadas do técnico Adrian Griffin e do armador Damian Lillard, o time virou um queijo suíço. O Bucks, hoje, é a 21º da NBA. Como o jogo é eliminatório, tudo pode acontecer. Até mesmo Lillard voltar ao seu “modo supernova”, e a estrela recém-contratada do Bucks brilhar. Pelo lado do Pacers, fiquem de olho em um dos melhores armadores na NBA atualmente. O jovem Tyrese Haliburton (médias de 26 pontos e 12 assistências) já começa a ser levado a sério como candidato a jogador mais valioso da temporada.

Vencedor: Bucks.



Los Angeles Lakers vs. New Orleans Pelicans - horário 23h (transmissão: PrimeVideo)

O Lakers não teve o começo esperado depois da excelente campanha nos playoffs, onde chegou nas finais de conferência. O time de Lebron James e Anthony Davis tem tido altos e baixos devido às diversas lesões, e ainda não engrenou na temporada. A chave para a vitória continua a mesma. Sei que você está pensando em Lebron James, mas não. Anthony Davis, hoje, é o termômetro do time de Hollywood. Se Davis vai bem, a tendência é uma boa vitória do Lakers. Já o New Orleans, começa a ver a luz no fim do túnel. Isso porque jogadores lesionados como José Alvarado, Trey Murphy III e CJ McCollum voltaram muito bem esta semana. Outra boa história sobre esse confronto: Davis vs. Zion. O encontro da escolha numero 1 do Pelicans dos anos 2010 contra a escolha numero 1 dos anos 2020. Quem leva a melhor?

Vencedor: Los Angeles Lakers.

A final será disputada no sábado às 22h30, com transmissão da ESPN/Star+ e na Prime Video.