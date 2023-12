Uma vitória muito aguardada

O ano era 2022. O jogo era o terceiro da final da edição de número 14 do NBB. Uma temporada inteira, um Super 8 e uma BCLA, e nada de vitória do Flamengo sobre o Sesi-Franca. O jogo do último sábado estava marcado no calendário do técnico Gustavo de Conti e dos jogadores do Rubro-negro que, depois de todo esse tempo, venceu o rival no Maracanãzinho, por 93 a 67.

Antes de entrarmos no jogo em si, cabe ressaltar que Flamengo e Franca são times bem diferentes do que se enfrentaram no passado. O Franca continua com o melhor jogador do Brasil, em Lucas Dias, e um núcleo composto de jovens promissores. Qualquer time do NBB vai sentir demais a saída de um MVP (jogador mais valioso). Dois, então, é complicado demais. O Franca perdeu o ala da seleção, Georginho, que foi para a Alemanha, e Lucas Mariano, que ainda não tem destino definido porque cumpre suspensão após cair no doping por uso de diuréticos. Mesmo assim, o bicampeão do NBB está longe de ser um time enfraquecido. O pivô Márcio já mostra que está a pouquíssimas temporadas para se tornar um dos melhores jogadores por estes lados, Scala e Guillent são ótimas opções, e Jhonatan continua um dos melhores alas do Brasil.

Já falamos da reformulação geral que o Flamengo realizou da última temporada para cá, trazendo jogadores jovens com potencial absurdo e veteranos “cascudos”, como o sempre eficiente Franco Balbi e o Scott Machado. Só uma coisa a acrescentar sobre esse Flamengo, do que foi dito na temporada. Esse é o grupo que parece assimilar mais rápido o que o técnico Gustavo De Conti quer implantar. Se teve um jogo ruim na derrota contra São José, na semana passada, o time começa a semana vencendo os compromissos com Bauru (89 a 73) e a partida de sábado contra o Franca.

Em quadra, vimos o Flamengo aplicando uma forte defesa em Lucas Dias e Márcio. Qualquer jogada que passasse por um dos dois Francanos, o time do Flamengo dobrava a marcação. A defesa do Fla incomodou muito o time de Franca. Falando em incômodo, uma coisa os dois times e técnicos tiveram em comum na partida: o incômodo com a insegura atuação da arbitragem. O trio de árbitros Jonas Pereira, Gustavo Mathias e Cauan Santos aplicava critérios que pareciam aleatórios durante a partida que enervaram os dois times. Um exemplo: Gabriel Jaú marcou forte Lucas Dias o tempo todo. Forte mesmo com contato físico direto e aquele popular “trash talk” entre os jogadores. Ora a arbitragem apitava, ora deixava seguir. Isso ficou mais evidente no segundo período onde tanto o técnico Helinho de Franca e Gustavo de Conti do Flamengo foram premiados com faltas técnicas.

Scott Machado sorri ao entregar mais uma vitória ao Fla Foto: Gilvan de Souza / CRF

No terceiro e quarto períodos, o Flamengo mostrou uma garra que muito tempo não mostrava, e levou as arquibancadas para a quadra. Foram 1.400 rubros-negros presentes no Maracanaãzinho na tarde de sábado, que vibraram com as roubadas de bola de Gui Deodato, a entrega de Scott Machado em cada lance e cada rebote do time. No final, a sufocante defesa e as belas partidas de Gabriel Jau (23 pontos e 14 rebotes) e Scott Machado (14 pontos e 9 assistências) levaram o Flamengo a tirar uma escrita que já incomodava o time, comissão técnica e torcedores.

Melhores momentos da partida

Essa é daquelas vitórias para “dar moral” ao time que encara dois complicados compromissos nessa semana pelo NBB. Na terça, dia 5, o Fla joga contra o Paulistano e no dia 7, quinta-feira, contra o São Paulo. Se vencer essas partidas, o Fla chega embalado para os jogos da BCLA na semana que vem.