Um estranho casal

Se tivermos que definir o relacionamento de Chris Paul, do Golden State Warriors, com o árbitro Scott Foster, diríamos que é a versão da NBA para uma “sitcom” de duas pessoas que não conseguem conviver por conta de suas diferenças. Parece uma sitcom com aquela clássica cena em que um dos personagens pinta uma linha no meio do apartamento para que cada um fique de um lado.



Porém, o assunto é muito sério. Não é possível que a NBA saiba de uma situação de um jogador e um árbitro que não se toleram, e continue escalando esse profissional para decidir os caminhos de uma partida. Ou seja, o juiz é parcial para julgar o caso - ou a partida de basquete. Ficou claro esse problema durante a partida da última quarta-feira, dia 22, entre Golden State Warriors e Phoenix Suns. Era o primeiro jogo de Chris Paul contra o Suns, depois de ser trocado do Suns para o Warrios. O time do Arizona vinha embalado com 4 vitórias e o Warriors de Steph Curry, Paul e Klay Thompson buscava voltar ao bom momento do começo da temporada. O jogo corria até certo ponto normal, até o segundo período. Kevin Durant, do Suns, se viu marcado por Paul. Foster apitou falta de Paul em Durant, resultando em dois lances livres. Enquanto Durant ia para a linha de lance livre, Paul continuava a argumentar com Foster, que não queria ouvir nada do que Paul estava dizendo. Durant acertou seu primeiro lance livre e Paul continuou conversando com Foster. Embora seja desconhecido exatamente o que ele disse, o banco dos Warriors parecia achar isso um pouco divertido, já que Dario Saric e Kevon Looney foram vistos assistindo a Paul e rindo para si mesmos. Algo acabou irritando Foster e, seja por constrangimento ou por outra razão, o árbitro de longa data aplicou uma falta técnica em Paul.



Paul continuou a apresentar seus argumentos para Foster, que começou a se afastar do veterano dizendo "chega" várias vezes. Então veio uma segunda falta técnica e um arremesso enfático de braço por parte de Foster para deixar clara a expulsão. A confusão toda está neste vídeo.

Chris Paul, supostamente, xingou Foster e precisou ser contido por Stephen Curry. A equipe dos Warriors então escoltou o veterano de 19 anos até o vestiário. Na entrevista coletiva após o jogo, a coisa ficou mais grave ainda. "É pessoal. Tivemos uma situação alguns anos atrás, e é pessoal. A liga sabe, todo mundo sabe”, disse Paul. A entrevista completa está neste vídeo.

Essa situação entre Foster e Paul ocorre desde 2007, quando o armador ainda estava em New Orleans. Se a NBA sabe que existe um problema pessoal entre os dois, por que Foster continua sendo escalado para jogos em que Paul está envolvido? Seria o medo de abrir precedente de jogadores terem gerência mesmo em escalações de arbitragem? Está passando da hora da NBA rever questões de arbitragem. Seja a explosiva situação entre Foster e Paul, sejam as péssimas arbitragens recentes.