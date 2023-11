Vitória escaldante

Não foram somente os termômetros que marcaram números altíssimos nessa quinta-feira (16). Isso porque o time de basquete do Flamengo se mostrou tão quente quanto a cidade do Rio na partida contra o Brasília pelo NBB. Apesar do forte calor no ginásio do Maracanãzinho, o time de Gustavo de Conti venceu de ponta-a-ponta pelo expressivo placar de 92 a 55.

A expectativa era de um jogo com baixa intensidade pelo calor absurdo que fazia dentro e fora do Maracanãzinho, mas o que vimos foi exatamente o contrário disso. O Flamengo contou com o início quente do ala/pivô húngaro Filipotivy (15 pontos somente no primeiro período), tomou a liderança e não mais largou. O Brasília, do técnico Dedé Barbosa, contou com os arremessos de fora do bom armador Dalaqua (15 pontos com 4/7 de 3 pontos), mas o segundo período foi fatal para o time do planalto central. A parcial deste quarto foi de 23 a 11 para o Flamengo que ainda terminou com um belo roubo de bola e uma bela cesta de 3 de Franco Balbi.

Nos períodos finais, o Flamengo mostrou novamente nesta temporada que não irá complicar jogos, como fez na temporada passada. Se em 22/23 o Flamengo complicava jogos ao permitir que os seus adversários encostassem no placar, este Flamengo versão 23/24 mantém a intensidade tanto no ataque quanto na defesa, méritos aqui da segunda unidade com Gui Deodato e Maique, e da juventude de jogadores como Didi e Gabriel Jaú. Os dois últimos têm mostrado que têm todas as ferramentas para serem os protagonistas do Fla nesta temporada.

Recuperado totalmente da lesão, Didi foi um dos destaques Foto: Gilvan de Souza / CRF

Em entrevista no final da partida, o técnico Gustavo de Conti fez questão de parabenizar o ala Gui Deodato, que foi para o jogo mesmo acometido de um mal-estar. O jogador se prontificou para ir ao sacrifício já que o time do Fla tem diversas ausências por lesões. Estão no departamento médico do Fla jogadores como Scott Machado e Olivinha.



A torcida, que começou tímida, possivelmente devido ao calor, no quarto período vibrou animadamente com a vitória do Fla. Afinal, o Flamengo entregou a intensidade e a vitória que as arquibancadas esperavam, e pulou para a vice-liderança do NBB com 6 vitórias e uma derrota. Agora, o Fla pega o São José na próxima terça, dia 21.

Destaques da partida

Marko Filipovity - 26 pontos

Franco Balbi - 7 Assistências

Didi - 16 pontos

Gabriel Jaú - 14 pontos