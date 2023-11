Janela indiscreta

Os torcedores do Clippers esperam que a janela de vitória não se feche de vez Foto: Pedro Rigues/Bing Image Creator

Ah, a saudosa década dos 2010s. O universo Marvel ainda não tinha se tornado esse gigante, a Lucasfilm ainda era de George Lucas, e o Oklahoma City Thunder tinha uma janela do tamanho de um belo apartamento da Avenida Atlântica para vencer um título da NBA. Ora, como apostar contra um núcleo jovem de Kevin Durant, Russel Westbrook e JAmes Harden. Essa era a sensação no final de 2012 após a primeira e única ida deste grupo às finais da NBA. O time acabou derrotado por 4 a 1 para o Miami Heat de Lebron James e Dwayne Wade, mas seria a primeira de muitas idas.

Pena que tinha aquela coisa bem chata no meio do caminho chamada realidade. Desde 2013, O OKC foi perdendo seu trio a conta-gotas. O primeiro a sair foi o próprio Harden que foi buscar a sua glória no Houston Rockets. Em 2016, perdeu Durant para a verdadeira dinastia dos 2010s, o Golden State Warriors e Westbrook. Mesmo assim o GM do Thunder, Sam Presti, tentou vencer com Westbrook, colocando a lado de Russ talentos como Paul George e Carmelo Anthony. Não deu certo. Se o trio possui diversos prêmios individuais, MVPs de temporada de regular e recorde de triplo-duplos, me parece que este trio quer passar para a história como um dos maiores desperdícios de carreira dos últimos anos. A palavra “desperdício” é forte e pode criar polêmica entre os fãs dos jogadores, mas essa semana James Harden colocou mais “munição” no canhão das críticas ao, finalmente, ser trocado pelo Filadelfia 76ers para o Los Angeles Clippers. É a QUARTA troca de Harden na carreira. É muito para um jogador MVP, líder de pontos e atual campeão de assistências da NBA (considerando a temporada 202/2023). A saga de trocas recentes de Hardem começa em 2021, ele saiu do Houston para o Nets para se juntar a Durant e Kyrie Irving para vencer tudo. Resultado: o trio Durant-Irving-Harden jogou junto somente 30 jogos nas duas temporadas e meia que estiveram juntos, e ficaram por uma vitória de vencer o Bucks em 2021, e quem sabe vencer o campeonato. De bom no Brooklyn podemos destacar somente isso.

É pouco. Em fevereiro de 2022, Harden deu adeus a NY e às loucuras de Kyrie, e foi trocado por Ben Simmons para o Filadelfia 76ers, gerido por seu amigo Daryl Morey. O resultado foi o de sempre: Harden brilha na temporada regular e tem péssimos jogos nos playoffs. Em junho deste ano, Harden avisou que não abriria mão do seu último ano de contrato, a famosa “opção do jogador", e que queria ser trocado para o Los Angeles Clippers. Desta vez não tivemos declarações do jogador falando que queria ser “uma peça para vencer o campeonato”, mas sim uma briga com seu antigo parceiro de trocas e contratos, Morey. Os dois têm história desde Houston, onde Morey entregou as chaves do Rockets para Harden e, por muito pouco, não conseguiram destronar o Warriors nas finais de conferência de 2019. Morey moveu mundos e fundos para trazer Harden do Nets para o 76ers, e mesmo assim o “Barba” não parecia satisfeito. O que aconteceu? Nada foi divulgado. Nem mesmo aqueles famosos “rumores” de dentro dos times.

A troca acabou envolvendo 3 times, diversos jogadores e escolhas de draft. No final, ficou da seguinte forma:

Clippers adquire:

James Harden

P.J. Tucker

Filip Petrusev

Sixers adquire:

Marcus Morris

Nicolas Batum

Robert Covington

Kenyon Martin Jr



A escolha de primeira rodada dos Clippers em 2028 (sem proteção);



a escolha de primeira rodada de 2026 dos Rockets (com proteção para as quatro primeiras posições), dos Clippers ou dos Thunder (a menos favorável);



o direito de trocar sua própria escolha de primeira rodada em 2029 pela dos Clippers (com proteção para as três primeiras posições);



uma escolha de segunda rodada em 2024 (detalhes abaixo);



a escolha de segunda rodada dos Clippers em 2029; e dinheiro.

Nota: A escolha de segunda rodada em 2024 adquirida pelos Sixers será a dos Raptors, dos Pacers, dos Jazz ou dos Cavaliers, a mais favorável. Se a dos Jazz ou a dos Cavaliers for a mais favorável, Filadélfia receberá a segunda mais favorável das quatro.

Thunder adquire o direito de trocar sua própria escolha de primeira rodada em 2027 ou a dos Nuggets (com proteção para as cinco primeiras posições) pela dos Clippers (sem proteção).

Troca feita, Harden se junta a Russel Westbrook, Paul George e Kawhi Leonard no Los Angeles Clippers para tentar trazer um título para o outro time de Los Angeles. Se estivéssemos nos saudosos 2010s, talvez essa troca trouxesse mais burburinho e apostas emotivas em uma vitória do Clippers. Porém, o quarteto já entrou na segunda parte dos seus 20 anos, por exemplo: Harden tem 34 anos, e o histórico de lesões não ajuda muito o time de Steve Ballmer ser considerado favorito para vencer tudo.

Como comentamos nos palpites da temporada, se o Clippers levar a sério a temporada e os playoffs, a chance de vitória cresce exponencialmente. Pelo histórico, esse não é o caso. A janela de vitória daquele jovem trio que jogava no Thunder parece ter ficado em 2016.