Decolagem autorizada

O troféu Larry O´Brien já está na prateleira do Denver Nuggets desde junho deste ano e agora inicia a disputa pela sua próxima parada. Isso porque começa nesta terça (24) a 78ª temporada da NBA. Um belo começo. Seremos brindados com duas partidaças. A primeira entre o campeão Denver Nuggets contra Los Angeles Lakers, de Lebron James, a partir das 20 horas, e Phoenix Suns, de Devin Booker, contra Golden State Warriors, às 22h30 (todos os dois jogos no horário de Brasília com transmissão da Amazon Prime e do NBA League Pass).

Para enfrentar o Denver, diversos times mexeram bem as peças do seu tabuleiro. De todas as trocas aguardadas desde o final da última partida da temporada passada, somente James Harden ainda não tem endereço novo. Alíás, o “Barba” está em pé de guerra com seu time, o 76ers. Mais um problema para o time da Filadelfia, de Joel Embiid, já que nomes como Bradley Beal, Kristaps Porzingis, Chris Paul e Damian Lillard reforçaram respectivamente Suns, Boston Celtics, Golden State Warriors e Milwaukee Bucks. Todos os times com aspirações altíssimas para esta temporada. Isso faz com que cada vez mais a NBA dos 2020s seja conhecida pela década mais difícil de cravar os campeões. Não existe uma dinastia como em outras eras, e tudo pode acontecer.

Para garantir que o público esteja sempre com um fato novo e interessado, a NBA realizou uma mudança neste ano. Na tentativa de manter o interesse na longa temporada regular (afinal, são 82 jogos disputados em 6 meses, de outubro de 2023 até abril de 2024), a NBA criou um torneio eliminatório logo em novembro para “apimentar” esse início de ano. Alguns jogos da temporada regular servirão como jogos classificatórios para uma competição eliminatória que será disputada na T-Mobile Arena in Las Vegas, no dia 7 de dezembro. A NBA reconhece que depois da empolgação da estreia alguns jogos são realmente complicados de assistir pela baixa competitividade e jogadores entrando em forma física e técnica. Se vai funcionar, teremos que esperar o torneio. Para motivar os jogadores, a NBA distribuirá 500 mil dólares para cada jogador do time vencedor, 200 mil para o segundo colocado e 100 mil e 50 mil para o terceiro e quarto colocados respectivamente. Totalizando assim um milhão de dólares. Cabe aqui uma sugestão bem brasileira para as empresas que irão transmitir por aqui: se a marca estiver disponível, a hashtag do torneio tem que ser #showdomilhãonba.

Cá entre nós, essa ideia do torneio pode até ser boa, mas o que a NBA precisa acertar imediatamente é o All Star Game. O de 2024 será em Indianópolis, mercado pequeno e com time ainda em reconstrução. E, por favor, NBA, volte com a disputa Leste contra Oeste e estrelas em competições como campeonato de enterradas. Já passou da hora do evento voltar ao simples e básico.

Agora vamos à parte mais divertida, que são os palpites. Tentaremos fazer de uma forma diferente por aqui. Claro que teremos aqueles palpites óbvios do tipo “quem será campeão”, mas teremos categorias mais “fora da caixa” como “palpite polêmico que chega ser engraçado”. Vamos a eles:

Candidatos ao título:

Denver Nuggets

Milwaukee Bucks

Boston Celtics

Los Angeles Lakers

Phoenix Suns e Golden State em empate técnico.

Palpite Polêmico que chega ser engraçado:

Zion Williasom será trocado para o Charlotte Hornets na trade deadline

Time surpresa que deve ter a maior evolução:

Detroit Pistons de Monty Williams

Times que irão entrar em rebuild no meio da temporada:

Toronto Raptors e Chicago Bulls

Qual superestrela será trocada:

Karl Anthony-Towns - Minnesota Timberwolves

Nova rivais ferrenhos da temporada regular:

Suns vs. Pelicans

Warriors vs. Wizards

Times “Nem-nem” (não serão campeões e nem são loteria):

Cleveland Cavaliers

Sacramento Kings

Time decepção:

Dallas Mavericks

Vencedor “prêmio que ninguém esperava”:

Ja Morant, Memphis Grizzilies, campeão do campeonato de enterradas

Tecnico do ano:

Mike Malone, Denver Nuggets

Calouro do Ano:

Vitor Wembanyama - San Antonio Spurs (com folga)

Como todo ano, a NBA vem em diversas plataformas, para que o público brasileiro acompanhe. Assim, os jogos da próxima temporada têm transmissão confirmada nos seguintes veículos:

Streaming:

Amazon Prime Video

Star+

NBA League Pass



TV a Cabo

ESPN

Ainda não existe transmissão definida em TV aberta. Para quem quiser assistir a todos os jogos, o NBA League Pass é oferecido como pacote adicional em algumas operadoras de telefonia e no site UOL (link para assinatura aqui).

Como vimos, não faltam opções para acompanhar o melhor basquete do mundo. A NBA promete e quase sempre entrega um dos melhores entretenimentos esportivos do planeta terra. Como em um voo, a torre de controle já deu a autorização para a decolagem, o comandante acelerou na pista e estamos com aquele pequeno frio na barriga de emoção para ver até que altura esse voo nos leva. Aproveitem bastante a temporada 2023/24 da NBA e boa viagem!