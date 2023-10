Ou vai, ou racha

O que acontecerá nos próximos 10 anos no basquete nacional começa a ser escrito no dia 13 de outubro de 2023. Neste dia, abre o campeonato com o jogo entre Flamengo e Minas. Será o primeiro jogo do NBB mais importante da sua história.

Depois de 15 anos, estamos novamente em uma encruzilhada e o NBB tem, mais uma vez, a responsabilidade de ditar o caminho do basquete no Brasil. Por que essa edição é de suma importância? Porque a Liga Nacional, em um movimento conjunto com os 19 clubes que participarão o campeonato, bancou o NBB mesmo sem a chancela da CBB. O que, entre outras sanções, impossibilita a participação dos clubes brasileiros em competições internacionais. Se o NBB for um sucesso, a mensagem estará clara e cristalina: o NBB é independente e por isso faz o melhor campeonato de basquete da America do Sul.

Para isso, a Liga nacional não tem margem para erro. O NBB 2023/24 deve ser impecável do começo ao fim. Isso passa desde a divulgação até a arbitragem. Dentro e fora de quadra na sua melhor forma para que o NBB mantenha o seu combalido público fiel e consiga novos fãs. No papel, isso tem tudo para acontecer. O pós-temporada da Liga Nacional foi realmente uma montanha-russa com notícias bem ruins e outras excelentes. Nenhuma maior do que a volta da Caixa Econômica Federal como a patrocinadora Master do NBB. O campeonato volta a se chamar NBB Caixa, uma marca que é conhecida dos melhores dias do NBB (saudades, Jogo das estrelas 2017…). Outro ponto positivo é a volta de grandes marcas do NBB como Mogi, Botafogo e R10 Score Vasco da Gama. São marcas de nome, com tração dentro e fora do basquete capazes de trazer de volta torcedores fiéis aos times e ao basquete.

Agora, cabe à Liga “gritar aos 4 ventos” que o NBB chegou. Para acompanhar esse “furacão”, a Liga Nacional fechou com diversos parceiros para a transmissão do NBB (guia abaixo):

TV aberta:

TV Cultura - jogo todo sábado

Cabo:

ESPN

Sportv

Rede Social:

Tiktok

Digital:

Canal Goat (transmitirá 25 jogos)

Star+

UOL (toda segunda)

Canal dos clubes como FlaTV

Cabe uma atenção ao Canal GOAT. O serviço está se estabelecendo e parece o parceiro ideal para encaixar ideias de divulgação fora da caixa para o NBB.

Gustavo de Conti, técnico do Flamengo, espera deixar a temporada 22/23 para trás Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Falando um pouco da quadra, o NBB tem uma história, ou um fio-condutor, para a temporada: o Bicampeão Sesi-Franca conseguirá manter sua hegemonia? Será uma tarefa hercúlea porque o time da capital nacional do basquete perdeu talentos como Georginho e Lucas Mariano. Será que Lucas Dias, David Jackson e os jovens talentos francanos como Márcio serão capazes de permanecer no topo? Não dá para duvidar, mas o Flamengo vem com tudo. Além das excelentes contratações como o armador Scott Machado e Didi, o Fla conta com a volta de Franco Balbi e o técnico Gustavo De Conti ultramotivado para voltar ao topo. O embate promete.

Para não perder o hábito, vamos aos palpites para essa temporada:

Jogador mais valioso: Lucas Dias (Sesi-Franca)

Técnico do ano: Léo Figueiró (R10 Score Vasco da Gama)

Melhor estrangeiro: Marko Filipovity (Flamengo)

Melhor talento jovem: Adyel (Paulistano)

Campeão: Flamengo

Serão 8 meses de NBB até chegarmos ao campeão. São 243 dias que podem valer pelos próximos 10 anos. Não sabemos como estará o basquete nacional quando o último confete tocar no chão da quadra para comemorar a vitória. Se esse confete tocar uma arena cheia, redes sociais “bombando” com o resultado e jogadores melhores do que começaram o ano, o NBB mostrará que o caminho do basquete nacional continuará passando por ele. Torcemos muito para que o campeonato seja o sucesso que promete e que tudo que aconteça fora de quadra se resolva de forma definitiva. Pena que 8 meses em termos de basquete nacional é uma eternidade. Até lá, resta torcer e esperar pelo melhor.