Flamengo Campeão Estadual de basquete 2023: vitória protocolar

O Flamengo venceu pela 18ª vez o campeonato estadual de basquete masculino adulto depois de vencer o Municipal por 115 a 58. O jogo foi realizado no sábado, dia 7 de outubro, no ginásio Hélio Mauricio na Gávea.



O Flamengo precisava vencer os dois jogos do triangular entre o rubro-negro, o Municipal e Centro Cívico Leopoldinense (CCL). A partida do Flamengo contra o CCL foi disputada na quinta, dia 5, com vitória por 137 a 50.

O torneio serviu como preparação para maratona que o Flamengo encara em outubro. Os primeiros compromissos são pela temporada 2023/24 do NBB Caixa, com o primeiro já na próxima sexta, dia 13 às 20 horas, contra o Minas, e depois no domingo, dia 14, as 11 da manhã, contra o Pato Basquete. Dois jogos em casa, no Maracanãzinho, para a torcida comparecer e desejar “boa sorte” para o rubro-negro na sua partida contra o Orlando Magic, no dia 20 de outubro.

Voltando ao Estadual, as partidas serviram para dar ritmo de jogo aos jogadores do Flamengo e o técnico Gustavo De Conti treinar algumas formações. O time que iniciou a partida tinha Balbi e Scott Machado, Cuello, o húngaro Filipovty (olho nele) e Olivinha. Com essa formação neste recém-formado tem a posição de armador principal bem mais estável e confiável que na temporada anterior.

O húngaro Filipovty deixou uma boa impressão com 22 pontos na partida, com um repertório amplo no ataque e um bom jogo na bola de 3, além de infiltrações para a cesta.

Os prêmios individuais do Estadual foram estes:

Campeão de assistências: Franco Balbi (Flamengo)

Maior pontuador: Filipovty (Flamengo)

MVP - Jogador mais valiosos: Olivinha (Flamengo)