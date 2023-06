Francamente

O que dizer de um time que durante a temporada 2022/2023 do basquete nacional venceu TODAS as competições que disputou? O que mais dizer do elenco deste fantástico time com 3 jogadores da Seleção Brasileira? O que dizer do mais que estabelecido comando técnico de Helinho à frente do projeto mais bem pensado e competitivo do basquete nacional? Não há mesmo muito a dizer. Somente reverenciar. Isso porque no último sábado, o Sesi-Franca conquistou o título que faltava nesta temporada, em um jogo 5 contra um aguerrido São Paulo, e confirmou o bicampeonato do NBB.

O Franca está no topo da montanha do basquete nacional com vitórias no Campeonato Paulista, Copa Super 8 e a BasketBall Champions League. Os francanos entraram nestes playoffs do NBB perto do cume mais alto desta montanha. Assim como no alpinismo, quando mais alta a subida, mais rarefeito é o ar. E as pernas parecem “pesar” um pouco nestes playoffs do NBB. Depois de perder a invencibilidade de 45 jogos para a Unifacisa nas quartas de final, o time de Lucas Dias teve dificuldades para passar pela Unifacisa, Minas, e finalmente o São Paulo na final. Dias deu um susto em todos. Depois do jogo 1 das finais, o Franca não pôde contar com o astro do time, devido a uma cirurgia de emergência para retirada do apêndice, e Lucas teve que acompanhar a série fora de quadra. Agora, com o campeonato resolvido, parece que tudo foi um enredo para trazer mais emoção para uma torcida que já se habitou a gritar “é campeão” tantas vezes na temporada.

O bicampeonato chegou em um jogo 5 cercado de expectativas. O São Paulo de Marquinhos, Bennett e Elinho foi um adversário à altura durante 4 jogos nestas finais. Para felicidade de quem acompanha o basquete e desespero dos torcedores de São Paulo e Franca, até o jogo 4, o mando de quadra não teve influência no resultado. Até aquele momento, o visitante tinha levado a melhor. Os resultados foram estes:

1.Jogo 1 – São Paulo 98 x 88 Franca – No Pedrocão, em Franca

2.Jogo 2 – Franca 88 X 80 São Paulo – No Morumbi

3.Jogo 3 – Franca 94 X 92 São Paulo – No Morumbi

4.Jogo 4 – São Paulo 86 X 81 Franca - No Pedrocão, em Franca

O começo do jogo 5 foi nervoso para Franca até a bola subir. Com o Americano Michael Smith começando de titular e um ataque comandado por Georginho em mais uma atuação de encher os olhos, o Franca dominou o São Paulo do começo ao fim. Para piorar a situação do Tricolor, Bennett e Malcolm Miller saíram lesionados, e Marquinhos teve sérios problemas com faltas. Faltando pouco mais de 5 minutos para acabar o segundo período, Marquinhos já tinha 3 faltas. Isso fez com que o técnico do Tricolor Paulista, Bruno Mortari, tivesse que recorrer até ao veterano Shamell.

Jogo 5 das Finais do NBB

No último quarto, caiu tudo para Franca. Marcio (olho nele!) acertou um belo arremesso “fade away”, Scala fez 3 cestas de 3 seguidas e o trio Georginho (28 pontos e 8 assistências), David Jackson (10 pontos e 10 rebotes) e Lucas Mariano (11 pontos e 9 rebotes) selaram a vitória Francana por 92 a 68.

Georginho foi eleito o jogador mais valioso das Finais e levou para o belo troféu Amaury Passos.

Video de Georginho MVP

Para finalizar, o basquete nacional tira muitas lições de Franca e São Paulo. O Tricolor sofreu com lesões na temporada e algumas dificuldades de elenco, mas conseguiu um entrosamento com a torcida de fazer inveja a Corinthians e Flamengo. O Morumbi teve sempre bons públicos na temporada regular e nos playoffs, isso só aumentou.

Já Franca, a lição é dentro e fora de quadra. Ao contrário da maioria das equipes que todo ano praticamente tem de montar uma nova equipe, o Franca soube montar e, principalmente, MANTER o time. Com Lucas Dias como superestrela, os francanos já contam com este núcleo vencedor a duas temporadas, e tem para 23/24 o desafio do torneio InterContinental. Lucas Dias, Georginho, Lucas Mariano, Jonathan, Scala, Jackson, Marcio, Reynan sofrem, jogam e ganham juntos. Franca, claro, tem orçamento e uma administração focada nisso. Minas deu passos nessa direção nesta temporada. Será que outros times de alto orçamento farão isso? Não sabemos. Só sabemos que, se deixar, Franca virá com tudo para a temporada 2023/2024. Parabéns ao Sesi-Franca!