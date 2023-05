Quarteto Fantástico

Quatro histórias. 4 destinos. 4 times. Duas vagas. O brilho do troféu Larry O´Brien fica cada vez mais perto para os 4 últimos times ainda na competição. Estas são as finais da conferência leste e Oeste da NBA.

São realmente 4 histórias bem distintas até chegarmos neste momento. Vamos começar pelo Oeste, onde o resultado ficou conhecido sem a necessidade de decisivos jogos 7. O Denver Nuggets incluiu mais uma derrota vergonhosa em casa para o Phoenix Suns, 125 a 100 no jogo 6, e fechou a sua série contra o time do Arizona em 4 a 2. Já o Los Angeles Lakers está atendendo a toda expectativa criada para o time desde a chegada de Lebron James, e tem sido dominante nestes playoffs. O Lakers eliminou o atual campeão Golden State Warriors de forma contundente, 122 a 101, e vem superembalado para as finais contra o Denver de Nikola Jokic.

Pelo Leste, tivemos jogo 7. Quero dizer, a partida ocorrida nesse domingo (14) foi um jogo 7, até o começo do terceiro quarto, quando o placar entre Boston Celtics e Philadelphia 76ers estava em 55 a 55. Depois, só deu o time de verde, que massacrou o 76ers do jogador mais valioso da temporada, Joel Embiid. Com seus 51 pontos, Jayson Tatum, do Celtics, foi o catalisador da expressiva vitória por 112 a 88. Já o Miami Heat, de Jimmy Butler, venceu em 6 jogos o arquirrival New York Knicks. Na partida final, ocorrida na sexta(12), o Heat passou com o placar apertado de 96 a 92. Vamos falar de quem ficou pelo caminho em outras notinhas, agora vamos aos palpites das séries:



Veja a Classificação do Celtics no jogo 7 contra o 76ers:



Miami Heat (8º colocado) vs. Boston Celtics (2º colocado) – Este será o terceiro confronto na final do Leste destas duas equipes. O primeiro encontro foi durante a “bolha” de 2020, com o Heat fechando a série em 4 a 2. No ano passado, em uma das piores finais de conferência de todos os tempos, o Celtics deu o troco e bateu o time da Flórida em 7 longuíssimos jogos. A grande diferença de um ano para cá estará no banco de reservas. Novamente, o Celtics vem com um técnico calouro para encarar o excelente Erik Spoesltra. Saiu pela porta dos fundos Ime Udoka (você pode conferir a novela de Udoka aqui) e chegou Joe Mazzula para seu lugar. Não que ano passado fosse tão diferente, mas o abismo neste quesito entre Heat e Celtics aumentou. Mazzula não tem um ano de experiência como técnico, enquanto Spoesltra tem 15 temporadas de experiência e dois títulos no currículo. Em quadra, dois jogadores procuram afirmações em momentos distintos de carreira. O astro Jayson Tatum, do Boston Celtics, de apenas 25 anos, quer mostrar que ele pertence, sim, ao panteão das superestrelas da NBA. São 5 temporadas com 3 idas às finais de conferência e uma às finais da NBA. Justamente esse elusivo título da NBA falta para garantir o nome de Tatum como um dos maiores da atualidade. Do outro lado, Jimmy Butler tem levado o esforçado e desfalcado time do Miami a voos não imaginados pelos torcedores e especialistas. Tudo isso baseados na performance do Heat na temporada regular. Pelo que vimos em quadra do Miami depois da vitória sobre o primeiro colocado, Milwaukee Bucks, o Heat não só “virou a chave” como transformou o time. Pena que, assim como em 2020, Butler não está 100%, e isso pode pesar se for uma série longa. Palpite: Celtics 4 a 2



Veja a Classificação do Denver Nuggets:

Denver Nuggets (1º colocado) vs. Los Angeles Lakers ( 7º colocado) – Se em janeiro, somente os mais fanáticos pelo Lakers, e em especial por Lebron James, acreditariam que o time estaria neste ponto, hoje o cenário é outro. Com um novo time após as trocas realizadas em fevereiro (Chegaram Rui Hachimura, D'Angelo Russell, Jarred Vanderbilt e Malik Beasley, e saiu Russel Westbrook), e a volta as quadras de Anthony Davis, o Lakers engrenou nos playoffs. A vitória na série contra o Golden State, atual campeão, faz com que a torcida do Lakers acredite que o título pode vir este ano. Para isso, o Lakers tem uma montanha gigantesca para subir. E não me refiro à ida ao Colorado para jogar com o Denver Nuggets, mas sim como parar Nikola Jokic. O MVP do ano passado não teve problemas para passar pelo Wolves na primeira rodada, e teve que se preocupar somente com Devin Booker para vencer o Suns em 6 jogos. O Nuggets conta com a “Lei do Ex” para que KCP, Kentavious Caldwell-Pope, e um elenco de coadjuvantes bem interessantes com Jamal Murray, Aaron Gordon e Michael Porter Jr. Palpite: Nuggets 4 x 2

Sinal Laranja

O Flamengo tem que se inspirar no seu hino e “vencer, vencer, vencer”. De preferência, começando nesta segunda (15) contra o São Paulo, às 20 horas, jogo 2 das semifinais do NBB. O elenco atual do Flamengo tem talentos interessantes como Martin Cuello, que é um excelente pontuador, e Gabriel Jaú, que está a alguns grandes jogos para mudar de patamar na sua carreira, mas por algum motivo o time não consegue engrenar. Claro que as lesões de jogadores-chave como Vildoza, e má fase técnica de outros, tem relação com isso, mas é fato que o time pode mais. Na sexta, os dois times deram um belo espetáculo para um Tijuca Tenis Clube lotado, quase 1.500 presentes, mas paciência tem limite. O Flamengo errou 17 vezes na partida. São passes errados para companheiros livres, desperdícios de jogadas que custaram caríssimo no final. Mesmo o time do São Paulo recheado de jogadores importantes, com faltas (Elinho, Marquinhos por exemplo), o Flamengo não conseguiu se impor em casa e perdeu o jogo 1 por 80 a 72.

Chegou aquela hora dos ajustes do técnico. É vencer hoje para, pelo menos, garantir a volta ao Rio para tentar o resultado em frente da torcida. Vamos ver o que o técnico do Flamengo, Gustavo de Conti, fará para mudar o rumo desta série e tentar voltar às finais do NBB. Se o histórico serve para algo, as melhores atuações do Flamengo ano passado também foram sobre uma pressão absurda nas semifinais contra o Minas.

Guia:

Jogo 2 – Flamengo X São Paulo

Local: Morumbi

Transmissão Sportv2

Dia: Segunda-feira, dia 15 de maio de 2023

Horário: 20 horas

Jogo 3 – Flamengo X São Paulo

Local: Morumbi

Transmissão Sportv2

Dia: Quarta-feira, dia 17 de maio de 2023

Horário: 20 horas