Zebra Rubro-Negra

Duas vezes campeão do Torneio Super 8, duas vezes campeão do NBB, Campeão da BCLA e da Copa Intercontinental. Este é o currículo de vitórias do técnico Gustavo de Conti no Flamengo desde sua chegada em 2018. Todos os títulos conquistados com muito esforço, suor, sacrifício e dificuldade. Nesta sexta (14), e possivelmente nesse sábado (15), se o Flamengo passar pelo Minas, disputará a final mais importante destes 5 anos do técnico à frente do Rubro-Negro: a BCLA 2023.

Por que tanta importância neste campeonato? Pela primeira vez em muitos anos, o Flamengo entra na competição contra um antagonista formidável, o Sesi-Franca. O time de Franca tem sido um rolo compressor nesta temporada, tanto no NBB quanto na BCLA. Invicto na temporada, 44 vitórias (1 Campeonato Paulista, 32 NBB, 3 Super e 8 na BCLA) e jogando em casa, os francanos contam com jogadores fantásticos como David Jackson, Lucas Mariano, Georginho e o melhor jogador do Brasil neste momento, Lucas Dias. Do banco, o argentino Scala e o americano Michael Smith mantêm o nível dos titulares, e Márcio e Reynan trazem aquele “oxigênio” da juventude. O Franca hoje é o melhor time do Brasil e um dos melhores times que já tivemos por aqui nos últimos 15 a 20 anos. Um adversário admirável, sem dúvida.

Para piorar o cenário, o Franca estará muito motivado. O atual campeão do NBB joga em casa no ginásio Pedrocão lotado e com jogadores querendo o título internacional. Com tudo isso na mesa, A BCLA parece “desenhada” para vitória do Franca. Recapitulando: Joga em casa, começa o torneio contra o Argentino do Quimsa, e se o Flamengo vencer seu jogo contra o Minas, encara o seu antigo algoz e triunfa. O roteiro é esse. Porém, o basquete é conhecido por ser o jogo das diversas possibilidades. E uma delas, se confirmar, será de suma importância para o Flamengo e o resto da temporada.

Caso o Flamengo de Gustavo de Conti vencer a BCLA e conquistar o bicampeonato da competição, o Rubro-Negro deixará uma “cicatriz” na temporada francana que não será esquecida. Será como em uma partida de boxe, em que o pugilista desafiante consegue encaixar um soco no campeão e muda o rumo da luta. Para isso o Flamengo se reforçou com o colombiano Andres Ibarguen, para tentar parar Lucas Mariano e Georginho. O reforço na defesa é necessário, já que os últimos dois confrontos contra Franca, todos, foram derrotas ( 76 a 65 no Super 8, 83 a 70 pelo NBB). É difícil, mas existe esperança. O Flamengo, depois da chegada de Ricardo Fischer, tem mostrado uma melhora nas atuações com um jogo mais coletivo, sem usar o arremesso de 3 pontos como parte principal do ataque. Um outro fator que pode ajudar o Flamengo é o argentino Vildoza. O armador teve seu melhor momento na temporada na final do Super 8, em Franca. Pena que ele teve uma queda de rendimento após essa partida e acabou poupado por conta de lesões. Agora é a hora Vildoza. E se o Luke Martinez enterrar de vez os seus “fantasmas” de jogar em Franca, o Fla tem uma chance.

A BCLA é um torneio de tiro curtíssimo. Dois jogos que podem decidir a glória ou mais uma decepção na temporada. Neste momento vale até aquela superstição. O Flamengo de Gustavo De Conti tem suas maiores glórias jogando fora do Rio. A torcida do Flamengo espera que seja assim.

Tabela BCLA

Semifinal

Sexta-feira 14/04

Flamengo x 123 Minas – 17:30

Franca x Quimsa (ARG) – 20:30

Transmissão: ESPN 2

Sábado 15/4

Decisão terceiro Lugar

Perdedor de Flav s. Minas X Perdedor Franca vs. Quimsa – 17:00

Vencedor de Flav s. Minas X Vencedor Franca vs. Quimsa – 20:00

Transmissão: ESPN 3