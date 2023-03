Dias melhores

As ligas esportivas sempre têm um jogador que é a marca daquela era específica. Este jogador personifica os hábitos, a competição e o estilo daquele momento no tempo para aquela competição. Para ser “o” cara, o jogador deve ter o respeito dentro e fora de seus pares, ter seus movimentos capazes de alterar todo o tabuleiro da Liga e, principalmente, vencer.

Nos primeiros anos do NBB, tivemos uma “dupla custódia” desde cargo. Alex "O Brabo" Garcia e Marcelinho Machado dividiram a admiração, ódio (aqui em um sentido mais relacionado a competição) e as glórias dos campeonatos e prêmios individuais. Hoje, o NBB tem um jogador que é “O” cara por tudo isso é muito mais. Estamos falando do ala Lucas Dias do Sesi-Franca. Sua participação no jogo das Estrelas foi a cereja do bolo de uma temporada que tem beirado a perfeição.

Lucas Dias foi o mestre-de-cerimonias no grande palco que se abriu em Belo Horizonte no Jogo das Estrelas. E das estrelas do NBB, a dele acabou brilhando mais alto, com o título de MVP conquistado ao lado de seu companheiro de time, o armador Elinho, do São Paulo, e o técnico Helinho, do Franca. Mais um título nesta temporada para o jogador da equipe que é franca favorita para vencer o NBB e a BCLA, e é titular da Seleção Brasileira.

Em entrevista ao site da Liga Nacional de Basquete, o jogador disse que “sempre entro com a mentalidade de ganhar. Mas eu queria mesmo é dedicar este prêmio a minha esposa, Carol. Acabamos de ter um filho e o tanto que ela se dedicou por mim e pelo bebê nestes últimos nove meses foi algo surreal. Este troféu é para a Carol e para o Breno. Espero que eu continue sempre vencendo e no topo. Passamos muitas coisas ruins na temporada passada, mas estamos trabalhando bastante para colher bons resultados nesta. Também quero agradecer ao Helinho, o que ele faz por mim não tem explicação. É a pessoa que eu mais brigo no treino e a que mais me protege. É um pai pra mim”.

Seus números individuais na temporada são muito bons. Dias tem 17.7 pontos, 6.9 rebotes e 2.4 assistências de média, mas o número que realmente importa é de 26 vitórias neste NBB 15. O time do Franca está invicto e não parece querer dar sopa para os adversários. Na volta do Jogo das Estrelas, o Franca derrotou o 123 Minas, 94 a 90, se consolidando como o primeiro lugar. Destaque do jogo? Ora, ninguém mais, ninguém menos, que Lucas Dias com 22 pontos e 10 rebotes.

Para o NBB, a confirmação do protagonismo de Lucas Dias é uma vitória que deve ser festejada. Afinal, o jogador de apenas 27 anos é formado durante a primeira década do NBB. Seu começo no profissional, no Esporte Clube Pinheiros, foi na temporada 2011/12, a quarta temporada do NBB. Depois foram dois anos, de 2016 a 2018, no Paulistano comandado na época por Gustavo De Conti. O primeiro ano, o sucesso só não foi completo devido à lesão nas finais contra o Bauru. No segundo ano, a consagração. Com um núcleo jovem, o Paulistano de Lucas Dias, Elinho, Jhonatan, Fuller e um jovem Yago bateu o experiente Mogi e venceu o campeonato. Desde 2018/2019, Lucas Dias faz parte do Sesi Franca, e passou por derrotas doídas como o NBB 2019 para o Flamengo e vitórias consagradoras como o do último NBB, exorcizando o “fantasma” do Flamengo.

Falta para Lucas uma conquista: a Seleção Brasileira. Classificado para o Mundial da Ásia em Janeiro, Lucas Dias, se não tiver nenhuma lesão, estará no grupo que disputa uma vaga para as Olimpíadas de Paris ano que vem.

Durante o Jogo das Estrelas, A Liga Nacional de Basquete soube colocar os holofotes na sua atual estrela mais brilhante, e Lucas Dias, como é de praxe nestes últimos anos, brilhou.